04. 16.
csütörtök
hormuzi szoros világgazdaság politico

Amerikai hadihajók versus iráni aknák a Hormuzi-szorosban: milliárdos haditechnikát fenyegetnek a tömeges robbanóeszközök

2026. április 16. 15:57

Jó sok hadianyagot elpuffogtattak a perzsák az Izraellel való harcokban, de a hatalmas amerikai hadihajóknak is jócskán van mitől tartaniuk.

Irán elkezdte telepíteni az aktákat amerikai katonai információk szerint, írja a Politico.

Ismert, a Hormuzi-szorost az amerikaiak vették blokád alá, ami az egész világgazdaságot megrengetheti. De nem csak azt: az amerikai hadiflotta roppant drága monstrumai sincsenek biztonságban.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

A Hormuzi-szorosban zajló konfliktus továbbra is a világgazdaság alapvető működését veszélyezteti. Mint lapunk korábbi cikkében is írtuk: itt halad el a világ olajszállítmá­nyainak a 25, lng-szállítmányainak pedig a 20 százaléka, tavaly naponta 20 millió hordónyi olaj és cseppfolyós földgáz ment keresztül a szoroson, ez évente 600 milliárd dollár értékű kereskedelmet jelent.

A fenyegetés valós: mint a lap írja, bár a közelmúltbeli amerikai-izraeli hadműveletek jelentősen apasztották Teherán aknakészleteit, azok korántsem tűntek el teljesen. Amerikai hírszerzési források szerint már egy sor vízi aknát telepíthettek, aminek a puszta híre is hosszú időre megbéníthatja a szoros hajóforgalmát, súlyos zavarokat okozva a globális energiapiacon. Egyetlen sikeres támadás kereskedelmi hajók ellen tovább mélyíthetné a válságot – teszi hozzá a Politico. 

Így a hadihajók egyik fontos feladatává vált az aknamentesítés is, felszíni egységek, helikopterek és víz alatti drónok bevonásával. 

Mint a lap rámutat, „a feladat rendkívül összetett és időigényes”, mert amit ma megtisztítasz, holnap lehet, hogy ismét elaknásítják.

Bár eddig nem találtak konkrét iráni aknákat, a kereskedelmi hajózás szinte teljesen leállt a térségben, ami jól mutatja a fenyegetés súlyát. Az amerikai hadvezetés ezért kiemelt feladatként kezeli biztonságos tengeri folyosók kialakítását. A legújabb haditechnikai eszközök – köztük fejlett szonárral felszerelt autonóm víz alatti drónok – segítik a munkájukat, de még így is heteket kell várni a hajóforgalom újraindulására.

Mindeközben folyamatos az amerikai erősítés a térségben: újabb hadihajók és több ezer tengerészgyalogos tart a Közel-Kelet felé. Az aknamentesítő egységek mellett kétéltű harccsoportok és speciális haditengerészeti eszközök is jönnek.

Nyitókép: Giuseppe CACACE / AFP 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szim-patikus
2026. április 16. 16:16 Szerkesztve
Azért az iráni búlvár kund vihetne egy pár pvc aknát is sokadik USA konrád hajóira. Mondjuk műanyak palackos búvár rajt, csicsergő delfinnek álcázva, a sonárok és radarok miatt. Persze ugyanezt a távirányítású vizidrónok is megtehetik.
5m007h 0p3ra70r
2026. április 16. 16:14
» milliárdos haditechnikát fenyegetnek a tömeges robbanóeszközök« Ezért gyártják és használják őket. Vagy most újat mondtam? 🤣🤣🤣🤣
