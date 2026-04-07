Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
04. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
vezeték török áramlat brüsszel magyarország támadás ukrajna

Magyarország a célkeresztben: közeleg a vihar, döntő csata következik

2026. április 07. 06:46

Hazánk sorsát most az energia, a geopolitika és a közelgő választás hármasa határozza meg. Magyarország energiaellátását mára konkrét fizikai támadás fenyegeti, így az ország kulcskérdése: ki és hogyan tudja biztosítani a stabilitást a bizonytalan nemzetközi térben?

Kovács András
Magyarország támadás alatt áll! Kevesebb mint egy héttel az április 12-i parlamenti választás előtt a korábbi évtizedekben nem tapasztalt turbulencia alakult ki hazánk körül. A külföldi titkosszolgálati akciók és belső destabilizálási kísérletek mellett az energia vált a legfontosabb kérdéssé. Persze az egységsugarú tiszás kommentelő amellett, hogy attól várja az ország jobb sorsra fordulását, hogy a több százezer embert foglalkoztató nagyvállalkozókat és a jelenlegi állami vezetőket majd jól lecsukják, a valósággal sem tud sokat foglalkozni. 

Magyarország
Magyarország energiaellátása támadás alatt áll

Ezt is ajánljuk a témában

Ezért küzd Ukrajna 

Pedig „valóság nagybácsi” kérdés és köszönés nélkül ránk rúgta az ajtót. A 2004-es narancsos puccs óta Ukrajna a politikai széljárásnak megfelelően hol így, hol úgy csavargatta a különféle olaj- és gázvezetéket. A 2022-es orosz-ukrán háború kitörése óta pedig a kijevi vezetés a fejébe vette, hogy Oroszország legyőzésének egyik módja, hogy ne tudjanak eladni Európának nyersanyagot.

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Tovább a cikkhezchevron

Ennek a célnak az élérése érdekében pedig mindent meg is tesz a Zelenszkij-rezsim. 

2022. szeptember 26-án a Balti-tenger alatt futó Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékeket szabotázsakció keretében felrobbantották. A dán és svéd vizsgálatok megerősítették a szándékos rongálást. A nyomozás jelenleg az ukrán szálra összpontosít, német elfogatóparancsok is születtek, bár a felelősök pontos kiléte a mai napig nem tisztázott egyértelműen. Ami biztos, hogy a vezeték felrobbantása elsősorban Ukrajna érdekében állt, mivel így jelentős bevételtől esett el Moszkva. Ráadásul az Ukrajnával szimpatizáló politikusok (így például Radoslaw Sikorski mostani lengyel külügyminiszter) kitörő örömmel fogadták az áramlat megsemmisülését. 

Vezető ukrán politikusok és maga Zelenszkij is régóta fenik a fogukat a Barátság kőolajvezetékre. Azzal, hogy idén januárban a vezeték mellett támadás ért egy tárolót, az ukrán fél kapva kapott az alkalmon, és elzárta a kőolajszállítást Magyarország felé. 

Bár egy ideig próbálták a saját narratívájukat erősíteni azzal, hogy egy orosz támadás miatt nem működik a vezeték, de azzal az ukránok már teljesen leleplezték magukat, hogy már az uniós szakértőket sem engedik a helyszínre. 

Az ukránok célja a vezeték lezárásával a korábbi politikájuk megerősítése volt, de az sem hátrány számukra, hogy ezzel az Orbán-kormánynak okozhatnak komoly problémákat. Szerintük két legyet ütöttek egy csapásra. 

Így támadják Magyarországot

Ezzel párhuzamosan Kijev évek óta az Északi Áramlathoz hasonlóan a Török Áramlatot is folyamatosan támadja. Mind Oroszországban, mind más államokban történtek már erőszakos akciók a vezetékkel szemben. A legújabb fejlemény pedig, hogy a vezeték szerbiai szakaszán robbanóanyagót találtak a hatóságok. Abban az esetben, ha a Török Áramlatot sikerülne kilőnie az ukrán félnek, azzal megtörténne Európa leválasztása az orosz nyersanyagokról. Jól láthatóan Kijevet egyáltalán nem érdekli, hogy ezekkel a lépésekkel saját maga alatt is vágja a fát. 

Már ismert, hogy 2026 októberétől egyetlen cent támogatást sem fognak kapni az ukránok az Egyesült Államoktól. 

