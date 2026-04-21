Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
04. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel szankciók Külügyi Tanács Orbán Viktor

Orbán Viktor távozásával már dörzsölik a kezüket Brüsszelben, jöhetnek a rég blokkolt lépések

2026. április 21. 21:07

Az uniós külpolitika évekig toporgott egy helyben, miközben a feszültségek egyre nyilvánvalóbbá váltak a háttérben. Orbán Viktor távozásával az EU külügyminiszterei már nem is titkolják: átfogó változtatásokat készítenek elő.

Orbán Viktor neve éveken át visszatérő elem volt minden olyan vitában, ahol Brüsszel egységes fellépést akart kierőszakolni, de nem sikerült. A Politico szerint a luxembourgi találkozón most szinte megkönnyebbülten beszéltek a résztvevők arról, hogy Budapest új irányt vehet, és ezzel elhárulhat az egyik legfontosabb akadály az uniós döntéshozatal elől.

A beszámolók alapján a külügyminiszterek hangulata „észrevehetően könnyebb” lett, mintha nem politikai viták, hanem egy régóta várt akadály eltűnése felett örvendeznének. Ez önmagában sokat elárul arról, hogyan tekintettek Orbán Viktorra: nem partnerként, hanem zavaró tényezőként. Margus Tsahkna észt külügyminiszter nyíltan ki is mondta: 

Nagyon lehangoló volt összeülni a külügyi tanácsban, mert mindenki tudta, hogy bármiről beszélünk, nem fogunk előrelépni.

A kijelentés mögött azonban nem pusztán frusztráció húzódik meg, hanem az a brüsszeli elvárás is, hogy a tagállamok igazodjanak a központi irányvonalhoz – még akkor is, ha az saját érdekeikkel ellentétes.

Orbán Viktor eltűnésére vártak Brüsszelben

A Politico cikke egyértelműen azt sugallja, hogy Orbán Viktor távozását sokan egyfajta „felszabadulásként” élik meg. A diplomaták arról beszélnek, hogy a korábban befagyott ügyek – Ukrajna támogatása, újabb orosz szankciók, sőt még az uniós bővítés is – most végre új lendületet kaphatnak. A háttérben konkrét lépések is körvonalazódnak:

  • felmerült a 90 milliárd eurós ukrán hitelcsomag elfogadása, amelyet korábban Budapest blokkolt, valamint egy huszadik szankciós csomag Oroszországgal szemben
  • emellett új szankciókat készítenének elő a ciszjordániai telepesek ellen, amelyeket eddig szintén Magyarország akadályozott.

Kaja Kallas, az EU külügyi vezetője már arról beszélt, hogy felül kell vizsgálni a régóta blokkolt döntéseket, beleértve az Ukrajnának szánt támogatásokat is. Mindez jól mutatja, hogy Brüsszelben nem egyszerűen kompromisszumot keresnek, hanem a korábban megakasztott döntések gyors újraindítására készülnek.

A hangulat azonban korántsem olyan egységes, mint ahogy azt sugallni próbálják. 

A Politico is megjegyzi, hogy sok kérdésben – különösen Izrael és a Közel-Kelet ügyében – továbbra is komoly törésvonalak húzódnak. A német külügyminiszter például egyértelművé tette, hogy az EU–Izrael megállapodás felfüggesztése „nem megfelelő” lépés lenne.

Orbán Viktor nélkül is maradnak a törésvonalak

A brüsszeli lelkesedés mögött így inkább politikai vágyálmok rajzolódnak ki, mint valódi egység. A diplomaták ugyan „új hangulatról” beszélnek, de ez sokkal inkább annak szól, hogy egy kényelmetlen ellenpont eltűnni látszik, nem pedig annak, hogy megszűntek volna az ellentétek.

Különösen beszédes az a megjegyzés, miszerint egyes országok eddig „Magyarország mögé bújva” kerülték a nyílt állásfoglalást. 

Ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor nem egyedül képviselt kritikus álláspontokat, hanem mások is osztották azokat – csak éppen nem vállalták fel nyilvánosan. Most viszont, hogy Budapest várhatóan új irányt vesz, ezeknek az országoknak is színt kell vallaniuk. Ez könnyen oda vezethet, hogy a mostani mesterséges optimizmus gyorsan szertefoszlik, amikor kiderül: 

a viták nem Orbán Viktor személyéhez kötődtek, hanem mélyebb politikai különbségekből fakadnak.

A Politico cikke azonban akaratlanul is rámutat a lényegre: Orbán Viktor nem akadály volt, hanem egy következetes politikai álláspont képviselője. Az, hogy távozását ennyire megkönnyebbülten fogadják, inkább arról árulkodik, hogy Brüsszel mennyire nehezen viseli az eltérő véleményeket – különösen akkor, ha azok következetesen és hatékonyan jelennek meg.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. április 21. 22:46
Kihúzták nemzetközileg a botot a küllők közül! Száguldhat az unió a szakadékba, nincs fék és ellensúly!
Válasz erre
0
0
patikus-3
2026. április 21. 22:31
új szankciókat készítenének elő a ciszjordániai telepesek ellen, amelyeket eddig szintén Magyarország akadályozott. Ami egy nagy gánéság volt Orbán részéről. A kerékkötő távozásával az európai külpolitika normalizálódik.
Válasz erre
1
2
Emzeperix
2026. április 21. 22:24
Zavarja a birodalmi központot a demokratikus parlament. Csak idő kerdése, h előlépjen Palpatine.
Válasz erre
1
0
Globalfake
•••
2026. április 21. 22:23 Szerkesztve
beindultak a sátánista gecik, jöhet a genderpropaganda ezerrel: (van benne magyar felirat) curia.europa.eu/site/jcms/1593320_EmbedVideo/en/judgment-commission-v-hungary-explained-values-of-the-european-union
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!