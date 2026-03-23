Ukrajnának sikerült saját magát is alulmúlnia: gyomorforgató módon megaláztak egy rokkant veteránt

Január 27-én nappal a lakása közelében sétált – a szívinfarktus után az orvosok azt javasolták neki, hogy töltsön több időt a friss levegőn. Egy mikrobusz és egy személyautó állt meg mellette, amelyekből legalább öt, egyenruhát és símaszkot viselő férfi szállt ki.

„Körülvettek, és a kezeim után kapkodtak. Azt mondtam nekik: »El a kezükkel, mit csinálnak, kik maguk?« Válaszul csak annyit hallottam: »Na, röviden«, majd ütést éreztem a fejemen. Megragadtak a kezemnél és a lábamnál fogva, és bedobtak a buszba a padlóra.

Mondtam, hogy ezt nem szabad így csinálni, hogy háborús veterán vagyok. Azt válaszolták, hogy majd kiderítik. Elővettem a telefonomat és bekapcsoltam a felvételt – kiütötték a kezemből, és verni kezdtek. Elvesztettem az eszméletemet”

– mesélte Andrij.

Elmondása szerint, miután magához tért, megkérdezték a vezetéknevét. Öt perc múlva ismét megragadták a kezét és a lábát, majd kidobták a kisbuszból. A veterán azt feltételezi, hogy a TCK munkatársai ellenőrizték az adatait az adatbázisban, és rájöttek, hogy nem tartozik mozgósítás alá. Amíg ott álltak és cigarettáztak, a férfi még le tudta fényképezni az autójukat.