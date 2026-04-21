Drámai léptékű leépítéseket tervez az egyik legnagyobb német autógyártó cég

Németország legnagyobb autógyártója a növekedést hírből sem ismerő jövőre készül, és meg akar szabadulni továbbra is hatalmas kapacitásfeleslegétől. A Volkswagen az elmúlt években már egy egymilliós túlkapacitást megszüntetett Kínában, 2028-ig pedig az Audinál és a Volkswagennél további egymillióval kell csökkenteni az európai kapacitást – mondta Oliver Blume vezérigazgató a német Manager Magazinnak a Világgazdaság szemléje szerint.

A Volkswagen csoport 50 ezer állást szüntetne meg 2030-ig

a kapacitásfelesleg hosszú távon nem fenntartható a vállalatunkban – mondta az interjúban Blume, aki 2022 óta áll a konszern élén.