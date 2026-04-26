Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
emmanuel macron nemzeti tömörülés brüsszel románia franciaország képviselő

Leleplezték Macron titkos tervét: Romániához hasonló lépésre készülhetnek Franciaországban

2026. április 26. 07:50

Több információ is megerősíti azt, hogy Emmanuel Macron szeretné kibővíteni a „dezinformáció” fogalmát a digitális szolgáltatásokról szóló törvényben.

A francia elnök már készül a közelgő választásokra, ennek érdekében pedig nyomást gyakorol Brüsszelre a cenzúra kibővítése érdekében – írja Virginie Joron, a Nemzeti Tömörülés európai parlamenti képviselője, a Brussel Signal portálon közzétett cikkében. Az írás szerint több információ is megerősítette azt a tényt miszerint, Emmanuel Macron szeretné, ha kibővítenék a „dezinformáció” fogalmát a digitális szolgáltatásokról szóló törvényben (DSA).

A képviselő szerint az Európai Bizottság valójában a DSA 34. cikkére támaszkodik, amely „rendszerszintű kockázatokra” hivatkozik, amelyek „a polgári diskurzusra, a választási folyamatokra vagy a közbiztonságra gyakorolt ​​tényleges vagy előrelátható negatív hatásokból” eredhetnek.

Ezen a homályos alapon fogadták el a Bizottság irányelveit a választási folyamatokat fenyegető rendszerszintű kockázatok enyhítéséről, amelyeket 2024. április 26-án, közvetlenül az európai parlamenti választások előtt tettek közzé – tette hozzá Jaron.

Ezek az irányelvek különösen a tartalmak „független tényellenőrzők” általi címkézését, a nem állami szereplőkkel (akadémikusok, szakértők, civil szervezetek) folytatott rendszeres találkozók szervezését, valamint a platformokkal létrehozott dedikált kommunikációs csatornák létrehozását szorgalmazzák.

A képviselő felvázolta, hogy a külföldi információbeavatkozás elleni küzdelem ürügyén – amelyet Emmanuel Macron a 2026 márciusi európai csúcstalálkozó óta folyamatosan hangsúlyoz – az Élysée most a „dezinformáció” körének kiszélesítésére szólít fel.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikk szerint a cél teljesen egyértelmű: a közösségi médiában megjelenő narratívák ellenőrzése, a másként gondolkodók elfojtása és a nyilvános vita megszüntetése. Az Arcom szerint azonban a franciák 44 százaléka naponta a közösségi médiából szerzi híreit.

„Miután már számos stratégiai kinevezést tett az intézmények élére, a makronista rezsim most magát a választást tervezi befolyásolni. A »dezinformáció« definíciójának önkényes kiszélesítésével – beleértve a belülről érkező jogos kritikát is – a demokráciát nem védik meg a beavatkozástól, hanem egy jól körülhatárolható kör érdekei mentén manipulálják azt” – írja a cikk szerzője.

A képviselő a cikkében megemlítette, hogy Románia legutóbbi példája tanulságos a képviselő szerint, aki felidézi, hogy a 2024-es elnökválasztás első fordulóját az Alkotmánybíróság megsemmisítette a TikTokon és algoritmikus manipuláción keresztüli beavatkozás gyanúja miatt.

„A szólásszabadság nem egy olyan változó, amelyet egy politikai tábor igényeihez kell igazítani. Ezzel az autoriter kísértéssel szemben sürgősen meg kell védeni a pluralizmust és a polgárok szabad vitához való jogát, anélkül, hogy az állam vagy Brüsszel helyettesítené a szuverén népet”

– hangsúlyta ki végül a politikus.

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Cogito ergo sum
2026. április 26. 10:21
Nos a teszt üzem sikeres volt. Rohadjanak meg.
Válasz erre
0
0
koklobox
•••
2026. április 26. 10:03 Szerkesztve
szim-patikus FRADISTA VAGY BUZIKÁM ? 2026. április 26. 08:52 • Szerkesztve Rezsi számlánk kurva magas Orbán Viktor te csak hallgass ! Aki nem fért a bőribe most megy majd a B Ö R I B E !
Válasz erre
0
0
bondavary
2026. április 26. 10:00
Bolsevik típusú cenzúra
Válasz erre
1
0
sanya55-2
•••
2026. április 26. 09:53 Szerkesztve
Libsik semmi máshoz nem értenek, csak a csaláshoz, lopáshoz, de ahhoz sem eléggé, mert mindig lebuknak
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!