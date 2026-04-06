Szerbiából üzentek Magyarországnak: itt nincsenek véletlenek, hátborzongató tervet eszeltek ki ellenünk

Félreérthetetlen üzenetet küldött a Srbijagas igazgatója.
Dušan Bajatović, a Srbijagas igazgatója hétfőn kijelentette, hogy a Magyarkanizsa községben található gázvezeték közelében felfedezett robbanószerkezetek nem politikai színjáték, hanem komoly biztonsági fenyegetés – írja a Blic.
A lap szerint arra is felhívta a figyelmet, hogy mindössze néhány kilogramm robbanóanyaggal komoly károkat okozhatnának, és a gázvezeték automatikusan lezáródna.
Bajatović szerint a gázvezeték elleni támadás potenciális célpontja nem Szerbia volt, hanem a régió másik két országa, Magyarország és Szlovákia. „A cél az volt, hogy Magyarország és Szlovákia is kifogyjon a gázból.
Ennek természetesen gazdasági és politikai következményei lennének, különösen a magyarországi választások esetében”
– mondta Dušan Bajatović.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy Magyarkanizsa közelében külön csomagolt, hermetikusan lezárt robbanóanyagot, gyutacsokat és az előkészítéshez szükséges eszközöket találtak.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP