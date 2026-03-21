Megtört a jég: a legnagyobb német lap vallotta be, miért rettegnek valójában Orbántól

Az infografika, amelyet a FAZ Alexander Haneke cikke mellé illesztett, vizuálisan is rögzíti azt, amit a szöveg elméleti síkon fejt ki: a „magyar modell” már régen nem egyetlen emberről szól, hanem egy rendkívül komplex, többdimenziós stratégiai architektúráról. Az ábra középpontjában elhelyezkedő Orbán Viktor nem csupán egy államférfi a sok közül, hanem egy olyan pókháló központi figurája, amely egyszerre kapcsol össze globális nagyhatalmi szereplőket, európai pártcsaládokat és mélyen beágyazott szellemi műhelyeket.

A hálózat három jól elkülöníthető rétegből áll, amelyek egymást erősítve teszik Budapestet a szuverenista világ központjává:

1. A politikai szövetségi háló (magenta vonalak): Ez a réteg a keményvonalas reálpolitikát reprezentálja. Itt látható az elmozdulás a hagyományos európai struktúráktól (mint a – sajnos [a szerk.] – eljelentéktelenedő Visegrádi Négyek) az új, dinamikusabb formációk felé, mint a Patriot for Europe (PfE). Az ábra tűpontosan jelzi, hogyan kapcsolódik össze Budapesten keresztül a francia Marine Le Pen, az osztrák Herbert Kickl és az olasz Giorgia Meloni – még akkor is, ha utóbbi diplomáciai stílusa és stratégiai hangsúlyai eltérnek a magyarétól.

2. A globális hatalmi tengelyek (narancssárga pontozott vonalak): Az infografika egyik legérdekesebb része a „személyes kötelékek” hálója. Orbán láthatóan képessé vált arra, hogy párhuzamosan tartson fenn bizalmi viszonyt egymással egyébként más viszonyban lévő világpolitikai pólusokkal. Donald Trumptól Javier Milei-ig, Vlagyimir Putyintól Netanjahuig és Erdoğantól a Türk Államok Szervezetéig húzódnak a szálak. Ez a fajta „hinta-politika” a FAZ olvasatában nem elszigeteltség, hanem egy olyan ravasz egyensúlyozás, amely Magyarországot súlyán felüli közvetítő szerepbe emeli.

3. Az intellektuális motor (kék dobozok és vonalak): Ez az a réteg, amelyet a német lap a leginkább „veszélyesnek” és hatékonynak tart. Orbán Balázs politikai igazgató alakja köré csoportosul az a „soft power” gépezet, amely az MCC-t, a Mandinert, a Danube Institute-ot és a CPAC-ot szervezi. Az ábra világossá teszi: az MCC nem egy elszigetelt magyar iskola, hanem egy nemzetközi expanziós eszköz, amelynek brüsszeli és bécsi (Modul University) hídfőállásai vannak, és amely olyan brit értelmiségi körökkel is közvetlen kapcsolatban áll, mint a James Orr által képviselt cambridge-i világ vagy a Roger Scruton Legacy Foundation.