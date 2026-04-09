üzemanyag világgazdaság franciaország

Kezdődik: itt az első európai nagyhatalom, ahol súlyos üzemanyagellátási problémák merültek fel

2026. április 09. 07:53

Akár minden negyedik kút is érintett lehet.

null

A húsvéti hosszú hétvégét követően jelentős fennakadások alakultak ki Franciaország üzemanyag-ellátásában. A hivatalos adatok szerint kedd reggelre a töltőállomások körülbelül 18 százalékán legalább egyféle üzemanyag nem volt elérhető, de iparági becslések ennél súlyosabb helyzetről szólnak, akár minden negyedik kút is érintett lehet – írja a Világgazdaság.  

Ezt is ajánljuk a témában

A problémák egyik fő kiváltó oka a megnövekedett utazási kedv. A húsvéti időszak hagyományosan erős forgalmat generál Franciaországban, idén azonban ez különösen nagy nyomást helyezett az ellátási láncra. A szakértők rámutatnak: a hosszú hétvégék idején az utánpótlás akadozhat, mivel vasárnap és ünnepnapokon a szállító járművek többsége nem közlekedik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A fennakadások elsősorban a TotalEnergies hálózatát érintették, ahol árkorlátozást vezettek be. A benzin literenkénti ára 1,99 euróban, a dízelé kezdetben 2,09 euróban volt maximálva, ami jelentősen megnövelte a keresletet. Ennek következtében gyorsan kimerültek a készletek: egyes időszakokban a vállalat állomásainak mintegy kétharmadánál alakult ki hiány, miközben más kutaknál ez az arány alig érte el a 4 százalékot.

A cég végül április végéig meghosszabbította a benzinre vonatkozó árplafont, ugyanakkor a dízel árát 2,25 euróra emelte. 

A hatóságok és az iparági szereplők igyekeznek megnyugtatni a közvéleményt: állításuk szerint nem tényleges hiányról, hanem átmeneti logisztikai problémákról van szó. 

A készletek rendelkezésre állnak, a töltőállomások újratöltése már folyamatban van, és várhatóan néhány napon belül helyreáll a normál ellátás. Egyelőre nincs arra utaló jel sem, hogy a helyzet szélesebb körű válsággá fajulna.

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
csulak
2026. április 09. 11:14
kit erdekel ? kinek mit intezett a Kormanya
NovaTerra
2026. április 09. 09:31
Európai nagyhatalom paradoxon.
franciscofranco
2026. április 09. 09:16
borsos-2franciscofranco 2026. április 09. 08:36 úgy tűnik nem eleget.... A cikkben hol lehet olvasni hogy mekkora készletet szabadítottak fel a franciák?
Picnic Niki
•••
2026. április 09. 08:52 Szerkesztve
Választás után kb 1-2 héttel OV-ék rákényszerülnének, mert ha elfogy a stratégiai tartalék, és még a tömegközlekedésnek sem jut
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!