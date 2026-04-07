Ennek a célnak az élérése érdekében pedig mindent meg is tesz a Zelenszkij-rezsim.

2022. szeptember 26-án a Balti-tenger alatt futó Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékeket szabotázsakció keretében felrobbantották. A dán és svéd vizsgálatok megerősítették a szándékos rongálást. A nyomozás jelenleg az ukrán szálra összpontosít, német elfogatóparancsok is születtek, bár a felelősök pontos kiléte a mai napig nem tisztázott egyértelműen. Ami biztos, hogy a vezeték felrobbantása elsősorban Ukrajna érdekében állt, mivel így jelentős bevételtől esett el Moszkva. Ráadásul az Ukrajnával szimpatizáló politikusok (így például Radoslaw Sikorski mostani lengyel külügyminiszter) kitörő örömmel fogadták az áramlat megsemmisülését.

Vezető ukrán politikusok és maga Zelenszkij is régóta fenik a fogukat a Barátság kőolajvezetékre. Azzal, hogy idén januárban a vezeték mellett támadás ért egy tárolót, az ukrán fél kapva kapott az alkalmon, és elzárta a kőolajszállítást Magyarország felé.