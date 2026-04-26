Leleplezték Macron titkos tervét: Romániához hasonló lépésre készülhetnek Franciaországban

A cikk szerint a cél teljesen egyértelmű: a közösségi médiában megjelenő narratívák ellenőrzése, a másként gondolkodók elfojtása és a nyilvános vita megszüntetése. Az Arcom szerint azonban a franciák 44 százaléka naponta a közösségi médiából szerzi híreit.

„Miután már számos stratégiai kinevezést tett az intézmények élére, a makronista rezsim most magát a választást tervezi befolyásolni. A »dezinformáció« definíciójának önkényes kiszélesítésével – beleértve a belülről érkező jogos kritikát is – a demokráciát nem védik meg a beavatkozástól, hanem egy jól körülhatárolható kör érdekei mentén manipulálják azt” – írja a cikk szerzője.

A képviselő a cikkében megemlítette, hogy Románia legutóbbi példája tanulságos a képviselő szerint, aki felidézi, hogy a 2024-es elnökválasztás első fordulóját az Alkotmánybíróság megsemmisítette a TikTokon és algoritmikus manipuláción keresztüli beavatkozás gyanúja miatt.

„A szólásszabadság nem egy olyan változó, amelyet egy politikai tábor igényeihez kell igazítani. Ezzel az autoriter kísértéssel szemben sürgősen meg kell védeni a pluralizmust és a polgárok szabad vitához való jogát, anélkül, hogy az állam vagy Brüsszel helyettesítené a szuverén népet”