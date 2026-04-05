Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaszország hormuzi szoros irán giorgia meloni

Megkongatta a vészharangot Orbán szövetségese: súlyos energiaválság jöhet

2026. április 05. 15:22

Olaszország kifogyhat a számára szükséges energiaforrásokból, ha nem nyílik meg a Hormuzi-szoros.

null

Veszélybe kerülhet Olaszország energiaellátása, ha nem nyílik meg azonnal a Hormuzi-szoros – erről beszélt Giorgia Meloni, miután találkozott Sheikh Tamim bin Hamad Al-Shani emírrel Katarban. Az olasz miniszterelnök tett több napos látogatást Közel-Keleten, pénteken még Szaúd-Arábiában járt – írja a Világgazdaság.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ha a termelés vagy a tranzit itt a Perzsa-öbölben csökken, vagy akár meg is szűnik, az árak mindenki számára emelkedni fognak. Ha tovább romlik a helyzet, akkor akár Olaszországban is nélkülözhetjük a szükséges energiát – fogalmazott Meloni a közösségi oldalára feltöltött videójában a La Stampa szerint. A kormányfő figyelmeztetett: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

Katar önmagában fedezi Olaszország gázszükségletének 10 százalékát, az Öböl-térség pedig egészében garantálja nemzetünk teljes olajszükségletének körülbelül 15 százalékát.

A két vezető hangsúlyozta a Hormuzi-szoroson áthaladó hajózás zavartalanságának fontosságát. Giorgia Meloni és Sejk Tamim abban is egyetértettek, hogy erősítik az együttműködést és előmozdítják a közös beruházásokat, különös tekintettel a biztonság különböző területeire. Kiemelt figyelmet kap a védelem, a kritikus infrastruktúra védelme, az élelmezésbiztonság, valamint a mediterrán migráció kezelését célzó többoldalú együttműködés.

Ezt is ajánljuk a témában

Meloni látogatása volt az első, amelyet az EU, a G20 és a NATO vezetője tett a régióban a háború kezdete óta, egy olyan látogatás, amelyet olasz források szerint biztonsági okokból titokban tartottak, tekintettel a közel-keleti helyzetre, különösen az Irán által folytatott bombázásokra. Az olasz források szerint az utat biztonsági megfontolásokból nem hozták nyilvánosságra, különös tekintettel a közel-keleti feszültségekre és az Iránhoz köthető támadásokra – írja a lap.  

Képernyőkép: Youtube

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
satrafa-2
2026. április 05. 16:22
Az üzemanyag nélküli autóról nekem mindig Frédi és Béni jut eszembe. :)) Talán az ő technikájukat kell elővenni, ha nincs az autóba benzin. :))) (Gyengébbek kedvéért: a lábadon járni...)
Válasz erre
2
0
pankotaidili-2
2026. április 05. 16:11
Ahelyett hogy a Hormuzi szoroson sopánkodsz, te drogos ribi, már rég kellene legyen B és C terved. Mindkettő Oroszország.. csak mondom
Válasz erre
3
0
Hobby024
2026. április 05. 16:05
Engem inkább Magyarország olajellátása izgat! Nem érdekelnek sem az olaszok, sem a németek, sem a franciák. Engem az érdekel, hogy zárva a Barátság kőolajvezeték. Sokan abban reménykednek, hogy a választások után a hoholok megnyitják. Nem fogják! Ha mégis, állandó problémák lesznek vele. Ha Ukrajna összeomlik a gerillaharcok még nagyon sokáig elhúzódhatnak. A megbízók pedig biztosítani fogják, azt amit mi nem küldünk a számukra. A rezsicsökkentést a benzin árába épített adókból és járulékos költségekből fedezte a kormány. Egy újranyitás esetén az oroszok világpiaci áron fogják adni az olajat. A béke apostola pedig tett arról, hogy az Öböl-menti országokból horror áron vásárolhatunk, ha egyáltalán lesz mit.
Válasz erre
1
5
kbexxx
•••
2026. április 05. 15:55 Szerkesztve
A török áramlaton is kap italia gázt a 10-15% on aggódása Nem oknélküli már már érhető is de tulzó is egyben. 85 % egyéb forrásból is pótolható de a tározoknak Feltöltése indokolja .azután már beindult a gáz elhappolása egymás eĺől. Ha valami drága az még mindig jobb mint ha nincs.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!