dánia tanács nato európa

Lesújtó véleménye van a brüsszeli lapnak: az EU képtelen reagálni a geopolitikai válságokra

2026. április 23. 13:46

A Politico cikke szerint az Európai Tanács túl lassan dönt a fontos kérdésekről, ami nehezíti, hogy hatékony legyen. Azonban az egyetlen megoldás, amit a cikk kínál az a Bizottság hatalmának a növelése.

„Európa ma állandó válsághelyzetben van, és döntéshozatali rendszerét egyszerűen nem erre tervezték” nyilatkozta a Politicónak Anders Fogh Rasmussen, Dánia volt miniszterelnöke és a NATO korábbi főtitkára. 

„Nem várhatunk arra, hogy a Tanács megegyezzen egy nyilatkozatban, miközben a világ lángokban áll.”

Az EU az elmúlt hónapokban többször is kudarcot vallott abban, hogy egységes álláspontot fogalmazzon meg olyan, geopolitikai szempontból rendkívül fontos kérdésekben, mint az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós források felszabadítása, az Oroszországra és az Izrael elleni szankciók , vagy az iráni háborúval kapcsolatos összehangolt válaszlépések – sorolja a lap.  

A legutóbbi, márciusi EU-csúcstalálkozón a vezetők órákon át vitatkoztak a blokk ETS szén-dioxid-kibocsátási rendszerének apróbb részleteiről, miközben Teherán megvágta Európa energiaellátását a Közel-Keleten.

Kicsit furcsa azt mondani, hogy az ETS a legnagyobb kérdés, amikor hatalmas gázmezők égnek” 

– nyilatkozta a lapnak egy felháborodott uniós tisztviselő, akinek – a cikkben szereplő többi személyhez hasonlóan – névtelenséget biztosítottak, hogy beszélhessen az érzékeny diplomáciai ügyekről, amelyekben részt vett.

Az a gondolat, hogy Európa túl lassú a döntéshozatalban, szinte már közhely. Rob Jetten holland miniszterelnök a múlt hónapban, első brüsszeli útján arra szólította fel az EU-t, hogy siessen. 

Nem tudjuk megmagyarázni választóinknak, hogy Európa néha túlságosan lassan reagál azokra a nagy kérdésekre, amelyek mindannyiunkat érintenek”

– mondta.
A probléma következő: csak az országok szuverenitásának a csökkentésével lehet orvosolni a problémát. A múlt héten például Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bírálta azt a szabályt, hogy az EU-nak egyhangúlag kell döntést hoznia a nemzetközi ügyekben, mondván, hogy ez „rendszerszintű blokkolásokat” okozott, és felszólított a nemzeti vétójog megszüntetésére, különösen a külpolitikában.

„Természetesen, ha azt mondjuk, hogy meg kell reformálnunk az EU-t, hogy gyorsabbá váljon, akkor a kérdés az, hogy rendben, de hogyan?” – mondta Gilles Pittoors, a KU Leuven politikatudományi előadója.

„Be lehetne például vezetni a minősített többségi szavazást az Európai Tanácsban ezekben a külpolitikai kérdésekben. De ez hatalmas demokratikus problémát vet fel”

 – mondta. Új szervek létrehozása semmit sem oldana meg, érvelt. „Úgy gondolom, hogy a legjobb megoldás itt – ha komolyan gondoljuk az EU reformját annak érdekében, hogy rugalmasabbá és gyorsabban reagálóvá váljon – alapvetően a Bizottság hatásköreinek megerősítése.” Ugyanakkor elismerte, hogy ez is szkepticizmussal találkozik a tagállamok részéről, amelyek óvatosak az EU végrehajtó szervének túl nagy hatalom adásával kapcsolatban

Nyitókép: Nicolas Tucat/AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Csigorin
2026. április 23. 14:26
az EU csak ne akarjon a vilagban mindenre reagalni, nem azert van. a tagallamai problemait oldja meg. Kulpolitikat majd visz minden tagallam ahogy jonak latja.
orokkuruc-2
2026. április 23. 14:21
Ugye, mindenki előtt nyílvánvaló, hogy a Politico "lesujtó" véleménye arra fut ki, hogy több jog kell a döntéshez, irány az EEÁ ? Már csak u'Kraina bevonásával a közös gigahitelt hozzá és igazi gyarmat leszünk a hazánkban.
johngo
2026. április 23. 14:18
A radikálisan liberálisok nagyon magabiztosak, hogy ők - de csakis ők - tudnak mindent jól. Fordulhat még a kocka, kerülhet az ellentábor hatalomra, akkor majd visszasírják a vétót.
hallgató
2026. április 23. 14:17
Még a szivárványos zászlójuk is orwelli. Elfogadásról szól, de valójában kirekesztést jelent. EU= szivárványos Auschwitz.
