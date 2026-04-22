Felmérés: a brit kormány szívesen háborúzna Oroszországgal, a fiatalok viszont nem fognának fegyvert hazájukért

a 16–29 éves fiatalok mindössze 36 százaléka gondolja úgy, hogy jobb élete lesz, mint a szüleinek, és még ennél is kevesebbek – 25 százalék – szerint bánik velük igazságosan a politikai rendszer.
Eddie Barnes, a John Smith Központ igazgatója szerint a fiatalok azért nem hajlandók harcolni, mert úgy érzik, az ország sem harcol értük. „Az az elképzelés, hogy a következő generációnak jobb dolga lesz, mint az előzőknek, évtizedek óta alapvető hit volt. A mostani felmérés azt mutatja, hogy ennek a fiatal generációnak a többsége már nem hiszi ezt igaznak. És azt is láthatóvá teszi, hogy a hitük milyen gyorsan omlik össze” – mondta.
Barnes több problémát is említett, amelyek a fiatalokat sújtják, például a lakhatási válságot, a magas munkanélküliséget, az alacsony béreket vagy éppen a diákhitelek miatti magas eladósodottságot. „A fiatalok ma egyre növekvő igazságtalanságot éreznek a körülöttük lévő világban” – tette hozzá.