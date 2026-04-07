Magyarország a célkeresztben: közeleg a vihar, döntő csata következik

Szabotázsakció a gázvezeték ellen – Orbán Viktor a helyszínről tájékoztatott
Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Kiskundorozsmán.
Hazánk sorsát most az energia, a geopolitika és a közelgő választás hármasa határozza meg. Magyarország energiaellátását mára konkrét fizikai támadás fenyegeti, így az ország kulcskérdése: ki és hogyan tudja biztosítani a stabilitást a bizonytalan nemzetközi térben?
Magyarország támadás alatt áll! Kevesebb mint egy héttel az április 12-i parlamenti választás előtt a korábbi évtizedekben nem tapasztalt turbulencia alakult ki hazánk körül. A külföldi titkosszolgálati akciók és belső destabilizálási kísérletek mellett az energia vált a legfontosabb kérdéssé. Persze az egységsugarú tiszás kommentelő amellett, hogy attól várja az ország jobb sorsra fordulását, hogy a több százezer embert foglalkoztató nagyvállalkozókat és a jelenlegi állami vezetőket majd jól lecsukják, a valósággal sem tud sokat foglalkozni.
Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Kiskundorozsmán.
Pedig „valóság nagybácsi” kérdés és köszönés nélkül ránk rúgta az ajtót. A 2004-es narancsos puccs óta Ukrajna a politikai széljárásnak megfelelően hol így, hol úgy csavargatta a különféle olaj- és gázvezetéket. A 2022-es orosz-ukrán háború kitörése óta pedig a kijevi vezetés a fejébe vette, hogy Oroszország legyőzésének egyik módja, hogy ne tudjanak eladni Európának nyersanyagot.
Ennek a célnak az élérése érdekében pedig mindent meg is tesz a Zelenszkij-rezsim.
2022. szeptember 26-án a Balti-tenger alatt futó Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékeket szabotázsakció keretében felrobbantották. A dán és svéd vizsgálatok megerősítették a szándékos rongálást. A nyomozás jelenleg az ukrán szálra összpontosít, német elfogatóparancsok is születtek, bár a felelősök pontos kiléte a mai napig nem tisztázott egyértelműen. Ami biztos, hogy a vezeték felrobbantása elsősorban Ukrajna érdekében állt, mivel így jelentős bevételtől esett el Moszkva. Ráadásul az Ukrajnával szimpatizáló politikusok (így például Radoslaw Sikorski mostani lengyel külügyminiszter) kitörő örömmel fogadták az áramlat megsemmisülését.
Vezető ukrán politikusok és maga Zelenszkij is régóta fenik a fogukat a Barátság kőolajvezetékre. Azzal, hogy idén januárban a vezeték mellett támadás ért egy tárolót, az ukrán fél kapva kapott az alkalmon, és elzárta a kőolajszállítást Magyarország felé.
Bár egy ideig próbálták a saját narratívájukat erősíteni azzal, hogy egy orosz támadás miatt nem működik a vezeték, de azzal az ukránok már teljesen leleplezték magukat, hogy már az uniós szakértőket sem engedik a helyszínre.
Az ukránok célja a vezeték lezárásával a korábbi politikájuk megerősítése volt, de az sem hátrány számukra, hogy ezzel az Orbán-kormánynak okozhatnak komoly problémákat. Szerintük két legyet ütöttek egy csapásra.
Ezzel párhuzamosan Kijev évek óta az Északi Áramlathoz hasonlóan a Török Áramlatot is folyamatosan támadja. Mind Oroszországban, mind más államokban történtek már erőszakos akciók a vezetékkel szemben. A legújabb fejlemény pedig, hogy a vezeték szerbiai szakaszán robbanóanyagót találtak a hatóságok. Abban az esetben, ha a Török Áramlatot sikerülne kilőnie az ukrán félnek, azzal megtörténne Európa leválasztása az orosz nyersanyagokról. Jól láthatóan Kijevet egyáltalán nem érdekli, hogy ezekkel a lépésekkel saját maga alatt is vágja a fát.
Már ismert, hogy 2026 októberétől egyetlen cent támogatást sem fognak kapni az ukránok az Egyesült Államoktól.
Így pedig az egyedüli finanszírozók az Európai Unió tagállamai maradnak.
Ebben a nagy sakkjátszmában Magyarország most az egyik központi szereplő lett. Minél nagyobb energiaválság alakul ki, annál jobb Kijevnek és Brüsszelnek! Az Orbán Viktor vezette kabinet hosszú évek óta egyértelmű álláspontot képvisel az ukrajnai háború és a brüsszeli birodalomépítési törekvések kapcsán. A két fél között teljes szándékegység van arra nézve, hogy Magyarországon kormányváltás legyen. Azzal pedig, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz és földgázhoz, idővel az Orbán-kormány lehetetlen helyzetbe kerül.
A nagy tervbe azonban hiba csúszott! Mivel Európa és Ukrajna sem a világpolitika állócsillaga, így az amerikai-izraeli szövetség támadása Irán ellen az öreg kontinenst is nagyon nehéz helyzetbe manőverezte. A Hormuzi-szoros lezárása és az ebből fakadó súlyos energetikai krízis Brüsszelt is lépéskényszerbe hozta. Mivel az Orbán-kormány zsigeri utálata nem elég az uniós szintű energetikai gondok megoldásához, így a bürokraták a régi jól bevált recepthez nyúltak. Mindenki maradjon otthon, ne csináljon semmit, és akkor majd megoldódnak a dolgok – ezt kínálja Brüsszel.
A fenyegető energiahiány, az összeomló ipar és az egekbe repülő üzemanyagárak által keltett háromszögből nincs egyszerű kiút. A kérdés már nem az, hogy lesznek-e következmények, hanem az, hogy ezek milyen gyorsan és milyen súllyal gyűrűznek be a mindennapokba. A lakosság, a vállalkozások és az egész gazdaság egyszerre érzi meg a külső döntések súlyát.
A Bizottság teljesen komolyan gondolja, hogy „közlekedj kevesebbet”, „dolgozz otthonról” és „ne fürdjél le” akkor is, ha gyárban dolgozol vagy szobafestő vagy.
A következő időszak kulcsa az alkalmazkodás lesz. Azok az országok kerülhetnek előnybe, amelyek képesek gyorsan reagálni, új energiaforrásokat bevonni és megőrizni működőképességüket. Magyarország számára ez nemcsak gazdasági, hanem szuverenitási kérdés is.
A politikai térben mindez még élesebben jelenik meg. A választás tétje így messze túlmutat a szokásos kormányváltási dilemmákon: valójában arról szól, hogy az ország milyen irányba mozdul el ebben a feszült nemzetközi környezetben. A végső döntés azonban a választók kezében van. Az elkövetkező napokban dől el, hogy Magyarország milyen válaszokat ad a rá nehezedő kihívásokra – és hogy képes lesz-e megőrizni stabilitását egy egyre bizonytalanabb világban.
