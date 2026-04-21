Orbán Viktor távozásával már dörzsölik a kezüket Brüsszelben, jöhetnek a rég blokkolt lépések

Már el is indult Izrael szivatása: szankciókat követel Brüsszel
Vannak, akik azonnali lépéseket akarnak.
Az uniós külpolitika évekig toporgott egy helyben, miközben a feszültségek egyre nyilvánvalóbbá váltak a háttérben. Orbán Viktor távozásával az EU külügyminiszterei már nem is titkolják: átfogó változtatásokat készítenek elő.
Orbán Viktor neve éveken át visszatérő elem volt minden olyan vitában, ahol Brüsszel egységes fellépést akart kierőszakolni, de nem sikerült. A Politico szerint a luxembourgi találkozón most szinte megkönnyebbülten beszéltek a résztvevők arról, hogy Budapest új irányt vehet, és ezzel elhárulhat az egyik legfontosabb akadály az uniós döntéshozatal elől.
A beszámolók alapján a külügyminiszterek hangulata „észrevehetően könnyebb” lett, mintha nem politikai viták, hanem egy régóta várt akadály eltűnése felett örvendeznének. Ez önmagában sokat elárul arról, hogyan tekintettek Orbán Viktorra: nem partnerként, hanem zavaró tényezőként. Margus Tsahkna észt külügyminiszter nyíltan ki is mondta:
Nagyon lehangoló volt összeülni a külügyi tanácsban, mert mindenki tudta, hogy bármiről beszélünk, nem fogunk előrelépni.
A kijelentés mögött azonban nem pusztán frusztráció húzódik meg, hanem az a brüsszeli elvárás is, hogy a tagállamok igazodjanak a központi irányvonalhoz – még akkor is, ha az saját érdekeikkel ellentétes.
A Politico cikke egyértelműen azt sugallja, hogy Orbán Viktor távozását sokan egyfajta „felszabadulásként” élik meg. A diplomaták arról beszélnek, hogy a korábban befagyott ügyek – Ukrajna támogatása, újabb orosz szankciók, sőt még az uniós bővítés is – most végre új lendületet kaphatnak. A háttérben konkrét lépések is körvonalazódnak:
Kaja Kallas, az EU külügyi vezetője már arról beszélt, hogy felül kell vizsgálni a régóta blokkolt döntéseket, beleértve az Ukrajnának szánt támogatásokat is. Mindez jól mutatja, hogy Brüsszelben nem egyszerűen kompromisszumot keresnek, hanem a korábban megakasztott döntések gyors újraindítására készülnek.
A hangulat azonban korántsem olyan egységes, mint ahogy azt sugallni próbálják.
A Politico is megjegyzi, hogy sok kérdésben – különösen Izrael és a Közel-Kelet ügyében – továbbra is komoly törésvonalak húzódnak. A német külügyminiszter például egyértelművé tette, hogy az EU–Izrael megállapodás felfüggesztése „nem megfelelő” lépés lenne.
A brüsszeli lelkesedés mögött így inkább politikai vágyálmok rajzolódnak ki, mint valódi egység. A diplomaták ugyan „új hangulatról” beszélnek, de ez sokkal inkább annak szól, hogy egy kényelmetlen ellenpont eltűnni látszik, nem pedig annak, hogy megszűntek volna az ellentétek.
Különösen beszédes az a megjegyzés, miszerint egyes országok eddig „Magyarország mögé bújva” kerülték a nyílt állásfoglalást.
Ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor nem egyedül képviselt kritikus álláspontokat, hanem mások is osztották azokat – csak éppen nem vállalták fel nyilvánosan. Most viszont, hogy Budapest várhatóan új irányt vesz, ezeknek az országoknak is színt kell vallaniuk. Ez könnyen oda vezethet, hogy a mostani mesterséges optimizmus gyorsan szertefoszlik, amikor kiderül:
a viták nem Orbán Viktor személyéhez kötődtek, hanem mélyebb politikai különbségekből fakadnak.
A Politico cikke azonban akaratlanul is rámutat a lényegre: Orbán Viktor nem akadály volt, hanem egy következetes politikai álláspont képviselője. Az, hogy távozását ennyire megkönnyebbülten fogadják, inkább arról árulkodik, hogy Brüsszel mennyire nehezen viseli az eltérő véleményeket – különösen akkor, ha azok következetesen és hatékonyan jelennek meg.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP