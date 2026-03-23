háború ukrán hadsereg Háború Ukrajnában TCK Ukrajna orosz-ukrán háború toborzás kényszersorozás

Ukrajnának sikerült saját magát is alulmúlnia: gyomorforgató módon megaláztak egy rokkant veteránt

2026. március 23. 10:19

Téboly, ami keleti szomszédunkban zajlik.

2026. március 23. 10:19
Zelenszkij

A dnyiprói harci cselekmények résztvevője, a háborús veterán, Andrij azt állítja, hogy a toborzóközpont (TCK) katonái elrabolták és megverték, miközben a rendőrség tétlen maradt. A 44 éves férfi beleegyezett abba, hogy telefonon elmondja a Szuszpilne újságíróinak az eset minden részletét.

A történtekről a veterán felesége írt a közösségi médiában. A férfi kérte, hogy ne hozzák nyilvánosságra a vezetéknevét, és ne mutassák az arcát.

Számomra ez nagy megaláztatás. Az állam engedi, hogy az embereket megalázzák – még azokat is, akik az egészségüket adták érte”

– mondta Andrij.

Január 27-én nappal a lakása közelében sétált – a szívinfarktus után az orvosok azt javasolták neki, hogy töltsön több időt a friss levegőn. Egy mikrobusz és egy személyautó állt meg mellette, amelyekből legalább öt, egyenruhát és símaszkot viselő férfi szállt ki.

„Körülvettek, és a kezeim után kapkodtak. Azt mondtam nekik: »El a kezükkel, mit csinálnak, kik maguk?« Válaszul csak annyit hallottam: »Na, röviden«, majd ütést éreztem a fejemen. Megragadtak a kezemnél és a lábamnál fogva, és bedobtak a buszba a padlóra.

Mondtam, hogy ezt nem szabad így csinálni, hogy háborús veterán vagyok. Azt válaszolták, hogy majd kiderítik. Elővettem a telefonomat és bekapcsoltam a felvételt – kiütötték a kezemből, és verni kezdtek. Elvesztettem az eszméletemet”

– mesélte Andrij.

Elmondása szerint, miután magához tért, megkérdezték a vezetéknevét. Öt perc múlva ismét megragadták a kezét és a lábát, majd kidobták a kisbuszból. A veterán azt feltételezi, hogy a TCK munkatársai ellenőrizték az adatait az adatbázisban, és rájöttek, hogy nem tartozik mozgósítás alá. Amíg ott álltak és cigarettáztak, a férfi még le tudta fényképezni az autójukat.

„Rájöttem, hogy egy elhagyatott benzinkútnál vagyok, nem messze az Ipari Kerületi TCK-tól és Szolgálati Központtól, ahol 2022-ben mozgósítottak. Hívtam a rendőrséget, ők pedig a mentőt. Elvittek a kerületi kórházba. Ott zárt koponya-sérülést, agyrázkódást és zúzódásokat diagnosztizáltak. Egy hetet töltöttem a kórházban. Kijött oda egy nyomozócsoport is. A rendőrök fel voltak háborodva, és azt mondták: »Hogy történhet ilyen, hiszen ön veterán, ráadásul rokkant is.« Felvették a jegyzőkönyvet, átvették a feljelentésemet, majd elmentek” – mesélte Andrij.

A feljelentésben a veterán megadta az autók rendszámát, valamint közölte, hogy videófelvétele is van az egyik támadó arcáról.

Másnap látleletet vetetett fel az igazságügyi orvosszakértői irodában. A testvére elment a rendőrkapitányságra, és megtudta, hogy az ügyet nem vették fel az Egységes Előzetes Nyomozási Nyilvántartásba, és nem nyomozóhoz, hanem a körzeti megbízotthoz került. Andrij elmondta, hogy még néhány napig ügyvédet keresett, de mivel jelenleg csak rokkantsági ellátást kap, nem volt elég pénze ügyvédre.

„Vagyis az emberrablás és a bántalmazás ténye őket (a rendvédelmi szerveket — a szerk.) nem érdekelte. Két évig szolgáltam a légideszant-rohamcsapatoknál, megsebesültem, szívinfarktuson estem át –mindezt hazánk védelmében. Ezek nem a toborzók, ezek banditák. Nem látom értelmét a harcnak, pláne a saját költségemen. Egyszerűbb elhagyni az országot – mondta.

Végzettsége szerint Andrij repüléstechnikai szakember, katonai képzésen is részt vett. A teljes körű invázió kezdetétől fogva szeretett volna harcolni, de nem vették fel, mondja a veterán. A katonai orvosi bizottságon végül 2022 júniusában esett át és megkezdte katonai pályafutását. Júliusban már a 80.Galíciai légideszant-rohamdandár állományába került. Légvédelmi rakétás szakaszparancsnok volt. Később a 82. dandárhoz került, amelyet a 3. zászlóalj-harccsoport alapján szerveztek. Részt vett a harkivi és zaporizzsjai ellentámadásokban, valamint a kurszki műveletben is, amely során könnyebb sérülést szenvedett. Két héttel a rehabilitáció után szívinfarktust kapott. Andrij harmadik fokú rokkantsági besorolást kapott, leszerelték, és törölték a katonai nyilvántartásból. Ukrajna elnökétől „Ukrajna védelméért” kitüntetést kapott.

Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szim-patikus
2026. március 23. 12:09 Szerkesztve
Az igazság ingyen fáj, de a jogorvoslat pénzbe kerül. (nesze nektek jogállami áldemokrácia)
csulak
2026. március 23. 11:19
Orkrajna a jogallam ( bruszelnek)
polárüveg
2026. március 23. 11:10
Á, dehogy terror volt ez, hanem Zelenszkij-féle közvéleménykutatás. Minden együttérzésem ezé a veteráné, aki hősként védte hazáját, ráment az egészsége. És most kellett rájönnie, hogy a haza védelme címén milyen államrendszert, milyen rezsimet védett valójában. Szó szerint a fejébe verték... Isten óvja az ukrán és minden európai népet!
orokkuruc-2
2026. március 23. 10:53
"A teljes körű invázió kezdetétől fogva szeretett volna harcolni" .. Zseléért..? Még mindig itt tartanak?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!