03. 21.
szombat
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
faz frankfurter allgemeine zeitung hálózat mcc budapest orbán viktor

Megtört a jég: a legnagyobb német lap vallotta be, miért rettegnek valójában Orbántól

2026. március 21. 19:47

A legtekintélyesebb német lap is kénytelen volt fejet hajtani a valóság előtt: a Frankfurter Allgemeine Zeitung döbbent elemzésben ismeri el, hogy Orbán Viktor politikai zsenialitásával egy „nagyon okos, nagyon ravasz és rendkívül veszélyes” nemzetközi hálózatot épített fel, amelynek középpontjában Budapest áll.

2026. március 21. 19:47
null

Alig néhány héttel az áprilisi választások előtt, és közvetlenül a CPAC Hungary 2026 előtt a nyugati fősodor egyik legfontosabb bástyája, a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) kénytelen volt szembenézni a valósággal. Alexander Haneke tollából egy olyan elemzés látott napvilágot a nagy múltú német óriáslapban, amely – bár a szerző szándékai szerint figyelmeztetésnek szánták – valójában a magyar stratégia eddigi legfényesebb bizonyítványa.

A cikk címe önmagáért beszél: „Orbán tágas hálója”

A FAZ nem kevesebbet állít, mint hogy a magyar miniszterelnök zseniális taktikai érzékkel, szisztematikus munkával egy olyan nemzetközi erőközpontot épített fel, amely mára képes volt áttörni a nyugati balliberális véleményhegemóniát.

Nem a konferencia a lényeg, hanem a struktúra

Míg a hazai ellenzék és a brüsszeli bürokrácia még mindig ott tart, hogy „elszigeteltségről” fantáziál, a németek már látják: Budapest nem egy sziget, hanem egy pókháló közepe. A FAZ elemzése rámutat, hogy Orbán Viktor nem csupán politikai szövetségeket kötött Trumptól Meloniig, hanem valami sokkal veszélyesebbet hozott létre a liberális status quora nézve: egy intellektuális infrastruktúrát.

A német lap elismeri, hogy amit a magyar jobboldal véghezvitt, az „nagyon okos, nagyon ravasz és rendkívül veszélyes” a nyugati liberális rendre nézve. Miért? 

Mert a Gramsci-féle kulturális hegemónia elvét alkalmazva, a saját fegyvereikkel győzték le a baloldalt. 

Nem csupán jelszavakat skandálunk, hanem intézményeket építettünk. Haneke kifejti, hogy ez a hálózat azért tekinthető „veszélyesnek” a nyugati baloldal és a liberális kánon számára, mert képes volt professzionalizálni a szuverenista gondolatot. Míg korábban a jobboldali kritika gyakran megmaradt a periférián, a magyar modell egy olyan ökoszisztémát hozott létre, amely saját akadémiai bázissal, médiafelületekkel és kutatóintézetekkel rendelkezik, így közvetlen kihívást intéz a brüsszeli és berlini véleményformáló elitek ellen.

Az MCC-Mandiner-Modul tengely

A FAZ cikke – és a hozzá tartozó látványos infografika – tűpontosan azonosítja az új hálózat motorját. 

A középpontban nem a pártpolitika áll, hanem a tehetséggondozás. 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) mára az a nemzetközi elitképző, amely – a német lap szavaival élve – a hagyományos állami struktúráktól függetlenítve, hatalmas erőforrásokkal gazdálkodva építi ki nemzetközi hídfőállásait Brüsszeltől Londonig.

Külön kiemelik a Mandiner szerepét is. A FAZ számára egyértelmű: a Mandiner már rég nem csak egy magyar nyelvű hírportál, hanem a nemzetközi szuverenista közösség egyik legfontosabb igazodási pontja, amely képes becsatornázni a nyugati értelmiség (például az AfD-s Alice Weidel vagy a brit James Orr) gondolatait.  A bécsi  Modul University 2023-as átvétele pedig a FAZ olvasatában annak a jele, hogy ez a szellemi expanzió már nem áll meg a határoknál: Budapest képessé vált arra, hogy a nyugati akadémiai világ belső tereiben is érvényesítse befolyását, közvetlen kapcsolatot teremtve a nyugat-európai konzervatív értelmiséggel.

Budapest: a jobboldal intellektuális fővárosa

A német elemzésből sugárzik a félelem, de egyúttal a kényszerű tisztelet is. Elképedve figyelik, hogyan vált egy alig tízmilliós ország a Patrióták világszintű találkozóhelyévé, ahol Nigel Farage, amerikai meghatározó politikusok és a feltörekvő európai jobboldal képviselői egy asztalhoz ülnek.

A FAZ írása külön kitér arra a „ravaszságra”, amellyel a magyar hálózatépítők kihasználják a nyugati világ belső feszültségeit. A cikk szerint Budapest nem elszigetelődött, hanem egy „ellen-networköt” hozott létre, amelyben a brit Roger Scruton Legacy Foundation, az amerikai konzervatív körök és az európai szuverenista pártok (mint az FPÖ vagy a Rassemblement National) szervesen kapcsolódnak össze. Ez a struktúra pedig – hívja fel a figyelmet a német lap – rendkívül ellenállónak bizonyulhat még a hazai politikai váltásokkal szemben is, hiszen az alapítványi forma és a nemzetközi beágyazottság hosszú távú stabilitást kölcsönöz neki.

A FAZ szerint ez a hálózat azért „veszélyes”, mert exportképes. 

Amit Budapesten kigondolnak, az ma már Berlinben, Párizsban és Washingtonban visszhangzik. 

Orbán Viktor nem egyszerűen egy politikai irányzat vezetője lett, hanem egy olyan szellemi ökoszisztéma megalkotója, amely ellen a régi eszközökkel – bojkottal, kioktatással – már nem lehet védekezni.

Választások előtt: a hálózat ereje

Miközben a hazai baloldal és az aktuális messiásvárók az április 12-i választások előtt minden erejükkel a belső feszültségkeltésre koncentrálnak, 

a nemzetközi horizonton már eldőlt: Magyarország szintet lépett.

A közelgő, április 12-i választások fényében a FAZ elemzése azt sugallja: bár a politikai küzdelem Budapesten élesebb, mint valaha, az Orbán Viktor által felépített szellemi birodalom már önálló életre kelt, és a nyugati liberális elit számára a legnagyobb kihívást nem egy-egy választási eredmény, hanem éppen ez a mélyen gyökerező, professzionális hálózat jelenti.

Fotó: FAZ-infografika

Az infografika, amelyet a FAZ Alexander Haneke cikke mellé illesztett, vizuálisan is rögzíti azt, amit a szöveg elméleti síkon fejt ki: a „magyar modell” már régen nem egyetlen emberről szól, hanem egy rendkívül komplex, többdimenziós stratégiai architektúráról. Az ábra középpontjában elhelyezkedő Orbán Viktor nem csupán egy államférfi a sok közül, hanem egy olyan pókháló központi figurája, amely egyszerre kapcsol össze globális nagyhatalmi szereplőket, európai pártcsaládokat és mélyen beágyazott szellemi műhelyeket.

A hálózat három jól elkülöníthető rétegből áll, amelyek egymást erősítve teszik Budapestet a szuverenista világ központjává:

1. A politikai szövetségi háló (magenta vonalak): Ez a réteg a keményvonalas reálpolitikát reprezentálja. Itt látható az elmozdulás a hagyományos európai struktúráktól (mint a – sajnos [a szerk.] – eljelentéktelenedő Visegrádi Négyek) az új, dinamikusabb formációk felé, mint a Patriot for Europe (PfE). Az ábra tűpontosan jelzi, hogyan kapcsolódik össze Budapesten keresztül a francia Marine Le Pen, az osztrák Herbert Kickl és az olasz Giorgia Meloni – még akkor is, ha utóbbi diplomáciai stílusa és stratégiai hangsúlyai eltérnek a magyarétól.

2. A globális hatalmi tengelyek (narancssárga pontozott vonalak): Az infografika egyik legérdekesebb része a „személyes kötelékek” hálója. Orbán láthatóan képessé vált arra, hogy párhuzamosan tartson fenn bizalmi viszonyt egymással egyébként más viszonyban lévő világpolitikai pólusokkal. Donald Trumptól Javier Milei-ig, Vlagyimir Putyintól Netanjahuig és Erdoğantól a Türk Államok Szervezetéig húzódnak a szálak. Ez a fajta „hinta-politika” a FAZ olvasatában nem elszigeteltség, hanem egy olyan ravasz egyensúlyozás, amely Magyarországot súlyán felüli közvetítő szerepbe emeli.

3. Az intellektuális motor (kék dobozok és vonalak): Ez az a réteg, amelyet a német lap a leginkább „veszélyesnek” és hatékonynak tart. Orbán Balázs politikai igazgató alakja köré csoportosul az a „soft power” gépezet, amely az MCC-t, a Mandinert, a Danube Institute-ot és a CPAC-ot szervezi. Az ábra világossá teszi: az MCC nem egy elszigetelt magyar iskola, hanem egy nemzetközi expanziós eszköz, amelynek brüsszeli és bécsi (Modul University) hídfőállásai vannak, és amely olyan brit értelmiségi körökkel is közvetlen kapcsolatban áll, mint a James Orr által képviselt cambridge-i világ vagy a Roger Scruton Legacy Foundation.

Nyitókép: FAZ-infografika

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
No comment no cry
2026. március 21. 21:51
Kihagyták Hszi Csin Ping-et. Amúgy meg csak a globalisták csak a vakságukat és tehetetlenségüket bizonyítják azzal, hogy az orruk előtt ez így megvalósult.
andris-923
2026. március 21. 21:42
Most mondjam azt hogy Viktor egy Godfather Igen de ezt ő építette ki 35 év alatt és a családját soha nem hagyta cserben ! Ezek után mindenkinek tudnia kell hogy hova kell az x-et behúzni
westend
2026. március 21. 21:38
bájos amikor az internáci #nincshálózat egyik tagja aggódik hogy más is építhet hálózatot. Mondjuk a moslék-#nincshálózat azért eleve egészen más, arról nem is szólva hogy sok évtizedes múlttal hülyíti a nyugati világot.
Ízisz
2026. március 21. 21:35
Z. Ez azért is hatalmas elismerés, mert nem jobboldali vezető médiától származik!!!💯❗👏 Ennyi!!! 💯👌👍🧡🇭🇺
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!