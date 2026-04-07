Ennél már nem süllyedhetnek lejjebb: a Tisza alelnöke egy locsolóversben a gázvezeték felrobbantásával viccelődik

Szerbiából üzentek Magyarországnak: itt nincsenek véletlenek, hátborzongató tervet eszeltek ki ellenünk
Félreérthetetlen üzenetet küldött a Srbijagas igazgatója.
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Dušan Bajatović, a Srbijagas igazgatója kijelentette: a Magyarkanizsa községben található gázvezeték közelében felfedezett robbanószerkezetek nem politikai színjáték részei, hanem súlyos biztonsági fenyegetést jelentenek. Hozzátette, hogy a gázvezeték elleni esetleges támadás célpontja nem Szerbia lett volna, hanem a régió másik két országa, Magyarország és Szlovákia.
Az ország energiaellátását és biztonságát is veszélyeztető, súlyos szabotázsakció ugyanakkor úgy tűnik, Magyar Péter pártjának környezetében humorizálásra adott okot, hiszen a Tisza Párt egyik képviselőjelöltje egy locsolóversben a gázvezeték felrobbantásával viccelődött.
Forsthoffer Ágnes ugyanis két locsolóverset is közzétett a Facebook-oldalán. Az egyik a tiszásoktól megszokott stílusban áradozott a kiáradt Tiszáról, a másik azonban még ennél is lejjebb ment:
„Szerbiában jártam,
Gázcsöveket láttam.
Fel akart robbanni,
Szabad-e locsolni?”
Nyitókép forrása: Képernyőkép