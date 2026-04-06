04. 07.
kedd
Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

2026. április 06. 09:26

A Bizottság teljesen komolyan gondolja, hogy „közlekedj kevesebbet”, „dolgozz otthonról” és „ne fürdjél le” akkor is, ha gyárban dolgozol vagy szobafestő vagy.

Az orosz-ukrán és az iráni háború miatt már a nemzetközi sajtó szerint is soha nem látott energiaválság közeleg, az unió adófizetői állják a cehet, és a Bizottság javaslata az, hogy „közlekedj kevesebbet”, „dolgozz otthonról” és „ne fürdjél le”. Milyen jövőt vet itt az előre? Mi köze mindennek a néhány nap múlva esedékes választáshoz? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Egy „bürokrata banda” látszatintézkedése, aki „csak magára gondol”

Ez jól megmutatja, hogy mennyire „egy bürokrata banda, akik csak abban tudnak gondolkodni, hogy irodai munka létezik. (...) Egy gyárban dolgozó ember home office-ban mit csináljon? Egészen elképesztő, hogy ezt, mint megoldást fölvetik” – fogalmazott a fenti kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel.

Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott:

Magyarországon a statisztikák szerint a dolgozók 6,5 százaléka végez irodai munkát. Ez nem megoldás, amit ők felvetnek. Ez egy látszatintézkedés és jól mutatja, hogy csak magukból indulnak ki.”

„De van ennek egy nagyobb összefüggésrendszere is” – tette hozzá az elemző.

Az egész mögött az az ideológia van, „amit rá akarnak kényszeríteni Magyarországra és amit a Tisza Párt jó eséllyel meg is valósítana, hogy orosz energiához nem nyúlunk. Az vezet ide” – húzta alá Mráz Ágoston Sámuel.

Mint kifejtette:

  • „Donald Trump már megmondta: ha valaki találkozik orosz energiahordozókkal, ne féljen. Mert tudja jól, hogy a begyűrűző, magas energiaár a saját belpolitikai helyzetét is ellehetetleníti, hiszen a gazdaság számára nagyon ártalmas.
  • India újra orosz olajimportálóvá válhatott. A nagy tankerek újra kiköthetnek, ha amerikai szankció nincsen rá.
  • Tehát mindenki Európán kívül ezt az ideológiai öncsonkítást és maga által kitalált szankciós károkozást megszüntette.

Európa viszont ragaszkodik az ideológiájához. (...) Nem baj, hogy az ukránok már két hete nem engedik oda az uniós ellenőröket, hogy vajon mi történt a Barátság-kőolajvezetékkel.

Ideológiai okokból magának árt az Európai Unió és ennek a következménye ez az abszurditás. Tényleg egy Kafka-darabba illik, hogy ilyen javaslatokat tesz a Bizottság akármilyen rendű-rangú okoskodója”

– szögezte le az elemző.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Dursun Aydemir / Anadolu via AFP 

 

Összesen 193 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Kormánypárti2
2026. április 06. 22:48
Mostmár tényleg kíváncsi vagyok hogy mire készülnek ezek a genyák
attila-hun
2026. április 06. 21:50
Fonder Csáucseszkúné teljesen megjibban.....t Szegény Fonder DICTATRIX Senex-nek a sok puzsérpor megártott....
Zolt
2026. április 06. 21:16
Okokska tessék példát mutatni othonról dolgozni. Ha ez sikerült lehetne osztani az észt. Addig felesleges mig a mi pénzünkön jártok be és még arra is alkamtalatok voltatok hogy az óraátállitást átlagokjatok. Minek rontjátok ott a levegőt hisz ha ez nem ment más se fog nektek menni. Csak vergődés lesz a vége a tudatlanságotoknak... Szerintem...a energia nem játék mégis avval szórakoztatok csemeték..
Dixtroy
2026. április 06. 21:13
Végre! Nagyon örülnek a home office lehetőségnek, eddig méltatlan volt, hogy nem lehetett! Tisztelettel az alaábbi foglalkozások: hidegburkoló, vájár, úszómester, mészáros, sofőr, juhász.
