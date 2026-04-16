Amerikai hadihajók versus iráni aknák a Hormuzi-szorosban: milliárdos haditechnikát fenyegetnek a tömeges robbanóeszközök

Mint a lap rámutat, „a feladat rendkívül összetett és időigényes”, mert amit ma megtisztítasz, holnap lehet, hogy ismét elaknásítják.

Bár eddig nem találtak konkrét iráni aknákat, a kereskedelmi hajózás szinte teljesen leállt a térségben, ami jól mutatja a fenyegetés súlyát. Az amerikai hadvezetés ezért kiemelt feladatként kezeli biztonságos tengeri folyosók kialakítását. A legújabb haditechnikai eszközök – köztük fejlett szonárral felszerelt autonóm víz alatti drónok – segítik a munkájukat, de még így is heteket kell várni a hajóforgalom újraindulására.

Mindeközben folyamatos az amerikai erősítés a térségben: újabb hadihajók és több ezer tengerészgyalogos tart a Közel-Kelet felé. Az aknamentesítő egységek mellett kétéltű harccsoportok és speciális haditengerészeti eszközök is jönnek.