patrióta marine le pen matteo salvini patrióta nagygyűlés polgári magyarországért alapítvány budapest

Budapest lett a jobboldali ellenállás fővárosa: Patrióta-csúcstalálkozó kezdődik hétfőn

2026. március 23. 10:08

Marine Le Pen, Matteo Salvini és a nemzeti oldal elitje érkezik a fővárosba, hogy Orbán Viktorral közösen hirdessék meg az új Európa programját. Az I. Patrióta Nagygyűlés tétje nem kevesebb, mint a brüsszeli birodalmi álmok megállítása és a nemzetállami szuverenitás védelme. A Mandiner élő közvetítéssel jelentkezik a helyszínről.

Március 23-án hétfőn Budapest válik az európai politika súlypontjává: a magyar főváros ad otthont az I. Patrióta Nagygyűlésnek. A Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett esemény messze túlmutat egy egyszerű protokolláris találkozón – 

ez egy valóságos politikai erődemonstráció lesz, ahol a józan ész és a nemzeti elkötelezettség képviselői sorakoznak fel Orbán Viktor mellett.

A rendezvény központi üzenete egyértelmű: 

a résztvevők nem kérnek a brüsszeli diktátumokból és a multikulturális kísérletekből. 

A cél a nemzetek Európájának visszaállítása, szemben a választóktól elszakadt nyugati fősodor központosító törekvéseivel.

A program az Országházban startol el a „A döntés joga: migráció és szuverenitás” című konferenciával. A tanácskozáson a magyar kormány meghatározó politikusai – Gulyás Gergely, Bóka János és Gál Kinga – veszik górcső alá a brüsszeli migrációs paktum hátulütőit és a nemzeti önrendelkezés visszaszerzésének szükségességét. A délelőtti blokkot Kövér László, az Országgyűlés elnökének felszólalása zárja le.

A délutáni órákban a fókusz átkerül a Millenáris Parkba, ahol a pódiumon a jobboldali világ legbefolyásosabb alakjai váltják majd egymást:

  • Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés vezetője,
  • Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a határvédelem európai arca,
  • Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke,
  • valamint az osztrák Herbert Kickl és 
  • a holland Geert Wilders.

Ezeket a vezetőket összeköti, hogy bár a liberális média folyamatos össztűz alatt tartja őket, saját hazájukban milliók bizalmát élvezik, mert nem félnek kimondani az igazságot az iszlamizációról vagy az uniós bürokrácia túlhatalmáról.

A nagygyűlésen Orbán Viktor is felszólal. 

A magyar miniszterelnök felszólalása várhatóan nemcsak a hazai közönségnek, hanem a teljes európai patrióta közösségnek is kijelöli a következő időszak stratégiai irányait.

A tavaly nyáron alapított Patrióták Európáért frakció mára megkerülhetetlen tényezővé vált. A tizenkét tagállamból induló szövetség a lengyel Konföderáció csatlakozásával immár 86 képviselőt számlál, ezzel az Európai Parlament harmadik legnagyobb ereje. 

Ez a mozgalom a Bécsi Kiáltvány szellemében azért küzd, hogy gátat szabjon a lopakodó hatáskörelvonásnak, és megakadályozza a föderalista „Európai Egyesült Államok” kiépülését.

Nyitókép: Thomas COEX / AFP

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2026. március 23. 12:03
A helyszinbol is latszik, mennyire patetikus, nevetseges az europai "patriota ellenallas" Bohocok ezek
evpus
2026. március 23. 12:01
Hajrá Patrióták! Hajrá Magyarország! Soha többé baloldal!
makapaka2
2026. március 23. 11:32
Hajrá Patrióták! Ők a jövő emberei.
altercat1
2026. március 23. 11:13
A Patriótáké a jövő!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!