peking hszi csin - ping tibeti - fennsík terv stratégia

Kína nagy dobásra készül: teljesen átalakítaná az energiarendszert

Peking rákapcsolt – az új stratégia könnyen átírhatja a globális erőviszonyokat.

2026. április 07. 07:18
null

Hszi Csin-ping új irányt szabott Kína energiapolitikájának: az államfő az energiarendszer átfogó átalakításának felgyorsítását sürgette, hangsúlyozva az ellátásbiztonság és a gazdasági növekedés egyensúlyának fontosságát – számolt be az Economx.

A kínai modell nem szakít a hagyományos energiahordozókkal: a szén továbbra is az energiarendszer alapja marad, ugyanakkor Peking jelentős erőforrásokat fordít a megújulók fejlesztésére.

Kiemelt szerepet kap:

  • a vízenergia,
  • a nap- és szélenergia,
  • valamint a nukleáris kapacitások bővítése.

Az új stratégia célja, hogy a különböző energiaforrások kombinációjával növeljék az ország ellenálló képességét a globális piaci sokkokkal szemben. A tervek már konkrét projektekben is megjelennek:

a Tibeti-fennsík térségében nagyszabású vízerőmű épül, emellett magashegyi naperőművek kivitelezése is megkezdődött.

Az energiapolitika mellett Peking az e-kereskedelemben is új iránymutatást adott ki. A cél a belföldi és nemzetközi piacok összehangolása, valamint a digitális és a reálgazdaság szorosabb integrációja.

A tervek szerint:

  • új kísérleti zónák jönnek létre a határokon átnyúló kereskedelemben,
  • egységes szabályozási kereteket alakítanak ki,
  • és ösztönzik a kínai platformok külföldi terjeszkedését.

Az ázsiai nagyhatalom szemmel láthatóan továbbra is biztosítani kívánja saját energiafüggetlenségét és meghatározó szerepét a jövő technológiáiban. 

Nyitókép forrása: Vincent Thian / POOL / AFP

 

polárüveg
2026. április 07. 09:02
Hszi úr nem átlagember nem átlagpolitikus. Fogják még őt emlegetni Kína történelmében. Amit meg Kína a fejébe vesz, azt meg is valósítja. Vicces az, hogy az orosz kommunisták GOELRO villamosítási terve Kínában újjászületik, és működik... Magyarországnak Kína szénnel kapcsolatos hozzállása is lehet példa. Aki a saját szenére támaszkodik, azt nehezebb zsarolni vagy kifosztani olajjal, gázzal.
kir2vik
2026. április 07. 08:16
Kettőt alszunk és már meg is csinálták. Már Nostradamus is megjósolta, Kína (és India) lesz a világ ura. Méghozzá intelligens ura.
