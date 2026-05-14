Rossz híreket kaptak a horvátországi utazást tervezők – rövidesen „katasztrofális lesz” lejutni az Adriára

A szakértő biztos abban, hogy az építkezés idején sebességkorlátozásokat vezetnek be, ráadásul a sávszűkítések miatt a forgalom jelentősen lelassulhat. Egy kisebb fennakadás vagy hirtelen fékezés is teljes közlekedési összeomláshoz vezethet.

A Dvevnik oldal cikke szerint további problémát jelent, hogy a háromsávosra bővített szakasz után a forgalom ismét kétsávos részre, a luckói fizetőkapukhoz terelődik, ami szűk keresztmetszetet okozhat.

Krunoslav Ormuz szerint ugyanakkor a fejlesztés elkerülhetetlen, hiszen a zágrábi elkerülő hosszú évek óta túlterhelt. A legnagyobb gond, hogy a térségben nincs valódi alternatív útvonal. Egy baleset esetén a forgalom könnyen beterítheti Zágráb belvárosát is.