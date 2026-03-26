„Az Orbán-modell azért terjed, mert működik” – egyre többen figyelnek Budapestre, retteg az amerikai atlantista think tank

„Áprilisban győzni fogunk! Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek!” – Orbán Viktor a CPAC-en
„Ha itt győzünk, azzal nemcsak Magyarországot védjük meg, hanem beszakítjuk a progresszívek brüsszeli kapuját is.”
A CEPA ugyan „fertőzéshez” hasonlítja a magyar módszert, de kénytelen elismerni: azért terjed, mert működik.
A Center for European Policy Analysis (CEPA) friss elemzése szerint az európai politikában egyre több helyen jelenik meg az a szuverenista-patrióta kormányzati modell, illetve az arra való igény, amelyet Orbán Viktor Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben felépített. A tanulmány szerzője, Miro Sedlák biztonságpolitikai szakértő kifejezetten aggasztónak véli a folyamatot.
Az elemző több példát is felsorol azzal kapcsolatban, kik igyekeznek a magyar utat követni Európában. Robert Fico szlovák miniszterelnök kormányát azért bírálja, amiért átalakította az igazságszolgáltatási és médiarendszert, illetve konfliktusba került az uniós intézményekkel.
De említést kap
ahol a szerző szerint a jobboldali pártok egyre gyakrabban élnek azokkal az eszközökkel és retorikával, amelyek Budapesthez köthetők.
A CEPA értelmezése szerint mindez „demokratikus visszacsúszás”, ám valójában inkább egy politikai irányváltásról beszélhetünk.
Az elemzés maga is elismeri, hogy a választók
egyre inkább azokat a vezetőket támogatják, akik határozott fellépést ígérnek.
Ez pedig nem ideológiai kérdés, hanem a valós problémákra adott érdemi reakció, legyen szó migrációról, energiabiztonságról vagy a háborúkról.
Különösen figyelemre méltó, hogy az elemzés szerint
az úgynevezett „Orbán-modell” azért terjed, mert működik.
A politikusok azt látják, hogy
politikai támogatottságot hoz. Ez a felismerés jelenik meg egyre több országban. Bár Sedlák nyilván mindent elkövet, hogy ezt negatív folyamatként állítsa be, és úgy fesse le, mintha a nemzeti gondolat nem az ebben részt vevő politikai erők lényegéből fakadna, hanem csak valamiféle politikai termék lenne.
A legtekintélyesebb német lap is kénytelen volt fejet hajtani a valóság előtt: a Frankfurter Allgemeine Zeitung döbbent elemzésben ismeri el, hogy Orbán Viktor politikai zsenialitásával egy „nagyon okos, nagyon ravasz és rendkívül veszélyes” nemzetközi hálózatot épített fel, amelynek középpontjában Budapest áll.
Az elemzés kitér arra is, hogy az Európai Unió eszközei – például a jogállamisági eljárások vagy a források visszatartása – nehezen tudják megfékezni ezt a folyamatot. Ez önmagában is azt mutatja, hogy nem elszigetelt jelenségről van szó, hanem
szélesebb politikai átrendeződésről, amely mögött valós társadalmi támogatás áll.
A CEPA végkövetkeztetése szerint – amely egyébként egybecseng sok európai patrióta vezető és a nemzetközi konzervatív mozgalom képviselőinek gondolataival – Európában már nem a hagyományos bal–jobb törésvonal a meghatározó, hanem az, hogy
ki fogadja el a hatalmi korlátokat, és ki tekint úgy minden fékre, mint amit le kell építenie”.
Más megközelítésben viszont ez a vita sokkal inkább arról szól, hogy a nemzeti kormányok mennyire őrizhetik meg döntési szabadságukat a brüsszeli intézményekkel szemben.
Az, hogy egy atlantista-liberális think tank ilyen élesen reagál a folyamatokra, jól jelzi: az európai politikai tér átalakulóban van, és nem a globalistáknak tetsző irányba. Egyre több országban jelenik meg az az igény, amelyet Magyarország már hosszú évekkel ezelőtt megfogalmazott, és amelyet ma már nem lehet egyszerűen elszigetelt jelenségként kezelni.
***
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP