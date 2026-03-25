Kiderült, ki az az iráni vezető, akivel tárgyalni szeretnének az amerikaiak

Az Egyesült Államok elkezdte keresni a kivezető utat az iráni háborúból. A Wall Street Journal információi szerint már meg is találták azt a személyt az iráni rezsimben, akivel tárgyalni szeretnének. Az illető neve Mohammad-Bagher Ghalibaf, a parlament elnöke.

Ghalibaf, az Iszlám Forradalmi Gárda légierejének egykori parancsnoka és Teherán korábbi polgármestere tagadta, hogy bármiféle tárgyalás folyna az Egyesült Államokkal. Gúnyolódott Trump elnökön és Pete Hegseth védelmi miniszteren, és az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni légi háborúját „mocsárnak” nevezte.