Így pedig az egyedüli finanszírozók az Európai Unió tagállamai maradnak. 

  • Azonban, ha az európai gazdaságok nem lesznek képesek olcsó energiához jutni, sőt ha nem is lesz energia, akkor ezen országokban olyan belső politikai folyamatok indulhatnak el, amelyek elvezetnek ahhoz is, hogy az európai államok sem fogják pénzzel tömni a kijevi rezsimet. 
  • De idáig már nem gondolkozik előre a Zelenszkij-rezsim, számukra az adott nap túlélése a legfontosabb stratégiai cél. 

Ebben a nagy sakkjátszmában Magyarország most az egyik központi szereplő lett. Minél nagyobb energiaválság alakul ki, annál jobb Kijevnek és Brüsszelnek! Az Orbán Viktor vezette kabinet hosszú évek óta egyértelmű álláspontot képvisel az ukrajnai háború és a brüsszeli birodalomépítési törekvések kapcsán. A két fél között teljes szándékegység van arra nézve, hogy Magyarországon kormányváltás legyen. Azzal pedig, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz és földgázhoz, idővel az Orbán-kormány lehetetlen helyzetbe kerül. 

Ezt is ajánljuk a témában

A nagy tervbe azonban hiba csúszott! Mivel Európa és Ukrajna sem a világpolitika állócsillaga, így az amerikai-izraeli szövetség támadása Irán ellen az öreg kontinenst is nagyon nehéz helyzetbe manőverezte. A Hormuzi-szoros lezárása és az ebből fakadó súlyos energetikai krízis Brüsszelt is lépéskényszerbe hozta. Mivel az Orbán-kormány zsigeri utálata nem elég az uniós szintű energetikai gondok megoldásához, így a bürokraták a régi jól bevált recepthez nyúltak. Mindenki maradjon otthon, ne csináljon semmit, és akkor majd megoldódnak a dolgok – ezt kínálja Brüsszel. 

A fenyegető energiahiány, az összeomló ipar és az egekbe repülő üzemanyagárak által keltett háromszögből nincs egyszerű kiút. A kérdés már nem az, hogy lesznek-e következmények, hanem az, hogy ezek milyen gyorsan és milyen súllyal gyűrűznek be a mindennapokba. A lakosság, a vállalkozások és az egész gazdaság egyszerre érzi meg a külső döntések súlyát.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

A következő időszak kulcsa az alkalmazkodás lesz. Azok az országok kerülhetnek előnybe, amelyek képesek gyorsan reagálni, új energiaforrásokat bevonni és megőrizni működőképességüket. Magyarország számára ez nemcsak gazdasági, hanem szuverenitási kérdés is.

A politikai térben mindez még élesebben jelenik meg. A választás tétje így messze túlmutat a szokásos kormányváltási dilemmákon: valójában arról szól, hogy az ország milyen irányba mozdul el ebben a feszült nemzetközi környezetben. A végső döntés azonban a választók kezében van. Az elkövetkező napokban dől el, hogy Magyarország milyen válaszokat ad a rá nehezedő kihívásokra – és hogy képes lesz-e megőrizni stabilitását egy egyre bizonytalanabb világban.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 07. 12:47
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
0
0
Camael
2026. április 07. 10:54
mindenki az energiaellátásra figyel, a gázvezeték felrobbantása nem okozott volna nagyobb gondot az ellátásban van elég gáz eltárolva, nem ez volt a cél hanem a gazdaságban akartak pánikot kelteni, a forintot shortolták csak visszafelé sült el a dolog ,nem kövezkezett be a robbantás ezért menekülni kellett a pozícióból amihez forintot kellett vásárolni, amig figyeltem az árfolyamokat 376,72-es euro-forint ár volt, most már visszakorrigált 381,33 -ra, ha még nem tudod ki az elkövető nézz utána ki vásárolt tegnao kétségbesetten forintot
Válasz erre
1
0
Cyklon
2026. április 07. 08:48
Ha a Tisza párt győzne, az Magyarország számára egy újabb trianont jelentene.Ezért kell a Fideszre szavazni!!!
Válasz erre
1
0
belbuda
2026. április 07. 08:11
Bandi,te szerencsétlen balfék…😂🤣😂🤣😂🤣😂😂🤣🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!