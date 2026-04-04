Túl a Barátságon: Brüsszelben a kisujjukat sem mozdítják Magyarország érdekében

Orbán Viktor: Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír
A miniszterelnök szerint a magyar ellenzék szégyenszemre hallgat, míg Zelenszkij elnök hazánk támadásával csak veszíthet.
Az Európai Unió egyik alapelve a tagállamok közötti szolidaritás, Brüsszel azonban mégsem lép fel az ukrán olajblokáddal szemben. A Barátság-kőolajvezeték körüli vita azt mutatja: a gyakorlat néha messze kerül az elvektől.
Ukrajna korlátozta az orosz eredetű kőolaj tranzitját a területén keresztül, ami érzékenyen érinti a Barátság-kőolajvezetéken érkező szállításokat. Magyarország földrajzi és infrastrukturális okokból, jelentős mértékben támaszkodik erre az útvonalra.
Bár az EU az orosz energiafüggőség csökkentését tűzte ki célul az ukrajnai háború nyomán, a közösség korábban kifejezetten mentességet biztosított a vezetékes szállításokra azon tagállamok számára, amelyeknek nincs tengeri kijáratuk és alternatív ellátási lehetőségük.
A kérdés tehát nem pusztán politikai, hanem jogi természetű is: ha egy harmadik ország – jelen esetben Ukrajna – olyan lépést tesz, amely aránytalan gazdasági hátrányt okoz egy tagállamnak, akkor az Európai Uniónak kötelessége-e fellépni annak érdekében?
Az Európai Unió működését meghatározó egyik alapelv a tagállami szolidaritás. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikke például lehetőséget ad arra, hogy a Tanács megfelelő intézkedéseket hozzon, ha egy tagállam ellátási nehézségekkel szembesül – különösen az energia területén.
Emellett az EU külkereskedelmi politikája közös hatáskör. Ez azt jelenti, hogy harmadik országokkal szemben nem a tagállamok külön-külön, hanem az Unió egésze jogosult fellépni. Ha tehát egy külső állam intézkedése sérti egy tagország gazdasági érdekeit, az elvileg közös ügy.
A mostani, Magyarországot sújtó helyzetben azonban nem ez történik. A kritikus hangok úgy látják, hogy ahelyett, hogy az Európai Bizottság egységesen kiállna az érintett tagállam mellett, inkább politikai szempontok mentén mérlegel.
Az Európai Bizottság szerepe kettős: egyszerre őrzi a szerződéseket és képviseli az uniós politikai irányvonalat.
Az ukrajnai háború óta Brüsszel kiemelten támogatja Kijevet: pénzügyi, katonai és politikai értelemben egyaránt. Ukrajna ráadásul hivatalosan is tagjelölt ország.
Ez a státusz azonban nem jelenti azt, hogy mentesülne az uniós elvárások alól. Épp ellenkezőleg: a csatlakozási folyamat egyik alapkövetelménye a jogállamiság, a kiszámítható gazdaságpolitika és a jó szomszédi viszony. Ha egy tagjelölt ország olyan intézkedést hoz, amely egy tagállam energiaellátását veszélyezteti, az felveti a kérdést: mennyire felel meg az uniós normáknak?
Az ügy tehát túlmutat az aktuálpolitikai vitán. Az a tét, hogy az Unió következetesen alkalmazza-e saját szabályait, vagy geopolitikai megfontolások alapján szelektíven értelmezi azokat.
Magyarország az elmúlt években következetesen arra hivatkozott, hogy energiaellátásának szerkezete történelmi és földrajzi adottságokból fakad. A finomítói infrastruktúra az orosz típusú kőolaj feldolgozására épült ki, az alternatív forrásokra való teljes átállás jelentős beruházásokat és időt igényel.
Az EU korábbi döntése, amely mentességet biztosított a vezetékes importra, ezt a realitást ismerte el. Ha azonban egy tranzitország adminisztratív vagy politikai döntéssel mégis ellehetetleníti a szállítást, az gyakorlatilag kiüresíti ezt a mentességet.
Nem csak arról van szó tehát, hogy Magyarország és Ukrajna között fennáll-e vita, hanem az is kérdéses, hogy az EU hajlandó-e intézményes keretek között kezelni a problémát.
A miniszterelnök szerint a magyar ellenzék szégyenszemre hallgat, míg Zelenszkij elnök hazánk támadásával csak veszíthet.
Az Európai Unió története során számos válsághelyzetben bizonyította, hogy képes egységesen fellépni, pénzügyi krízis, világjárvány vagy energiaválság esetén is. A mostani ügy azonban érzékeny geopolitikai környezetben zajlik. Ukrajna EU-csatlakozási törekvései politikailag támogatottak, ugyanakkor a tagság nem csupán politikai döntés, hanem
Ha egy tagjelölt ország lépése konfliktust okoz egy tagállammal, az Unió hitelessége azon múlik, hogy képes-e pártatlanul mérlegelni.
Az uniós szerződések nem tesznek különbséget „népszerű” és „kevésbé népszerű” tagállamok között. A szolidaritás elve mindenkit egyformán megillet.
Az ukrán olajtranzit körüli vita valójában precedensértékű. Arról szól, hogy az EU mennyire tudja összehangolni geopolitikai céljait a belső jogrenddel. Ha a közösség nem tud vagy nem akar egy tagállam gazdasági érdeksérelme esetén határozottan fellépni, az hosszabb távon gyengítheti a tagállamok bizalmát az intézményekben.
Ukrajna európai integrációja történelmi jelentőségű folyamat lehet. De éppen ezért
különösen fontos, hogy már a csatlakozási tárgyalások során világos legyen: az uniós jog és a tagállami érdekek tiszteletben tartása nem politikai alku tárgya.
Úgy tűnik, az olajvezeték körüli vita az uniós szolidaritás, a jogállami következetesség és a közösségi fellépés próbája is egyben. Ez az a pont, ahol a brüsszeli döntéshozóknak nemcsak politikai, hanem jogi értelemben is helyt kell állniuk.
