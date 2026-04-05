Szerbia Orbán Viktor Török Áramlat

Szabotázsakció a magyar határnál: friss információk, gyorselemzés – Horváth József a Stratégában

2026. április 05. 18:33

Meghiúsított szabotázsakció a magyar határ közelében: a támadók a magyar földgázellátás 60 százalékát biztosító Török Áramlat gázvezetéket vették célba. Orbán Viktor összehívta a Védelmi Tanácsot, a hatóságok pedig megkezdték a vizsgálatokat. A kormány súlyos fenyegetésről beszél, az ellenzéki narratíva szerint megrendezett akcióról lehet szó.

null

A szerb hatóságok a magyar energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú Török Áramlat gázvezeték elleni szabotázskísérletet hiúsítottak meg, miután a hálózat vajdasági szakaszán pusztító erejű robbanóanyagot és az aktiváláshoz szükséges technikai eszközöket találtak.  Az incidens közvetlen fenyegetést jelent Magyarország energiabiztonságára, mivel a hazai gázellátás mintegy 60 százaléka ezen az útvonalon érkezik.

Horváth József biztonságpolitikai szakértő elmondása szerint a szerb titkosszolgálatok már hetekkel ezelőtt értesültek a készülő akcióról. Ennek köszönhetően a stratégiai fontosságú infrastruktúra védelmét időben megerősítették, így sikerült elkerülni a katasztrófát. A szakértő emlékeztetett: 

a vezeték oroszországi szakaszát korábban már érték ukrán támadások, így a mostani eset illeszkedik a kritikus infrastruktúra elleni szisztematikus fellépések sorába.

A fejlemények tükrében Orbán Viktor miniszterelnök összehívta a Védelmi Tanácsot. Az ülést követő videóüzenetében a kormányfő hangsúlyozta: 

Európa soha nem látott energiaválság küszöbén áll, miközben Ukrajna láthatóan arra törekszik, hogy elvágja a kontinenst az orosz energiaforrásoktól.

Horváth József kitért az ellenzéki sajtóban megjelent találgatásokra is, amelyek szerint a kormánynak köze lehetett az incidenshez. Ezeket a következtetéseket alaptalannak és korainak nevezte, hangsúlyozva, hogy a nyilvánosság egyelőre kevés információval rendelkezik. Horváth elmondta, egy ilyen ügy kivizsgálása hetekbe, akár hónapokba is telhet. 

Véleménye szerint az ilyen típusú előremenekülés csupán politikai narratíva képzés, hiszen már korábban is voltak utalások a nyilvánosságban idegen zászlós műveletre.

A szakértő rámutatott az időzítés jelentőségére is: a történtek a választási kampány utolsó hetében, Orbán Viktor aktív kampánytevékenysége és J. D. Vance budapesti látogatása idején nem segíti, hanem hátráltatja a kormányzati munkát és a kampánytevékenységet. Ez is abba az irányba mutat, hogy 

az ellenzéki média saját történetet akar építeni, amelynek viszont nincs valóságalapja. 

Horváth szerint a kijevi vezetés idegessége állhat a háttérben, mivel a magyar politikai folyamatok nem az általuk elvárt forgatókönyv szerint alakulnak. A hatóságok tovább folytatják a nyomozást a robbanószerkezetek származásának és az elkövetői kör pontos felderítésének érdekében. 

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

 

narancsliget
2026. április 05. 19:45
A fidesz körül több szutyok komcsi van, mint az ellenzéknél összesen. Ráadásul ilyen kiemelt lll/lll asok is akadnak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!