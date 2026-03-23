Orbán Viktor: Világos terveink vannak, átvesszük Európa irányítását

Patrióta Nagygyűlés: Budapesten gyűlt össze az európai jobboldal krémje (GALÉRIA)
Nyíltan kimondták, mit testesít meg Orbán Viktor.
A miniszterelnök szerint történelmi változások előtt áll a kontinens.
Hétfőn Budapest adott otthont az I. Patrióta Nagygyűlésnek, Európa patrióta erőinek első nagyszabású találkozójának a Millenáris Parkban. A rendezvény csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök beszéde volt, amelyben a magyar kormányfő világosan felvázolta a patrióta erők céljait:
átvenni az Európai Unió irányítását, és egy szuverén nemzetek szövetségévé alakítani a brüsszeli központot.
A miniszterelnök beszéde elején hangsúlyozta: Európa történetében először gyűltek össze Budapesten a patrióta pártok képviselői egy közös kiáltványban kiállva az európai szabadság és a nemzetek mellett. „Hányszor hallottuk már az elmúlt években, hogy a magyar kormány külpolitikája elszigetelt” – fogalmazott Orbán Viktor, majd cáfolta ezt:
Világos terveink vannak. Ezeket a célokat mi nem titkoljuk. Nyíltan beszélünk arról, hogy át akarjuk venni az Európai Unió irányítását.”
A miniszterelnök szerint a patrióták nem szélmalomharcot vívnak Brüsszel ellen, hanem tudatos stratégiával haladnak előre. „El akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot. Olyan Uniót akarunk, amely a Szuverén Nemzetek Szövetsége. Nem akarunk föderációt, nem akarunk Ever Closer Uniont, szuverén, büszke európai nemzeteket akarunk” – jelentette ki határozottan.
Orbán Viktor kiemelte: az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben pompázhat.
Ez lesz a legnagyobb politikai átrendeződés az Európai Unió történetében. Akiket ma itt láttak, három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői”
– jelentette ki, utalva a 2029-es európai parlamenti választásokra. Hozzátette: „Akkor már nekünk áll a zászló. És akkor megnyerjük az Európa lelkéért és nemzeteink jövőjéért vívott csatát, és együtt újra naggyá tesszük Európát.”
A beszédben szó esett az európai politikai patthelyzetről is. A miniszterelnök szerint a brüsszeli liberális-globális elit kudarcai nyilvánvalóak: migrációs válság, energiaválság, gazdasági csőd, zuhanó ipar. „A brüsszeli baloldali elit napról napra gyengébb, miközben a patrióták erősödnek” – fogalmazott.
Külön bírálta a brüsszeli baloldal tervét Ukrajna gyorsított EU-csatlakoztatására: ez behozná a háborút az Unióba, elviselhetetlen pénzügyi terhet róna az európai emberekre és gyermekeikre, miközben az EU-nak már most sincs pénze saját magára.
Orbán Viktor szerint a patrióták nem kompromisszumokkal, hanem nyílt szóval és tettekkel képviselik az európai emberek érdekeit: békét, biztonságot, megfizethető árakat.
Mi vagyunk az egyetlen frakció az Európai Parlamentben, amely kompromisszumok, taktikai engedmények nélkül azt mondja, amit gondol, és azt teszi, ami az európai emberek érdeke”
– hangsúlyozta a Patrióták Európáért frakcióról. A miniszterelnök a közelgő választásokat is említette: a héten Dániában, három hét múlva Magyarországon döntenek a sorsról. Szerinte Brüsszel és Kijev összefogott a magyar kormánnyal szemben: közösségi médiás támadások, olajblokád, ukrán propaganda gépezete – mind a jelenlegi nemzeti kormány gyengítését szolgálja.
A nagygyűlésen számos európai patrióta vezető – köztük Marine Le Pen, Matteo Salvini, Geert Wilders, Santiago Abascal és mások – szólalt fel, egyöntetűen támogatva Orbán Viktor vízióját. A rendezvény üzenete világos: a patrióta erők összefogtak, és készek átvenni Európa irányítását a nemzetek javára.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
