Zombihajó tűnt fel a Hormuzi-szorosban

Március 13-án, amikor először felbukkant, az ománi Szohar kikötőjét jelölte meg célként, és az Ománi-öbölben tartózkodott. Ezután lekapcsolta jeladóját, majd március 20-án újra felbukkant a Perzsa-öbölben, Sharjah közelében, ezúttal már megjelölt célállomás nélkül. Legutóbb március 20-án késő este adott le helyzetjelzést Irán délkeleti partjainál.

Bár zombihajókat már használtak a szankciókkal sújtott olajkereskedelemben, a Hormuzi-szoroson való átjutásra történő bevetésük új kategóriát nyit.

Az is szokatlan, hogy pont LNG-szállító hajókkal hajtsanak végre ilyen manővert, mivel ezek sokkal specializáltabbak és korlátozott számban állnak rendelkezésre.

Az iráni kötődésű járműveken kívül csak néhány legális hajó haladt át a szoroson – többségük láthatóan Teherán előzetes jóváhagyásával. Törökország és India jelezte, hogy tárgyalt Iránnal egyes hajóik kijuttatásáról, a japán Kjodo hírügynökség szerint pedig Irán kész beengedni a japán érdekeltségű hajókat is.

A térségben tapasztalható erős elektronikai zavarás ráadásul megzavarja a hajókövető rendszereket, és akár a hajók valós helyzetét is képes meghamisítani.