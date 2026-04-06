robert fico barátság vezeték magyarország orbán viktor

A Barátság vezeték nélkül évekig nem jutna elegendő kőolajhoz Magyarország

Az Adria vezeték kapacitására vonatkozó vizsgálat 2027-ben zárul, eredménye kétségeket ébreszt.

Lassan, de biztosan apad a magyarországi stratégiai kőolajkészlet, miközben Kijev még mindig nem indította újra a szállítást a Barátság-kőolajvezetéken. A vezeték zárva tartása Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák kormányfő szerint is politikai okokra vezethető vissza, Ukrajna többek közt az olajblokáddal is megpróbálja befolyásolni a vasárnapi választás eredményét.

Mint egy kiszivárgott dokumentumból kiderült, ha a Tisza Párt nyer, első dolguk az lesz, hogy végleg leválasszák Magyarországot az olcsó és stabil orosz kőolaj- és földgázbeszerzésről és teljes és azonnali energetikai átállást hajtsanak végre, Brüsszel elvárása szerint.

Ez a terv amellett, hogy a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár megszüntetését jelentené, így a lakosságnak és a gazdaság szereplőinek jelentős többletterhet okozna, évekig azt is lehetetlenné tenné, hogy az ország a szükségleteinek megfelelő mennyiségű kőolajhoz jusson.

Ennek oka, hogy az Adria-kőolajvezeték nem lehet tudni, le tudja-e szállítani azt a kőolajmennyiséget, ami megfelel a Barátság kapacitásának. A Magyar Nemzet arról ír, hogy 

az Adria-kőolajvezeték tényleges kapacitását már vizsgálják a szakemberek, de az eredményre 2027-ig biztosan várni kell. Azaz akkor sem lenne képes Magyarország pótolni a Barátság kiesését, ha a Horvátország felől érkező cső kapacitása ezt lehetővé teszi, mivel még nem lett kipróbálva.

Ráadásul a Mol a horvát állami olajtársasággal, a Janaffal is jogi vitába keveredett, mivel a magyar olajvállalat szerint a tranzitdíj négyszer-ötször annyi, mint az EU átlaga, vagyis Zágráb jelentős felárat számol fel a tengeri szállítmányok továbbításáért a kikötőből a százhalombattai finomítóba, visszaélve monopol helyzetével.

A hazai olajblokádot tovább súlyosbítja, hogy az iráni háború miatt a globális kőolajkínálat jelentős része kiesett. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt Európa a legtöbb kőolajat nem a Közel-Keletről vásárolja, a globális kínálatcsökkenés hatása ugyanakkor begyűrűzik: a Brent kőolaj ára tartósan 100 dollárt meghaladó szintre emelkedett, miközben az ázsiai országok – magasabb árat kínálva – gyakran eltérítik az Európába tartó szállítmányokat. Nem véletlen, hogy Magyarország, Szlovákia és a beszámolók szerint már más országok is az orosz kőolajszállítás újraindításáért küzdenek.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gullwing
2026. április 07. 00:00
Vasárnap jó helyre kell tenni az x-et....
yalaelnok
2026. április 06. 23:29
de fuckrán rezsim hamarabb félresöprődik, minthogy hiány lenne nálunk kőolajból
akitiosz
2026. április 06. 23:20
"A Barátság vezeték nélkül évekig nem jutna elegendő kőolajhoz Magyarország" ??? De hiszen már mióta nem jut és jelenleg sem jut? Hoppá már megint fogalmatlan.
falcatus-2
2026. április 06. 22:55
Ismereteim szerint épül egy szlovénián keresztül és egy Szerbia felől is. Nem véletlenül épül Triesztben egy saját terminál.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!