Ez gyors volt: Iránt nem hatja meg az USA fenyegetése, máris visszavonta a döntését – ismét elszabadulhat a pokol a Közel-keleten

Trump kőkemény ultimátumot küldött Teheránnak: „Vagy megállapodunk, vagy újra lángba borul Irán!”
Nincs több időhúzás.
Irán szombaton visszavonta a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló tegnapi döntését és ismét korlátozásokat vezettek be a stratégiai jelentőségű vízi útvonalon.
Az ország egyesített katonai parancsnoksága szombaton közölte, hogy
a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés visszatért a korábbi rendhez, a fegyveres erők szigorú irányítása és felügyelete alatt áll”
– írja a Portfólió. A közlemény szerint Irán addig tartja fenn a szoros lezárását, amíg az Egyesült Államok blokád alatt tartja az iráni kikötőket.
A döntést azt követően hozták meg, hogy a közel-keleti ország a megelőző napon megnyitotta a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalának számító szorost a kereskedelmi hajóforgalom előtt, és szombaton már nagy számban indultak útnak a tankerek.
Mint írtuk, Donald Trump amerikai elnök pénteken azt közölte, véget vet az Iránnal kötött tűzszünetnek, amennyiben szerdáig nem születik hosszú távú megállapodás az Egyesült Államok és Irán között.
Úgyhogy akkor lesz a blokád, és sajnos ismét bombáznunk is kell”
– mondta az elnök.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh