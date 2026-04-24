A brit haditengerészet tehetetlen: Putyin árnyékflottája szabadon jár-kel a Csatornán

Amióta a nyugat szankciókkal sújtotta az orosz olajkereskedelemet, azóta egy új jelenség alakult ki: Oroszország az úgynevezett „árnyék flottával“, egy több ezer, főként tankerekből álló hajóhaddal szállítja a világpiacra az olaját, megkerülve a G7, az Egyesült Államok, az EU és az Egyesült Királyság által bevezetett árplafont. Az orosz hajók rendszeresen váltogatják nevüket, elektronikus azonosítóikat, tulajdonosaikat és zászlóikat, hogy elkerüljék az elfogást. Az eredeti szándék az volt, hogy korlátozzák Oroszország olajkereskedelemből származó bevételeit anélkül, hogy globális energiaválságot okoznának. A kivitelezés azonban kudarcba fulladt: az árnyékflotta gyorsan bővült, és a szankciók betartatása helyett inkább jogi és logisztikai vitákba fulladt a nyugati szövetség erőfeszítése.

A brit kormány 2024 végén és 2025 elején többször is hangzatos ígéreteket tett. Keir Starmer brit miniszterelnök március 26-án, Helsinkiben jelentette be: „Elmegyünk az árnyékflotta után”, és a brit vizeket, így a Csatornát is lezárják a szankciókat kijátszó hajók előtt. John Healey védelmi miniszter pedig arról beszélt, hogy a fegyveres erők „felkészültek”, és a speciális egységek (köztük a Royal Marines és a Special Boat Service) jogosultak lefoglalni a hajókat. Azóta azonban – egyetlen kivételtől eltekintve – semmi sem történt.