Orbán elvetette a sulykot: hát hogy jön ahhoz egy ilyen kis ország vezetője, hogy folyton igaza legyen?!

A császárnak kényelmesebb elszigetelni a meztelenségét firtatót, mint felvenni valami normális ruhát.

Valamikor, valakik titokban – úgy, hogy nyoma se maradjon – kicserélték az EU alapszerződését a Birkaiskola tanrendjére. Tudjuk „Ki nem szólt, csak bégetett, /Az kapott dicséretet. // Ki oda se ballagott, / Még jutalmat is kapott”. Vagyis a nemtagok elsőbbséget élveznek a tagokkal szemben. Aki gyanús, az nem gyanús. Ha egy külső állam megszívat egy belsőt, akkor a belsők összefognak, és odaadják minden pénzüket a külsőnek.

Logikus, és Weöres Sándortól tudható a végeredmény: (…) „Meg is szűnt az iskola.”

Addig azonban még sok kőolajnak kell lefolynia a Hormuzi-szoroson, míg ez bekövetkezik. Egyelőre 90 milliárd eurót kéne odaadni Ukrajnának (itt sikít fel Lendvai Ildikó, hogy ebből hány lélegeztetőgépet lehetne venni, de felhúzható volna 180 Puskás Stadion is), mivel az A-tervet, hogy egyszerűen nyúlják le az orosz jegybank pénzét, a belgák megfúrták. (Valahogy a belgák mégse lettek közellenséggé.)

A narratíva tehát annak a szörnyűségnek a sulykolása, hogy Orbán vétója blokkolja az uniós döntéshozatalt, ezzel árt Európának, a közös értékeknek, vagyis erkölcstelen, tisztességtelen, barbár.