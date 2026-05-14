Rossz híreket kaptak a horvátországi utazást tervezők – rövidesen „katasztrofális lesz” lejutni az Adriára

Még ezt a turistaszezont megússzuk, de ősztől jelentős sebesség- és forgalomkorlátozásokra kell számítani.
Az év második felében komoly közlekedési nehézségekre számíthatnak az autósok a zágrábi elkerülőn, miután szeptember második felében megkezdődnek a bővítési munkálatok a Jankomir és Lucko csomópontok közötti szakaszon. A beruházás várhatóan egy évig tart majd – írta a Világgazdaság.
A projekt során a jelenlegi útszakaszt egy harmadik sávval bővítik mintegy 4,5 kilométeren.
Bár az idei turistaszezonban még nem várnak jelentősebb fennakadásokat, a következő nyárra már komoly torlódások alakulhatnak ki.
Azt hiszem, a helyzet finoman szólva is katasztrofális lesz”
– jelentette ki a Nova TV híradójának Krunoslav Ormuz közlekedési szakértő, aki azt is hozzátette, hogy ez a legforgalmasabb, vagyis inkább a legzsúfoltabb út az országban. Ormuz szerint már a karácsonyi ünnepek idején is óriási problémák lehetnek a munkálatok miatt.
A szakértő biztos abban, hogy az építkezés idején sebességkorlátozásokat vezetnek be, ráadásul a sávszűkítések miatt a forgalom jelentősen lelassulhat. Egy kisebb fennakadás vagy hirtelen fékezés is teljes közlekedési összeomláshoz vezethet.
A Dvevnik oldal cikke szerint további problémát jelent, hogy a háromsávosra bővített szakasz után a forgalom ismét kétsávos részre, a luckói fizetőkapukhoz terelődik, ami szűk keresztmetszetet okozhat.
Krunoslav Ormuz szerint ugyanakkor a fejlesztés elkerülhetetlen, hiszen a zágrábi elkerülő hosszú évek óta túlterhelt. A legnagyobb gond, hogy a térségben nincs valódi alternatív útvonal. Egy baleset esetén a forgalom könnyen beterítheti Zágráb belvárosát is.
A szakember továbbá emlékeztetett arra, hogy május elseje előtt már történt hasonló közlekedési káosz, amikor a torlódások az egész városi közlekedést megbénították, és még a mentőszolgálatok mozgását is akadályozták.
Így hosszútávú megoldásként nemcsak az elkerülő kapacitásának növelését tartja szükségesnek, hanem egy új, párhuzamos közlekedési útvonal kiépítését is.
Ormuz arra is kitért, hogy a probléma mögött az áll, hogy Horvátországban jelentősen nőtt az autók száma és a gazdasági aktivitás, így ma már nemcsak a turistaforgalom, hanem a helyi közlekedés is folyamatosan túlterheli az autópályát.
A munkálatok idején az autósoknak hosszabb menetidőre és sok türelemre lesz szükségük – húzta alá a Dvevnik.
A Világgazdaság arra is emlékeztetett, hogy a horvát autópálya-kezelő tájékoztatása szerint új, teljesen digitális útdíjrendszert vezetnek be, de az idei nyári utazásoknál még a megszokott fizetőkapus rendszerrel kell számolni.
Az úgynevezett szabad áthaladásos, digitális útdíjrendszer lényege, hogy az autósoknak nem kell megállniuk a fizetőkapuknál: a járműveket kamerák és elektronikus eszközök azonosítják, az útdíjat pedig a megtett út és a jármű-kategória alapján számítják ki.
Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Krizsán Csaba