volkswagen Kínai Népköztársaság donald trump autógyártás

Drámai léptékű leépítéseket tervez az egyik legnagyobb német autógyártó cég

2026. április 21. 22:32

A vezérigazgató nyíltan beszélt arról egy interjúban, hogy a mai piaci és versenyhelyzetben a múltbeli mennyiségi tervezés irreális. Még az is lehet, hogy az egyik üemüket eladják a kínaiaknak.

Karosszériát políroz egy dolgozó a Volkswagen AG német járműipari konszern gyárában, az alsó-szászországi Emden kikötővárosban 2026. február 24-én. Az 1964-ben átadott gyár fennállásának hat évtizede alatt közel 13 millió járművet készített, és jelenleg 7

Németország legnagyobb autógyártója a növekedést hírből sem ismerő jövőre készül, és meg akar szabadulni továbbra is hatalmas kapacitásfeleslegétől. A Volkswagen az elmúlt években már egy egymilliós túlkapacitást megszüntetett Kínában, 2028-ig pedig az Audinál és a Volkswagennél további egymillióval kell csökkenteni az európai kapacitást – mondta Oliver Blume vezérigazgató a német Manager Magazinnak a Világgazdaság szemléje szerint.

A Volkswagen csoport 50 ezer állást szüntetne meg 2030-ig  

a kapacitásfelesleg hosszú távon nem fenntartható a vállalatunkban – mondta az interjúban Blume, aki 2022 óta áll a konszern élén.

Szerinte a mai piaci és versenyhelyzetben a múltbeli mennyiségi tervezés irreális.

A megszorító intézkedésekkel a vállalatcsoport a világpiacon jelentkező hatalmas kihívásokra reagál:

  • Donald Trump amerikai elnök vámjai, 
  • a megnövekedett versenynyomás Kínában, 
  • a zsugorodó európai piac 
  • és legutóbb a közel-keleti háború 

is nehezíti az autógyártó működését.

Blume azt sem zárta ki, hogy valamelyik üzemet egy olyan kínai versenytársnak adják el, amely európai terjeszkedésre törekszik, és a helyi termelés révén elkerüli az uniós vámokat.

Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf
 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
patópál
2026. április 21. 22:46
A VW-nél elkezdhetnek kínaiul tanulni. De lassan a német kormányban is.
szilvarozsa
2026. április 21. 22:35 Szerkesztve
Tíz év múlva nem lesz európai autógyártás. Meg vegyipar. Meg nehézipar. Meg mezőgazdaság. De lesz gender. Meg migri. Meg el fogjuk tartani Ukrajnát. És mindenki buzi lesz, ha akar, ha nem.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!