irán texas tűzszünet egyesült államok donald trump

Trump elengedte a békét Iránnal: „Rengeteg bomba kezd el hullani”

2026. április 21. 06:33

Úgy tűnik, igazi háború jöhet.

2026. április 21. 06:33
null

Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy 

az Egyesült Államok folytatja a katonai csapásokat Irán ellen a tűzszünet lejárta után.

Az elnök hétfőn a PBS News-nak adott interjúban megismételte, hogy nem tervezi a tűzszünet meghosszabbítását, miután az kedden lejár.

„Azután rengeteg bomba kezd el hullani” 

– fogalmazott az elnök azzal kapcsolatban, hogy mi történik a tűzszünet lejártát követően, amennyiben addig nem sikerül megállapodni Iránnal.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e újabb béketárgyalás Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban, azt válaszolta, hogy nem tudja. Az elnök szerint megegyeztek Irán képviselőivel arról, hogy személyes tárgyalási fordulót tartanak kedden. 

„Meglátjuk, hogy lesz-e (tárgyalás), vagy sem. Ha nincsenek ott, az is rendben van”

 – fogalmazott Donald Trump.

Az elnök egy hétfőn megjelent közösségi médiaposztjában megismételte, hogy az iráni kikötőkre, illetve az onnan érkező és oda tartó hajókra vonatkozó amerikai blokád addig marad fenn, ameddig nem születik megállapodás Iránnal a konfliktus lezárásáról. Azt írta, hogy 

a blokád Irán számára naponta 500 millió dollár veszteséget jelent 

a kereskedelmi bevétel kiesése révén.

A Truth Social oldalon megjelent egy másik posztban az elnök azt írta, hogy Irán helyett hajók „százai” az Egyesült Államok kikötői, elsősorban Texas, Louisiana és Alaszka létesítményei felé tartanak kőolajért.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elfújta az ellenszél
2026. április 21. 09:57
Trump is egy gyenge Orbán-utánzat, mint sokan mások, köztük Magyar Péter. Egy-két elemet átvesznek Orbán pouvoir-ából, de nem tudják összekapcsolni az erőt a rugalmassággal, ami pedig a tartós siker titka a politikában. Végül már inkább terhet jelentett a népszerűségéből rapid módon veszítő Trump a magyar választáson Orbánnak, MP meg ellopta tőle a showt.
goldie-2
2026. április 21. 09:04
Mikor kapja meg már a béke nobel-díjat?
NokiNokedli
2026. április 21. 08:07
Trump, a Békegalamb, csak békétlenséget szított. Bár az iráni háborúba -is- az aljas vérgőzös vén facfej Netanjahu húzta be, Katit könnyű táncba vinni alapon...és erre jól ráfaragott. Most már tét a petrodollár megmentése. Felkészül Kuba és Nicaragua?
chief Bromden
2026. április 21. 07:56
Úgy gyengíti Iránt, mint a stróman EU-ja az oroszokat. :( Ha a perzsák nem zárják le a szorost, akkor lezárják ők. Csak egy maradhat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!