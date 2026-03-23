Budapest lett a jobboldali ellenállás fővárosa: Patrióta-csúcstalálkozó kezdődik hétfőn

Budapestre érkezik a Patrióta Nagygyűlés! – Kövesse élő közvetítésünket!
Kövesse Ön is élő közvetítésünket a budapesti 1. Patrióta Nagygyűlésről!
Marine Le Pen, Matteo Salvini és a nemzeti oldal elitje érkezik a fővárosba, hogy Orbán Viktorral közösen hirdessék meg az új Európa programját. Az I. Patrióta Nagygyűlés tétje nem kevesebb, mint a brüsszeli birodalmi álmok megállítása és a nemzetállami szuverenitás védelme. A Mandiner élő közvetítéssel jelentkezik a helyszínről.
Március 23-án hétfőn Budapest válik az európai politika súlypontjává: a magyar főváros ad otthont az I. Patrióta Nagygyűlésnek. A Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett esemény messze túlmutat egy egyszerű protokolláris találkozón –
ez egy valóságos politikai erődemonstráció lesz, ahol a józan ész és a nemzeti elkötelezettség képviselői sorakoznak fel Orbán Viktor mellett.
Kövesse Ön is élő közvetítésünket a budapesti 1. Patrióta Nagygyűlésről!
A rendezvény központi üzenete egyértelmű:
a résztvevők nem kérnek a brüsszeli diktátumokból és a multikulturális kísérletekből.
A cél a nemzetek Európájának visszaállítása, szemben a választóktól elszakadt nyugati fősodor központosító törekvéseivel.
A program az Országházban startol el a „A döntés joga: migráció és szuverenitás” című konferenciával. A tanácskozáson a magyar kormány meghatározó politikusai – Gulyás Gergely, Bóka János és Gál Kinga – veszik górcső alá a brüsszeli migrációs paktum hátulütőit és a nemzeti önrendelkezés visszaszerzésének szükségességét. A délelőtti blokkot Kövér László, az Országgyűlés elnökének felszólalása zárja le.
A délutáni órákban a fókusz átkerül a Millenáris Parkba, ahol a pódiumon a jobboldali világ legbefolyásosabb alakjai váltják majd egymást:
Ezeket a vezetőket összeköti, hogy bár a liberális média folyamatos össztűz alatt tartja őket, saját hazájukban milliók bizalmát élvezik, mert nem félnek kimondani az igazságot az iszlamizációról vagy az uniós bürokrácia túlhatalmáról.
A nagygyűlésen Orbán Viktor is felszólal.
A magyar miniszterelnök felszólalása várhatóan nemcsak a hazai közönségnek, hanem a teljes európai patrióta közösségnek is kijelöli a következő időszak stratégiai irányait.
A tavaly nyáron alapított Patrióták Európáért frakció mára megkerülhetetlen tényezővé vált. A tizenkét tagállamból induló szövetség a lengyel Konföderáció csatlakozásával immár 86 képviselőt számlál, ezzel az Európai Parlament harmadik legnagyobb ereje.
Ez a mozgalom a Bécsi Kiáltvány szellemében azért küzd, hogy gátat szabjon a lopakodó hatáskörelvonásnak, és megakadályozza a föderalista „Európai Egyesült Államok” kiépülését.
Nyitókép: Thomas COEX / AFP