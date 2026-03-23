Budapest lett a jobboldali ellenállás fővárosa: Patrióta-csúcstalálkozó kezdődik hétfőn

Ezeket a vezetőket összeköti, hogy bár a liberális média folyamatos össztűz alatt tartja őket, saját hazájukban milliók bizalmát élvezik, mert nem félnek kimondani az igazságot az iszlamizációról vagy az uniós bürokrácia túlhatalmáról.

A nagygyűlésen Orbán Viktor is felszólal.

A magyar miniszterelnök felszólalása várhatóan nemcsak a hazai közönségnek, hanem a teljes európai patrióta közösségnek is kijelöli a következő időszak stratégiai irányait.

A tavaly nyáron alapított Patrióták Európáért frakció mára megkerülhetetlen tényezővé vált. A tizenkét tagállamból induló szövetség a lengyel Konföderáció csatlakozásával immár 86 képviselőt számlál, ezzel az Európai Parlament harmadik legnagyobb ereje.

Ez a mozgalom a Bécsi Kiáltvány szellemében azért küzd, hogy gátat szabjon a lopakodó hatáskörelvonásnak, és megakadályozza a föderalista „Európai Egyesült Államok” kiépülését.