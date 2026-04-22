Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború nagy-britannia oroszország

Felmérés: a brit kormány szívesen háborúzna Oroszországgal, a fiatalok viszont nem fognának fegyvert hazájukért

2026. április 22. 10:27

A fiatalok szerint magukra hagyta őket az állam.

A brit fiatalok fele soha nem harcolna a hazájáért – derül ki egy friss felmérésből. A The Telegraph cikke szerint a megkérdezett 16 és 29 év közötti fiatalok 50 százaléka „semmilyen körülmények között” nem fogna fegyvert Nagy-Britanniáért, míg 38 százalékuk „bizonyos körülmények között” megtenné, a további 12 százalék pedig nem tudja. Ezek az eredmények valószínűleg kapcsolatban állnak azzal, hogy a brit fiatalok egyre pesszimistábbak a jövőjükkel kapcsolatban.

A Glasgow-i Egyetem John Smith Központja által készített felmérés szerint

a 16–29 éves fiatalok mindössze 36 százaléka gondolja úgy, hogy jobb élete lesz, mint a szüleinek, és még ennél is kevesebbek – 25 százalék – szerint bánik velük igazságosan a politikai rendszer.

Eddie Barnes, a John Smith Központ igazgatója szerint a fiatalok azért nem hajlandók harcolni, mert úgy érzik, az ország sem harcol értük. „Az az elképzelés, hogy a következő generációnak jobb dolga lesz, mint az előzőknek, évtizedek óta alapvető hit volt. A mostani felmérés azt mutatja, hogy ennek a fiatal generációnak a többsége már nem hiszi ezt igaznak. És azt is láthatóvá teszi, hogy a hitük milyen gyorsan omlik össze” – mondta.

Barnes több problémát is említett, amelyek a fiatalokat sújtják, például a lakhatási válságot, a magas munkanélküliséget, az alacsony béreket vagy éppen a diákhitelek miatti magas eladósodottságot. „A fiatalok ma egyre növekvő igazságtalanságot éreznek a körülöttük lévő világban” – tette hozzá.

A brit kormány az elmúlt években Ukrajna egyik legnagyobb támogatója volt Oroszországgal szemben, brit politikusok pedig többször is arról beszéltek, hogy Oroszországot akár fegyverrel is megakadályoznák attól, hogy legyőzze Kijevet. A mostani felmérés eredményei azonban komoly kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban vajon mennyire lenne Nagy-Britannia harcképes egy valódi nagyszabású háborúban. 

Nyitókép forrása: Carlos Jasso / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
luisbathhelena
2026. április 22. 12:34
Mindaddig amíg csak pofázni kell minden európai politikus nagyszájú. De egy radioaktív gödör szélén, pontosabban az alján elhamvadva már más a szitu. Mert végső soron ezt kockáztatják.
Válasz erre
1
0
chief Bromden
2026. április 22. 12:31
A globalisták megoldanák a túlnépesedést. Azonos neműek nem szülnek, a többi meg pusztuljon a háborúkban. Túl jól sikerülhetne, száz év múlva lemászhatna a fáról az új generáció.
Válasz erre
0
0
elcapo-4
2026. április 22. 11:49
Szektás fiatalok! Kell a friss hús az ukrán frontra! Jelentkezzetek! Jelszó : ruszkik haza!
Válasz erre
1
0
elcapo-4
2026. április 22. 11:48
Ez nem csak a britteknél van így , hanem egész Európában. A muzulmán migráns fiatalok miért harcolnának Európáért? A kocka el van veteve.......
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!