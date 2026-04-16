Hormuzi szorulás – A tét a világgazdaság energiaellátása

„Az Egyesült Államok hadiflottája, a világ legjobbja azonnali hatállyal blokád alá vonja a Hormuzi-szorost minden be- vagy kimenni próbáló hajóval szemben” – közölte vasárnap Donald Trump amerikai elnök a rá jellemző fogalmazásmódban. Hozzátette: egy ponton eljutnak majd oda, hogy minden hajó áthaladhat a szoroson, amit Irán nem engedett meg az előző hetekben.

Tankerhajó a Perzsa-öbölben április 13-án

Trump bejelentésével újabb fordulatot vett az iráni konfliktus és benne a Hormuzi-szoros ügye, ami továbbra is a világgazdaság alapvető működését veszélyezteti. Mint lapunk korábbi cikkében is írtuk: itt halad el a világ olajszállítmá­nyainak a 25, lng-szállítmányainak pedig a 20 százaléka, tavaly naponta 20 millió hordónyi olaj és cseppfolyós földgáz ment keresztül a szoroson, ez évente 600 milliárd dollár értékű kereskedelmet jelent.