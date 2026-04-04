olajkereskedelem olaj ukrajnai késlekedés ukrajnai konfliktus olajexport Európai Unió ukrajna

Túl a Barátságon: Brüsszelben a kisujjukat sem mozdítják Magyarország érdekében

2026. április 04. 21:31

Az Európai Unió egyik alapelve a tagállamok közötti szolidaritás, Brüsszel azonban mégsem lép fel az ukrán olajblokáddal szemben. A Barátság-kőolajvezeték körüli vita azt mutatja: a gyakorlat néha messze kerül az elvektől.

Juhász Tamás

Ukrajna korlátozta az orosz eredetű kőolaj tranzitját a területén keresztül, ami érzékenyen érinti a Barátság-kőolajvezetéken érkező szállításokat. Magyarország földrajzi és infrastrukturális okokból, jelentős mértékben támaszkodik erre az útvonalra.

Bár az EU az orosz energiafüggőség csökkentését tűzte ki célul az ukrajnai háború nyomán, a közösség korábban kifejezetten mentességet biztosított a vezetékes szállításokra azon tagállamok számára, amelyeknek nincs tengeri kijáratuk és alternatív ellátási lehetőségük.

A kérdés tehát nem pusztán politikai, hanem jogi természetű is: ha egy harmadik ország – jelen esetben Ukrajna – olyan lépést tesz, amely aránytalan gazdasági hátrányt okoz egy tagállamnak, akkor az Európai Uniónak kötelessége-e fellépni annak érdekében?

Mit mondanak az uniós szerződések?

Az Európai Unió működését meghatározó egyik alapelv a tagállami szolidaritás. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikke például lehetőséget ad arra, hogy a Tanács megfelelő intézkedéseket hozzon, ha egy tagállam ellátási nehézségekkel szembesül – különösen az energia területén.

Emellett az EU külkereskedelmi politikája közös hatáskör. Ez azt jelenti, hogy harmadik országokkal szemben nem a tagállamok külön-külön, hanem az Unió egésze jogosult fellépni. Ha tehát egy külső állam intézkedése sérti egy tagország gazdasági érdekeit, az elvileg közös ügy.

A mostani, Magyarországot sújtó helyzetben azonban nem ez történik. A kritikus hangok úgy látják, hogy ahelyett, hogy az Európai Bizottság egységesen kiállna az érintett tagállam mellett, inkább politikai szempontok mentén mérlegel.

Politika vs. jog

Az Európai Bizottság szerepe kettős: egyszerre őrzi a szerződéseket és képviseli az uniós politikai irányvonalat.

Az ukrajnai háború óta Brüsszel kiemelten támogatja Kijevet: pénzügyi, katonai és politikai értelemben egyaránt. Ukrajna ráadásul hivatalosan is tagjelölt ország.

Ez a státusz azonban nem jelenti azt, hogy mentesülne az uniós elvárások alól. Épp ellenkezőleg: a csatlakozási folyamat egyik alapkövetelménye a jogállamiság, a kiszámítható gazdaságpolitika és a jó szomszédi viszony. Ha egy tagjelölt ország olyan intézkedést hoz, amely egy tagállam energiaellátását veszélyezteti, az felveti a kérdést: mennyire felel meg az uniós normáknak?

Az ügy tehát túlmutat az aktuálpolitikai vitán. Az a tét, hogy az Unió következetesen alkalmazza-e saját szabályait, vagy geopolitikai megfontolások alapján szelektíven értelmezi azokat.

Barátság-kőolajvezeték: Magyarország mozgástere

Magyarország az elmúlt években következetesen arra hivatkozott, hogy energiaellátásának szerkezete történelmi és földrajzi adottságokból fakad. A finomítói infrastruktúra az orosz típusú kőolaj feldolgozására épült ki, az alternatív forrásokra való teljes átállás jelentős beruházásokat és időt igényel.

Az EU korábbi döntése, amely mentességet biztosított a vezetékes importra, ezt a realitást ismerte el. Ha azonban egy tranzitország adminisztratív vagy politikai döntéssel mégis ellehetetleníti a szállítást, az gyakorlatilag kiüresíti ezt a mentességet.

