Szerbiából üzentek Magyarországnak: itt nincsenek véletlenek, hátborzongató tervet eszeltek ki ellenünk

Dušan Bajatović, a Srbijagas igazgatója hétfőn kijelentette, hogy a Magyarkanizsa községben található gázvezeték közelében felfedezett robbanószerkezetek nem politikai színjáték, hanem komoly biztonsági fenyegetés – írja a Blic.

A lap szerint arra is felhívta a figyelmet, hogy mindössze néhány kilogramm robbanóanyaggal komoly károkat okozhatnának, és a gázvezeték automatikusan lezáródna.

Bajatović szerint a gázvezeték elleni támadás potenciális célpontja nem Szerbia volt, hanem a régió másik két országa, Magyarország és Szlovákia. „A cél az volt, hogy Magyarország és Szlovákia is kifogyjon a gázból.