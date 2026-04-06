04. 07.
kedd
Magyarország Magyarkanizsa gázvezeték Szerbia Szlovákia

Szerbiából üzentek Magyarországnak: itt nincsenek véletlenek, hátborzongató tervet eszeltek ki ellenünk

2026. április 06. 15:26

Félreérthetetlen üzenetet küldött a Srbijagas igazgatója.

2026. április 06. 15:26
Vucic és Orbán

Dušan Bajatović, a Srbijagas igazgatója hétfőn kijelentette, hogy a Magyarkanizsa községben található gázvezeték közelében felfedezett robbanószerkezetek nem politikai színjáték, hanem komoly biztonsági fenyegetés – írja a Blic.

A lap szerint arra is felhívta a figyelmet, hogy mindössze néhány kilogramm robbanóanyaggal komoly károkat okozhatnának, és a gázvezeték automatikusan lezáródna.

Bajatović szerint a gázvezeték elleni támadás potenciális célpontja nem Szerbia volt, hanem a régió másik két országa, Magyarország és Szlovákia. „A cél az volt, hogy Magyarország és Szlovákia is kifogyjon a gázból.

Ennek természetesen gazdasági és politikai következményei lennének, különösen a magyarországi választások esetében”

– mondta Dušan Bajatović.

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Magyarkanizsa közelében külön csomagolt, hermetikusan lezárt robbanóanyagot, gyutacsokat és az előkészítéshez szükséges eszközöket találtak.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

 

kiborg-2
2026. április 06. 20:16
"Ukrán szakértők érkeztek február végén – március elején a szerbiai Újvidékre, ahol szemináriumot tartottak a Tisza párt támogatóinak. A téma? Hogyan lehet választási vereség esetén kirobbantani egy budapesti Majdan-szerű zavargást, hogyan tagadhatják meg az ellenzékiek a hivatalban lévő hatalom győzelmét, és hogyan teremthetik meg a fizikai erőszak feltételeit, ha arra „szükség lesz”.
kiborg-2
2026. április 06. 20:15
Nem csak Vucsics tudja - a belgrádi ukrán nagykövet is tudja, aki előzőleg az ukrán kémfőnök volt: "Újvidéken van Ukrajna hazánkat célzó felforgató központja, mióta tavaly év végén, Ukrajna szerbiai nagykövetévé nevezték ki a volt ukrán kémfőnököt…Ide tartott a feltartóztatott „arany konvoj” is, - ezért mentek az M5 irányába - mely valójában az ukránokkal szorosan együttműködő, német BND(Szövetségi Külföldi Hírszerző Szolgálat) pénzét szállította osztrák közvetítő bankon keresztül. Az újvidéki kémközpontban „képzik”, a Tisza válogatott „aktivistáit” egy leendő budapesti Majdanhoz, ehhez kellett volna a feltartóztatott, a németek által „kifehérített” pénz!"
Terawatt
2026. április 06. 19:23
KülföldiTisza támogatók akciója
5m007h 0p3ra70r
2026. április 06. 18:17 Szerkesztve
»mreinstand-3 2026. április 06. 15:47 Kamufenyegetés, aminek már nagy hagyományai van a periférián. A kamufenyegetések mindig a hatalmon levők érdekeit szolgálják. Ebből sok következtetést le lehet vonni. « Mindenek előtt azt, hogy egy fogatlan, deklasszált, törött szemüvegű alkoholista vagy. Ahogy a Vásárhelyi definiált titeket. Vagy ahogy a gazdád nevezett téged: büdösszájú agyhalott. 1. hagyományai vannak, vagy hagyománya van, de semmiképp “hagyományai van” 2. a populizmus sosem csak a hatalmat gyakorlók műfaja Persze neked hiába mondom. Te vagy a Mitics The Official.
