Ennél már nem süllyedhetnek lejjebb: a Tisza alelnöke egy locsolóversben a gázvezeték felrobbantásával viccelődik

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Dušan Bajatović, a Srbijagas igazgatója kijelentette: a Magyarkanizsa községben található gázvezeték közelében felfedezett robbanószerkezetek nem politikai színjáték részei, hanem súlyos biztonsági fenyegetést jelentenek. Hozzátette, hogy a gázvezeték elleni esetleges támadás célpontja nem Szerbia lett volna, hanem a régió másik két országa, Magyarország és Szlovákia.