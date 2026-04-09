Kezdődik: itt az első európai nagyhatalom, ahol súlyos üzemanyagellátási problémák merültek fel

Kezdődik: tüntetés tört ki Franciaországban a magas üzemanyagárak miatt, áll a bál az utakon
Akár minden negyedik kút is érintett lehet.
A húsvéti hosszú hétvégét követően jelentős fennakadások alakultak ki Franciaország üzemanyag-ellátásában. A hivatalos adatok szerint kedd reggelre a töltőállomások körülbelül 18 százalékán legalább egyféle üzemanyag nem volt elérhető, de iparági becslések ennél súlyosabb helyzetről szólnak, akár minden negyedik kút is érintett lehet – írja a Világgazdaság.
A magyar vállalkozók is a francia társaik sorsára jutnak, ha jön a Tisza-kormány.
A problémák egyik fő kiváltó oka a megnövekedett utazási kedv. A húsvéti időszak hagyományosan erős forgalmat generál Franciaországban, idén azonban ez különösen nagy nyomást helyezett az ellátási láncra. A szakértők rámutatnak: a hosszú hétvégék idején az utánpótlás akadozhat, mivel vasárnap és ünnepnapokon a szállító járművek többsége nem közlekedik.
A fennakadások elsősorban a TotalEnergies hálózatát érintették, ahol árkorlátozást vezettek be. A benzin literenkénti ára 1,99 euróban, a dízelé kezdetben 2,09 euróban volt maximálva, ami jelentősen megnövelte a keresletet. Ennek következtében gyorsan kimerültek a készletek: egyes időszakokban a vállalat állomásainak mintegy kétharmadánál alakult ki hiány, miközben más kutaknál ez az arány alig érte el a 4 százalékot.
A cég végül április végéig meghosszabbította a benzinre vonatkozó árplafont, ugyanakkor a dízel árát 2,25 euróra emelte.
A hatóságok és az iparági szereplők igyekeznek megnyugtatni a közvéleményt: állításuk szerint nem tényleges hiányról, hanem átmeneti logisztikai problémákról van szó.
A készletek rendelkezésre állnak, a töltőállomások újratöltése már folyamatban van, és várhatóan néhány napon belül helyreáll a normál ellátás. Egyelőre nincs arra utaló jel sem, hogy a helyzet szélesebb körű válsággá fajulna.