Nem csak arról van szó tehát, hogy Magyarország és Ukrajna között fennáll-e vita, hanem az is kérdéses, hogy az EU hajlandó-e intézményes keretek között kezelni a problémát.

Az uniós szolidaritás próbája

Az Európai Unió története során számos válsághelyzetben bizonyította, hogy képes egységesen fellépni, pénzügyi krízis, világjárvány vagy energiaválság esetén is. A mostani ügy azonban érzékeny geopolitikai környezetben zajlik. Ukrajna EU-csatlakozási törekvései politikailag támogatottak, ugyanakkor a tagság nem csupán politikai döntés, hanem

  • jogi és
  • gazdasági integráció is.

Ha egy tagjelölt ország lépése konfliktust okoz egy tagállammal, az Unió hitelessége azon múlik, hogy képes-e pártatlanul mérlegelni.

Az uniós szerződések nem tesznek különbséget „népszerű” és „kevésbé népszerű” tagállamok között. A szolidaritás elve mindenkit egyformán megillet.

Több mint energiaügy

Az ukrán olajtranzit körüli vita valójában precedensértékű. Arról szól, hogy az EU mennyire tudja összehangolni geopolitikai céljait a belső jogrenddel. Ha a közösség nem tud vagy nem akar egy tagállam gazdasági érdeksérelme esetén határozottan fellépni, az hosszabb távon gyengítheti a tagállamok bizalmát az intézményekben.

Ukrajna európai integrációja történelmi jelentőségű folyamat lehet. De éppen ezért

különösen fontos, hogy már a csatlakozási tárgyalások során világos legyen: az uniós jog és a tagállami érdekek tiszteletben tartása nem politikai alku tárgya.

Úgy tűnik, az olajvezeték körüli vita az uniós szolidaritás, a jogállami következetesség és a közösségi fellépés próbája is egyben. Ez az a pont, ahol a brüsszeli döntéshozóknak nemcsak politikai, hanem jogi értelemben is helyt kell állniuk.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sanya55-2
2026. április 05. 17:51
Venceremos, minket nem érdekel, hogy kivel akarsz közösülni, de innen a közmédia ezen oldaláról húzz a p…ába az elvtársaid közé okoskodni, semmi keresni valód itt
1
0
minarik
2026. április 05. 16:26
venceremos 2026. április 05. 08:05 A szolidaritast Magyarorszag rugta fel, ezert megszabadulunk Orbantol, es egyesulunk az igazi csaladunkkal, Europa nepeivel Egyesüljél vence a többi "európai" netes bottal, szárazon...
2
0
csulak
2026. április 05. 16:03
Kovetelni kell a bruszelitakrol, hogy intekedjenek ,hogy orkrajna engedbe be a vizsgalobizottsagot
2
0
csapláros
2026. április 05. 09:17
venceremos 2026. április 05. 08:05 ..."A szolidaritast Magyarorszag rugta fel, ezert megszabadulunk Orbantol, es egyesulunk az igazi csaladunkkal, Europa nepeivel"... Európai népei azon erőlködnek, hogy ha csak tehetik minél jobban megbaszhassák Magyarországot, ahogyan a tatárok, törökök, Habsburgok, a német nácik és a szovjetek vagy legutóbb a rendszerváltás után tették 2010-ig, amikor is csak épp a gatyádat nem szedték le rólad hogy kitalicskázzák a határon túl, és amikor kinyalatták magukat VELED, idehordva az Unió és a világ szemetjét, a kínai dohos fokhagymától, a kubai nádcukortól, a franciák fölös erjedt tejtermékével, a fagyasztott argentin marhával, az afrikai batátával, a spanyol műtrágyás, napok alatt szétroható ízetlen paradicsommal és eperrel, a német tejsavó alapú miszmaszokkal, szójás szarokkal együtt. VELETEK szarfaszú nemzetárulókkal Magyarország GYARMAT volt és gyarmat lesz, egy pacát csináltok a magyarságból a történelemkönyvekben.
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!