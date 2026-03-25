Kiderült, ki az az iráni vezető, akivel tárgyalni szeretnének az amerikaiak

A síita rezsimet mélyen meghatározza a messiásvárás – Sárközy Miklós Irán-szakértő a Mandinernek
Hitük szerint a tizenkettedik imám visszatéréséig minden uralkodó illegitim, és a hatalom gyakorlására csak a papság jogosult.
Irán harcias parlamenti elnöke, Mohammad-Bagher Ghalibaf tűnt fel, mint potenciális tárgyalófél.
Az Egyesült Államok elkezdte keresni a kivezető utat az iráni háborúból. A Wall Street Journal információi szerint már meg is találták azt a személyt az iráni rezsimben, akivel tárgyalni szeretnének. Az illető neve Mohammad-Bagher Ghalibaf, a parlament elnöke.
Ghalibaf, az Iszlám Forradalmi Gárda légierejének egykori parancsnoka és Teherán korábbi polgármestere tagadta, hogy bármiféle tárgyalás folyna az Egyesült Államokkal. Gúnyolódott Trump elnökön és Pete Hegseth védelmi miniszteren, és az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni légi háborúját „mocsárnak” nevezte.
Az 1980-as években, Irán és Irak közötti brutális háború idején szolgált a Forradalmi Gárdában, akárcsak az új legfelsőbb vezető és a keményvonalasok között is keményvonalasnak számít.
Radikalizmusa ellenére a polgármestersége alatt hozzájárult Teherán modernizálásához: híressé vált azzal, hogy motoron járt a városban, és kibővítette a főbb autópályákat és a metróhálózatot a forgalmi dugókkal küzdő városban. 2008-ban elutazott a svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumra, ahol olyan vezetőként mutatkozott be, aki „üzletbarátabb” hozzáállást képvisel, mint a rezsim más tagjai.
Mivel Irán teokrácia, ezért kérdéses mekkora hatalma lehet egy inkább az Iszlám Forradalmi Gárdához közel álló szereplőnek.
Elemzők szerint Ghalibaf azon kevés rezsimbeli személyiségek közé tartozik, akik megfelelnek annak a profilnak, akivel az Egyesült Államok együttműködhet.
Bombasztikus retorikája ellenére az iráni szakértők szerint a múltban már bizonyított némi pragmatizmust, ami a rezsimmel szembeni jó szándékával párosulva alkalmassá teheti őt tárgyalópartnerként.
„Ghalibaf Irán leendő erős embere” – mondta Sina Azodi, a George Washington Egyetem közel-keleti tanulmányok igazgatója. „Egy pragmatikus vonásokkal rendelkező keményvonalas politikus.”
Az amerikai lakosság attól függően ellenzi vagy támogatja Trump háborúját, hogy melyik párthoz tartozik.