hormuzi szoros irán béketárgyalás egyesült államok donald trump usa

Folytatódnak a tárgyalások az USA és Irán között: Trumpnak ez az öt lehetősége van

2026. április 21. 14:54

A Wall Street Journal felvázolta, milyen potenciális végkimenetelekkel zárulhat a pakisztáni béketárgyalás.

A héten folytatódnak a béketárgyalások Pakisztánban az USA és Irán között. A Wall Street Journal aöt lehetséges végkimenetelt vázolt fel, hogy hogyan zárulhatnak a béketárgyalások Donald Trump amerikai elnök szempontjából.

Az első ilyen lehetőség az, hogy az USA fenntartja kemény álláspontját, és ragaszkodik a korábbi követeléseihez, vagyis ahhoz, hogy Irán 20 évre fagyassza be az urándúsítást, szállítsa ki a magasan dúsított uránt az ország területéről, és teljesen szüntesse meg a Hormuzi-szoros blokádját. Miután az amerikai és izraeli csapások súlyosan meggyengítették Iránt. A lap szerint hiába próbálkozik Teherán továbbra is játékban maradni, két lehetséges kimenetel maradt: 

vagy engednek az amerikai követeléseknek, vagy újabb háború lesz.

A tárgyalások második lehetséges kimenetele, hogy a felek megállapodás nélkül távoznak, vagy aláírnak egy előzetes megállapodást egy későbbi egyezségről, és meghosszabbítják a tíznapos tűzszünetet, ezzel időt nyerve maguknak.

A harmadik megoldás a kompromisszum lehet. Például az, hogy Irán elfogadná: 20 évre fagyassza be az urándúsítást, szállítsa ki a magasan dúsított uránt az ország területéről, és teljesen szüntesse meg a Hormuzi-szoros blokádját. Ennél az eshetőségnél 

fennáll a lehetőség, hogy Trump nem lesz hajlandó a kompromisszumra, illetve annak az esélye, hogy Irán titokban újra fegyverminőségű dúsításba kezd.

A negyedik forgatókönyv, hogy folytatódik a háború. Trump korábban jelezte, hogy sikertelen tárgyalás esetén nem feltétlenül hosszabbítja meg a tűzszünetet. Ugyanakkor a konfliktus folytatása nemcsak Iránra nézve jelentene súlyos csapást, hanem belső feszültségeket is szülhet a Republikánus Párton belül a növekvő energiaárak és az infláció miatt. Védelmi szakértők szerint az is problémát okozhat a háború folytatása esetén, hogy az USA kifogyhat a hadianyagokból, amelyekre más térségekben is szüksége lenne.

Végezetül az ötödik – és legkevésbé valószínű – lehetőség, hogy az Egyesült Államok egyszerűen kivonul a konfliktusból, sőt akár sikerként is kommunikálhatja a hadműveletet. Csakhogy ezzel sok szövetségest kedvezőtlen helyzetbe hozna, hiszen egy meggyengült, de továbbra is működő iráni rezsim maradna fenn, amely képes lenne továbbra is befolyásolni a Hormuzi-szorost, és megőrizné azt a tudást, amellyel később újjáépítheti nukleáris programját.

Nyitókép: AFP/JIM WATSON

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Hobby024
2026. április 21. 17:18
" USA fenntartja kemény álláspontját, és ragaszkodik a korábbi követeléseihez, vagyis ahhoz, hogy Irán 20 évre fagyassza be az urándúsítást, szállítsa ki a magasan dúsított uránt az ország területéről, és teljesen szüntesse meg a Hormuzi-szoros blokádját." Ez a legkeményebb feltétel, de nézzük csak miről szól: 2018-ban Trump egyoldalúan kilépett az Iránnal kötött atomalkuból, mégis Iránt tartja felelősnek. Hogy az oroszoknak is hatalmas biznisz a szankciók feloldása? Kényszerhelyzetbe hozta az USA a világgazdaságot. Ha nincs orosz olaj, a kiesett mennyiséget honnan pótolják? Ki tartja blokád alatt a Hormuzi-szorost? Mintha azt csiripelnék a verebek, hogy az USA zárta most le a szorost. Ennek az embernek már azt sem hiszem el ha kérdez.
chief Bromden
2026. április 21. 17:12
Hat, eltotyog, jöjjön JD.
bekeev-2025
2026. április 21. 15:46
A demens narancspofájú elcseszte.
