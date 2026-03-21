lng hormuzi szoros lng szállító teherán hajó forgalom

Zombihajó tűnt fel a Hormuzi-szorosban

2026. március 21. 09:25

Egy olyan hajó, amely egy éve lebontott gáztartályhajó személyazonosságát vette fel, március 20-án áthaladt a Hormuzi-szoroson – ezzel újabb fejezet nyílt a Közel-Keleten zajló háború alatt a stratégiai vízi úton alkalmazott trükkök történetében.

null

Egy olyan hajó, amely a Jamal nevű, cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító tartályhajóként azonosította magát, március 20-án reggel elhagyta a Hormuzi-szorost – derül ki a hajókövetési adatokból

 

A probléma csak az, hogy az eredeti Jamal tartályhajót 2025 októberében egy indiai bontótelepen már a partra vontatták és szétvágták. 

A piaci szereplők és a kikötői ügynökségek jelentései szerint a most áthaladt hajó tehát nem lehet más, mint egy „élőhalott” hajó, amely egy már létező, de valójában megszűnt jármű identitását használja.

 

Az eset azért is figyelemre méltó, mert ez az első ismert példa a háború kitörése óta, amikor ilyen módszerrel vettek át egy hajót a Hormuzi-szoroson. 

A vízi út forgalma a konfliktus kezdete óta gyakorlatilag szinte teljesen leállt, mivel az iráni támadások és fenyegetések a térséget magas kockázatú övezetté tették. 

A Bloomberg News-nak nem sikerült azonnal azonosítania a szoroson áthaladt zombihajó valódi kilétét, és azt sem lehetett megállapítani, hogy valóban LNG-szállító hajóról vagy más típusú járműről van szó.

A Jamal-hasonmás csak a múlt héten kezdte el használni ellopott identitását; előtte ismeretlen helyen tartózkodott. 

Március 13-án, amikor először felbukkant, az ománi Szohar kikötőjét jelölte meg célként, és az Ománi-öbölben tartózkodott. Ezután lekapcsolta jeladóját, majd március 20-án újra felbukkant a Perzsa-öbölben, Sharjah közelében, ezúttal már megjelölt célállomás nélkül. Legutóbb március 20-án késő este adott le helyzetjelzést Irán délkeleti partjainál. 

Bár zombihajókat már használtak a szankciókkal sújtott olajkereskedelemben, a Hormuzi-szoroson való átjutásra történő bevetésük új kategóriát nyit.

Az is szokatlan, hogy pont LNG-szállító hajókkal hajtsanak végre ilyen manővert, mivel ezek sokkal specializáltabbak és korlátozott számban állnak rendelkezésre.

Az iráni kötődésű járműveken kívül csak néhány legális hajó haladt át a szoroson – többségük láthatóan Teherán előzetes jóváhagyásával. Törökország és India jelezte, hogy tárgyalt Iránnal egyes hajóik kijuttatásáról, a japán Kjodo hírügynökség szerint pedig Irán kész beengedni a japán érdekeltségű hajókat is. 

A térségben tapasztalható erős elektronikai zavarás ráadásul megzavarja a hajókövető rendszereket, és akár a hajók valós helyzetét is képes meghamisítani. 

Nyitókép: AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tajoska
2026. március 21. 10:19
Nahát!
Zsolt75
2026. március 21. 10:02
Úristen! Harap is?
lofejazagyban-2
2026. március 21. 09:41
Trump bejelentette, hogy a Hormuzi szoros biztonságát ezentúl szavatolják az azt használó országok, azaz az EU. Kína eddig is használhatta. Most megmutathatja az EU mire képes.
Leskelődő
2026. március 21. 09:37
Tudja valaki, merre van éppen Piszkos Fred?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!