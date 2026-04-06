A Barátság vezeték nélkül évekig nem jutna elegendő kőolajhoz Magyarország

Ennek oka, hogy az Adria-kőolajvezeték nem lehet tudni, le tudja-e szállítani azt a kőolajmennyiséget, ami megfelel a Barátság kapacitásának. A Magyar Nemzet arról ír, hogy

az Adria-kőolajvezeték tényleges kapacitását már vizsgálják a szakemberek, de az eredményre 2027-ig biztosan várni kell. Azaz akkor sem lenne képes Magyarország pótolni a Barátság kiesését, ha a Horvátország felől érkező cső kapacitása ezt lehetővé teszi, mivel még nem lett kipróbálva.

Ráadásul a Mol a horvát állami olajtársasággal, a Janaffal is jogi vitába keveredett, mivel a magyar olajvállalat szerint a tranzitdíj négyszer-ötször annyi, mint az EU átlaga, vagyis Zágráb jelentős felárat számol fel a tengeri szállítmányok továbbításáért a kikötőből a százhalombattai finomítóba, visszaélve monopol helyzetével.

A hazai olajblokádot tovább súlyosbítja, hogy az iráni háború miatt a globális kőolajkínálat jelentős része kiesett. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt Európa a legtöbb kőolajat nem a Közel-Keletről vásárolja, a globális kínálatcsökkenés hatása ugyanakkor begyűrűzik: a Brent kőolaj ára tartósan 100 dollárt meghaladó szintre emelkedett, miközben az ázsiai országok – magasabb árat kínálva – gyakran eltérítik az Európába tartó szállítmányokat. Nem véletlen, hogy Magyarország, Szlovákia és a beszámolók szerint már más országok is az orosz kőolajszállítás újraindításáért küzdenek.

