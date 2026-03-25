háború pete hegseth irán teherán egyesült államok izrael trump

Kiderült, ki az az iráni vezető, akivel tárgyalni szeretnének az amerikaiak

2026. március 25. 14:14

Irán harcias parlamenti elnöke, Mohammad-Bagher Ghalibaf tűnt fel, mint potenciális tárgyalófél.

null

Az Egyesült Államok elkezdte keresni a kivezető utat az iráni háborúból. A Wall Street Journal információi szerint már meg is találták azt a személyt az iráni rezsimben, akivel tárgyalni szeretnének. Az illető neve Mohammad-Bagher Ghalibaf, a parlament elnöke. 

Ghalibaf, az Iszlám Forradalmi Gárda légierejének egykori parancsnoka és Teherán korábbi polgármestere tagadta, hogy bármiféle tárgyalás folyna az Egyesült Államokkal. Gúnyolódott Trump elnökön és Pete Hegseth védelmi miniszteren, és az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni légi háborúját „mocsárnak” nevezte. 

Az 1980-as években, Irán és Irak közötti brutális háború idején szolgált a Forradalmi Gárdában, akárcsak az új legfelsőbb vezető és a keményvonalasok között is keményvonalasnak számít. 

Radikalizmusa ellenére a polgármestersége alatt hozzájárult Teherán modernizálásához: híressé vált azzal, hogy motoron járt a városban, és kibővítette a főbb autópályákat és a metróhálózatot a forgalmi dugókkal küzdő városban. 2008-ban elutazott a svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumra, ahol olyan vezetőként mutatkozott be, aki „üzletbarátabb” hozzáállást képvisel, mint a rezsim más tagjai.

Mivel Irán teokrácia, ezért kérdéses mekkora hatalma lehet egy inkább az Iszlám Forradalmi Gárdához közel álló szereplőnek. 

Elemzők szerint Ghalibaf azon kevés rezsimbeli személyiségek közé tartozik, akik megfelelnek annak a profilnak, akivel az Egyesült Államok együttműködhet. 

Bombasztikus retorikája ellenére az iráni szakértők szerint a múltban már bizonyított némi pragmatizmust, ami a rezsimmel szembeni jó szándékával párosulva alkalmassá teheti őt tárgyalópartnerként.

„Ghalibaf Irán leendő erős embere” – mondta Sina Azodi, a George Washington Egyetem közel-keleti tanulmányok igazgatója. „Egy pragmatikus vonásokkal rendelkező keményvonalas politikus.”

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patikus-3
2026. március 25. 15:01
Orbán Viktor ország-világ előtt a genocídium és a népirtás mellé állt. A magyar kormány hivatalosan tagadja az ENSZ-nél, a tények ellenére, hogy Gázában népirtás történt. Bírósághoz fordult Izrael, valamint a tömeggyilkos Netanjahu védelmében. Orbán Viktor egy igazi háborús uszító és féregnyúlvány.
Válasz erre
1
4
neszteklipschik
•••
2026. március 25. 14:59 Szerkesztve
A seggetek lyukába fel lesz dugva egy atombomba oszt' fel lesz robbantva. Mehettek "mártírként" Álláhhoz! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Persze a "Szent" Forradalmi Gárda mindig győz!!!! youtu.be/DiKFV9Ka-GU?list=RDDiKFV9Ka-GU&t=35
Válasz erre
1
2
patikus-3
2026. március 25. 14:57
A biztos választás! Ha a Fidesz újra kormányt alakíthat, Magyarország zsidó állammá lesz. Cél - a nacionalizmus és - önrendelkezés teljes felszámolása, - az ország judaista fennhatóság alá való helyezése, - a Cioni Nagyállam szolgálata. Hazánk belép a világháborúba. Orbán Viktor személyesen fog hadi üzenetet küldeni Izrael ellenségeinek. Csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van. Héber fönnhatóság az egyedüli járható út. Szavazz zsidóra, szavazz a Fideszre! Legyen Magyarország újra hóttzicher. A biztos választás!
Válasz erre
0
5
bszakonyi
2026. március 25. 14:51
Aztán ezt is megölik mint a többit. Az álmoskönyv szerint az USA- val és Izrael - el tárgyalni gyors halálhoz vezet. Csodálom, hogy Putyin megúszta.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!