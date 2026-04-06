Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában rámutatott, hogy mi lett napjaink legfontosabb kérdése.
A Bizottság teljesen komolyan gondolja, hogy „közlekedj kevesebbet”, „dolgozz otthonról” és „ne fürdjél le” akkor is, ha gyárban dolgozol vagy szobafestő vagy.
Az orosz-ukrán és az iráni háború miatt már a nemzetközi sajtó szerint is soha nem látott energiaválság közeleg, az unió adófizetői állják a cehet, és a Bizottság javaslata az, hogy „közlekedj kevesebbet”, „dolgozz otthonról” és „ne fürdjél le”. Milyen jövőt vet itt az előre? Mi köze mindennek a néhány nap múlva esedékes választáshoz? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
Ez jól megmutatja, hogy mennyire „egy bürokrata banda, akik csak abban tudnak gondolkodni, hogy irodai munka létezik. (...) Egy gyárban dolgozó ember home office-ban mit csináljon? Egészen elképesztő, hogy ezt, mint megoldást fölvetik” – fogalmazott a fenti kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel.
Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott:
Magyarországon a statisztikák szerint a dolgozók 6,5 százaléka végez irodai munkát. Ez nem megoldás, amit ők felvetnek. Ez egy látszatintézkedés és jól mutatja, hogy csak magukból indulnak ki.”
„De van ennek egy nagyobb összefüggésrendszere is” – tette hozzá az elemző.
Az egész mögött az az ideológia van, „amit rá akarnak kényszeríteni Magyarországra és amit a Tisza Párt jó eséllyel meg is valósítana, hogy orosz energiához nem nyúlunk. Az vezet ide” – húzta alá Mráz Ágoston Sámuel.
Mint kifejtette:
Európa viszont ragaszkodik az ideológiájához. (...) Nem baj, hogy az ukránok már két hete nem engedik oda az uniós ellenőröket, hogy vajon mi történt a Barátság-kőolajvezetékkel.
Ideológiai okokból magának árt az Európai Unió és ennek a következménye ez az abszurditás. Tényleg egy Kafka-darabba illik, hogy ilyen javaslatokat tesz a Bizottság akármilyen rendű-rangú okoskodója”
– szögezte le az elemző.
Nyitókép: Dursun Aydemir / Anadolu via AFP