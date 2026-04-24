Moszkva fenyeget: Európa nem ússza meg következmények nélkül

Eldőlt: a fejünk felett döntöttek Ukrajna sorsáról – megkapják a 90 milliárd eurós hitelt
Az is kiderült, mikor kaphatja meg a hitel első részletét a háborúban álló ország.
Az újabb oroszellenes szankciós csomag és 90 milliárd eurónyi Ukrajnának folyósított hitel verte ki a biztosítékot.
Mint írtuk, az Európai Unió a napokban fogadta el a 20. oroszellenes szankciós csomagot és 90 milliárd eurónyi hitelt folyósított Ukrajnának.
Erre reagált Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő a TASZSZ cikke szerint, amit a Portfólió szemlézett.
A szóvivő leszögezte, Oroszország erőteljesen elítél minden egyoldalú és törvénytelen zsarolási eszközt, majd majd kijelentette:
megtorló lépéseket fogunk tenni. Ezek kemény lépések lesznek és az érdekeinknek megfelelően lesznek végrehajtva”.
Azt nem tisztázta, ezek pontosan milyen lépések lesznek. Azt sem tudni, katonai, politikai, hibrid vagy gazdasági intézkedések várhatók-e Oroszország részéről – írta a lap.
Nyitókép: Russian Foreign Ministry / Sputnik via AFP