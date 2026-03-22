A síita rezsimet mélyen meghatározza a messiásvárás – Sárközy Miklós Irán-szakértő a Mandinernek

Iránt a 7. század közepén érte el az arab hódítás, de évszázadokba telt, mire a lakosság többsége felvette az iszlám vallást. A szakértő kifejti: a síita iszlám a kezdetektől jelentős volt a térségben, de csak a 16. század után vált dominánssá. „I. Iszmáíl sah államvallásnak hirdette ki a tizenkettes síita iszlámot, és néhány nemzedék után a lakosság túlnyomó többsége csatlakozott. A 16–17. században kiépült az intézményrendszer, a teológiai iskolák, a zarándokhelyek, és létrejött a síita klérus is.” A síita az iszlám egy kisebbségi ága, részaránya 15-20 százalékra tehető a 900 milliós muszlim közösségen belül. „A fő különbség abban rejlik, hogy a síiták úgy gondolják, Mohamed halála után az iszlám közösség vezetése Mohamed vejét és unokatestvérét, Alit illette volna” – magyarázza Sárközy Miklós. A síita iszlámban Alit tartják az első imámnak, akinek a felesége Fátima, Mohamed lánya volt, így az ő leszármazottaiknak profetikus erőt tulajdonítanak.

Az Iránban gyakorolt tizenkettes síita vallásnak a mai rendszert is mélyen meghatározó jellemzője a messiásvárás. „Az imámok láncolata megszakadt a tizenkettedik személlyel, akit Mohamednek hívtak. Ez a Mohamed nevű kisfiú Kr. u. 874-ben Szamarra városban eltűnt egy pincében, és azóta rejtőzködik, őt hívják az idő urának, akinek a visszatérését várják.