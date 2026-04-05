Szabotázsakció a magyar határnál: friss információk, gyorselemzés – Horváth József a Stratégában

Horváth József kitért az ellenzéki sajtóban megjelent találgatásokra is, amelyek szerint a kormánynak köze lehetett az incidenshez. Ezeket a következtetéseket alaptalannak és korainak nevezte, hangsúlyozva, hogy a nyilvánosság egyelőre kevés információval rendelkezik. Horváth elmondta, egy ilyen ügy kivizsgálása hetekbe, akár hónapokba is telhet.

Véleménye szerint az ilyen típusú előremenekülés csupán politikai narratíva képzés, hiszen már korábban is voltak utalások a nyilvánosságban idegen zászlós műveletre.

A szakértő rámutatott az időzítés jelentőségére is: a történtek a választási kampány utolsó hetében, Orbán Viktor aktív kampánytevékenysége és J. D. Vance budapesti látogatása idején nem segíti, hanem hátráltatja a kormányzati munkát és a kampánytevékenységet. Ez is abba az irányba mutat, hogy

az ellenzéki média saját történetet akar építeni, amelynek viszont nincs valóságalapja.

Horváth szerint a kijevi vezetés idegessége állhat a háttérben, mivel a magyar politikai folyamatok nem az általuk elvárt forgatókönyv szerint alakulnak. A hatóságok tovább folytatják a nyomozást a robbanószerkezetek származásának és az elkövetői kör pontos felderítésének érdekében.