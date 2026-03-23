Orbán Viktor: Világos terveink vannak, átvesszük Európa irányítását

A miniszterelnök szerint a patrióták nem szélmalomharcot vívnak Brüsszel ellen, hanem tudatos stratégiával haladnak előre. „El akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot. Olyan Uniót akarunk, amely a Szuverén Nemzetek Szövetsége. Nem akarunk föderációt, nem akarunk Ever Closer Uniont, szuverén, büszke európai nemzeteket akarunk” – jelentette ki határozottan.

Orbán Viktor kiemelte: az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben pompázhat.

Ez lesz a legnagyobb politikai átrendeződés az Európai Unió történetében. Akiket ma itt láttak, három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői”

– jelentette ki, utalva a 2029-es európai parlamenti választásokra. Hozzátette: „Akkor már nekünk áll a zászló. És akkor megnyerjük az Európa lelkéért és nemzeteink jövőjéért vívott csatát, és együtt újra naggyá tesszük Európát.”

A beszédben szó esett az európai politikai patthelyzetről is. A miniszterelnök szerint a brüsszeli liberális-globális elit kudarcai nyilvánvalóak: migrációs válság, energiaválság, gazdasági csőd, zuhanó ipar. „A brüsszeli baloldali elit napról napra gyengébb, miközben a patrióták erősödnek” – fogalmazott.