Túl a Barátságon: Brüsszelben a kisujjukat sem mozdítják Magyarország érdekében

Ukrajna korlátozta az orosz eredetű kőolaj tranzitját a területén keresztül, ami érzékenyen érinti a Barátság-kőolajvezetéken érkező szállításokat. Magyarország földrajzi és infrastrukturális okokból, jelentős mértékben támaszkodik erre az útvonalra.

Bár az EU az orosz energiafüggőség csökkentését tűzte ki célul az ukrajnai háború nyomán, a közösség korábban kifejezetten mentességet biztosított a vezetékes szállításokra azon tagállamok számára, amelyeknek nincs tengeri kijáratuk és alternatív ellátási lehetőségük.