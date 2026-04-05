Megkongatta a vészharangot Orbán szövetségese: súlyos energiaválság jöhet

Hoppá: Orbán európai szövetségese a Perzsa-öböl felé veszi az irányt
Az első nyugati kormányfő, aki látogatást tesz a térségben az iráni háború óta.
Olaszország kifogyhat a számára szükséges energiaforrásokból, ha nem nyílik meg a Hormuzi-szoros.
Veszélybe kerülhet Olaszország energiaellátása, ha nem nyílik meg azonnal a Hormuzi-szoros – erről beszélt Giorgia Meloni, miután találkozott Sheikh Tamim bin Hamad Al-Shani emírrel Katarban. Az olasz miniszterelnök tett több napos látogatást Közel-Keleten, pénteken még Szaúd-Arábiában járt – írja a Világgazdaság.
„Ha a termelés vagy a tranzit itt a Perzsa-öbölben csökken, vagy akár meg is szűnik, az árak mindenki számára emelkedni fognak. Ha tovább romlik a helyzet, akkor akár Olaszországban is nélkülözhetjük a szükséges energiát – fogalmazott Meloni a közösségi oldalára feltöltött videójában a La Stampa szerint. A kormányfő figyelmeztetett:
Katar önmagában fedezi Olaszország gázszükségletének 10 százalékát, az Öböl-térség pedig egészében garantálja nemzetünk teljes olajszükségletének körülbelül 15 százalékát.
A két vezető hangsúlyozta a Hormuzi-szoroson áthaladó hajózás zavartalanságának fontosságát. Giorgia Meloni és Sejk Tamim abban is egyetértettek, hogy erősítik az együttműködést és előmozdítják a közös beruházásokat, különös tekintettel a biztonság különböző területeire. Kiemelt figyelmet kap a védelem, a kritikus infrastruktúra védelme, az élelmezésbiztonság, valamint a mediterrán migráció kezelését célzó többoldalú együttműködés.
Meloni látogatása volt az első, amelyet az EU, a G20 és a NATO vezetője tett a régióban a háború kezdete óta, egy olyan látogatás, amelyet olasz források szerint biztonsági okokból titokban tartottak, tekintettel a közel-keleti helyzetre, különösen az Irán által folytatott bombázásokra. Az olasz források szerint az utat biztonsági megfontolásokból nem hozták nyilvánosságra, különös tekintettel a közel-keleti feszültségekre és az Iránhoz köthető támadásokra – írja a lap.
