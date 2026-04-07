04. 07.
kedd
locsolóvers tisza párt magyarország szerbia Magyar Péter gázvezeték

Ennél már nem süllyedhetnek lejjebb: a Tisza alelnöke egy locsolóversben a gázvezeték felrobbantásával viccelődik

2026. április 07. 06:31

Forsthoffer Ágnes két locsolóverset is megosztott a Facebook-oldalán. Az egyik a tiszásoktól már megszokott stílusban áradozott a kiáradt Tiszáról, a másik azonban még ennél is mélyebbre süllyedt.

2026. április 07. 06:31
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Dušan Bajatović, a Srbijagas igazgatója kijelentette: a Magyarkanizsa községben található gázvezeték közelében felfedezett robbanószerkezetek nem politikai színjáték részei, hanem súlyos biztonsági fenyegetést jelentenek. Hozzátette, hogy a gázvezeték elleni esetleges támadás célpontja nem Szerbia lett volna, hanem a régió másik két országa, Magyarország és Szlovákia.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ország energiaellátását és biztonságát is veszélyeztető, súlyos szabotázsakció ugyanakkor úgy tűnik, Magyar Péter pártjának környezetében humorizálásra adott okot, hiszen a Tisza Párt egyik képviselőjelöltje egy locsolóversben a gázvezeték felrobbantásával viccelődött.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Forsthoffer Ágnes ugyanis két locsolóverset is közzétett a Facebook-oldalán. Az egyik a tiszásoktól megszokott stílusban áradozott a kiáradt Tiszáról, a másik azonban még ennél is lejjebb ment:

„Szerbiában jártam,
Gázcsöveket láttam.
Fel akart robbanni,
Szabad-e locsolni?”

 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Képernyőkép

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 108 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
smokey-eye
2026. április 07. 17:08 Szerkesztve
Asztaaa . . . Lenyűgöző ez a tiszás humor. A Foskoffer família, francia eredetű, régi előkelő család . A leghíresebb ősük : Jacques Foche .
csulak
2026. április 07. 12:47
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Takagi
2026. április 07. 11:44
Debil p..a.
Csubszi
2026. április 07. 11:18
Árad a prosztó!
