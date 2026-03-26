Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
elemzés Magyarország jobboldal Orbán Viktor Európai Unió

„Az Orbán-modell azért terjed, mert működik” – egyre többen figyelnek Budapestre, retteg az amerikai atlantista think tank

2026. március 26. 22:51

A CEPA ugyan „fertőzéshez” hasonlítja a magyar módszert, de kénytelen elismerni: azért terjed, mert működik.

null

A Center for European Policy Analysis (CEPA) friss elemzése szerint az európai politikában egyre több helyen jelenik meg az a szuverenista-patrióta kormányzati modell, illetve az arra való igény, amelyet Orbán Viktor Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben felépített. A tanulmány szerzője, Miro Sedlák biztonságpolitikai szakértő kifejezetten aggasztónak véli a folyamatot.

Az elemző több példát is felsorol azzal kapcsolatban, kik igyekeznek a magyar utat követni Európában. Robert Fico szlovák miniszterelnök kormányát azért bírálja, amiért átalakította az igazságszolgáltatási és médiarendszert, illetve konfliktusba került az uniós intézményekkel.

De említést kap

  • Spanyolország,
  • Franciaország és
  • Németország is,

ahol a szerző szerint a jobboldali pártok egyre gyakrabban élnek azokkal az eszközökkel és retorikával, amelyek Budapesthez köthetők.

A CEPA értelmezése szerint mindez „demokratikus visszacsúszás”, ám valójában inkább egy politikai irányváltásról beszélhetünk.

Az elemzés maga is elismeri, hogy a választók

  • gazdasági bizonytalanság és
  • nemzet-, illetve közbiztonsági félelmek közepette

egyre inkább azokat a vezetőket támogatják, akik határozott fellépést ígérnek.

Ez pedig nem ideológiai kérdés, hanem a valós problémákra adott érdemi reakció, legyen szó migrációról, energiabiztonságról vagy a háborúkról.

Különösen figyelemre méltó, hogy az elemzés szerint

az úgynevezett „Orbán-modell” azért terjed, mert működik.

A politikusok azt látják, hogy

  • a nemzeti érdekek hangsúlyozása,
  • a szuverenitás védelme és
  • a brüsszeli központosítással szembeni fellépés

politikai támogatottságot hoz. Ez a felismerés jelenik meg egyre több országban. Bár Sedlák nyilván mindent elkövet, hogy ezt negatív folyamatként állítsa be, és úgy fesse le, mintha a nemzeti gondolat nem az ebben részt vevő politikai erők lényegéből fakadna, hanem csak valamiféle politikai termék lenne.

Az elemzés kitér arra is, hogy az Európai Unió eszközei – például a jogállamisági eljárások vagy a források visszatartása – nehezen tudják megfékezni ezt a folyamatot. Ez önmagában is azt mutatja, hogy nem elszigetelt jelenségről van szó, hanem

szélesebb politikai átrendeződésről, amely mögött valós társadalmi támogatás áll.

A CEPA végkövetkeztetése szerint – amely egyébként egybecseng sok európai patrióta vezető és a nemzetközi konzervatív mozgalom képviselőinek gondolataival – Európában már nem a hagyományos bal–jobb törésvonal a meghatározó, hanem az, hogy

ki fogadja el a hatalmi korlátokat, és ki tekint úgy minden fékre, mint amit le kell építenie”.

Más megközelítésben viszont ez a vita sokkal inkább arról szól, hogy a nemzeti kormányok mennyire őrizhetik meg döntési szabadságukat a brüsszeli intézményekkel szemben.

Az, hogy egy atlantista-liberális think tank ilyen élesen reagál a folyamatokra, jól jelzi: az európai politikai tér átalakulóban van, és nem a globalistáknak tetsző irányba. Egyre több országban jelenik meg az az igény, amelyet Magyarország már hosszú évekkel ezelőtt megfogalmazott, és amelyet ma már nem lehet egyszerűen elszigetelt jelenségként kezelni.

***

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
•••
2026. március 26. 23:22 Szerkesztve
>>A CEPA ugyan „fertőzéshez” hasonlítja a magyar módszert, de kénytelen elismerni: azért terjed, mert működik.<< A magyarázat Barabási könyveiben van. A Behálózva és az A képlet eklatánsan írja le azokat a tudományos kutatási eredményeket, amiket Orbánék profin felhasználtak. Míg mindenki más csak összeszorított farpofával kínlódott körülöttük. Barabási többévnyi kutatás után arra az eredményre jutott a siker kapcsán, hogy a nem kvantatívan mérhető teljesítmények sikere mögött mindig egy hálózat és az abban terjedő narratíva áll. Ehhez nincs szükség másra, mint szociális hálózatokra (ld. pl. polgári körök majd a nemzeti együttműködés r.) és médiumokra (lásd a felvásárolt sajtótermékek). Ugyanez a metódus figyelhető meg minden sikeres művész mögött, aki dollármilliókért ad el gyermeki skicceket. Nagyon sok van belőlük, de csak az egyfajta hálózatban munkálkodók sikeresek. Nem az a kérdés, hogy mi a valódi teljesítményünk, hanem hogy a tömeg mit gondol róla.
Válasz erre
0
0
Gubbio
2026. március 26. 23:21
Az Orbán-modell nem csak azért terjed, mert "működik", hanem mert az embereknek elege van a mesterséges (= liberális) intelligenciából, és kezdenek visszatérni a valóság (= realitás) alapú intelligenciához. Végül is jövőt, családot, nemzetet csak erre lehet építeni.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. március 26. 23:18
>>cirmos 2026. március 26. 23:09 • Szerkesztve még 16 nap, és európa elkezd megszabadulni az orosz befolyás alól. a választás eredményétől függetlenül.<< 16 nap múlva kibasszák Strassbourgból az orosz lobbistákat? Nehezen hiszem, lassan 20 éve be vannak oda betonozva.
Válasz erre
0
0
cirmos
•••
2026. március 26. 23:09 Szerkesztve
még 16 nap, és európa elkezd megszabadulni az orosz befolyás alól. a választás eredményétől függetlenül.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!