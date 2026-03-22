03. 22.
vasárnap
sierra nevada törökország orosz-ukrán háború drónháború ukrajna oroszország

Erre nem voltak felkészülve: Törökország partjainál bukkant fel Zelenszkij titkos fegyvere (VIDEÓ)

2026. március 22. 06:54

A drón akár 300 kilogramm terhet képes szállítani.

2026. március 22. 06:54
null

Az Unian arról ír, hogy Ukrajna teszteli vagy egyenesen harci bevetéseken alkalmaz amerikai gyártású tengeri drónokat. Az egyik irányíthatatlanná vált eszközt Törökország északi részén sodorta partra a tenger – a lap a török sajtóra hivatkozik.

A SavunmaSanayiST szerint az AEGIR–W típusú tengeri drónt, 

amelyet az amerikai Sierra Nevada vállalat fejlesztett,

 az Ordu tartományhoz tartozó Ünye körzetében találták meg a parton. A török hatóságok az eszközt szemle után a parttól két mérföldre megsemmisítik.

Mint kiderült, az AEGIR–W körülbelül 10 méter hosszú, maximális hatótávolsága 900 kilométer, sebessége pedig meghaladja a 46 kilométer/órát. A drón akár 300 kilogramm terhet képes szállítani, és önállóan, autonóm üzemmódban is működhet.

„Feltételezések szerint az említett drónt Ukrajna vetette be Oroszország ellen, és valamilyen okból a török partok felé sodródott”

 – írják.

Nyitókép: X

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. március 22. 09:09
"falcatus-2 2026. március 22. 07:50 "A török hatóságok az eszközt szemle után a parttól két mérföldre megsemmisítik...." Miért?" Dehogy semmisítik meg. Szépen szétszerelik, és kitanulmányozzák az utolsó forrasztásig. A tengeren meg elpukkantanak öt petárdát, és mindenki elmehet ahova amúgy is menne.
bundasan
2026. március 22. 09:06
És csodálkozik még valaki, hogy miért szánom már Trump-ot? Nyilván naiv voltam, elhittem a jenkinek, hogy ő tényleg mindent is meg fog tenni a békéért. Nem baj, én be tudom ismerni ha hibázok és tanulok is belőle. Innentől megértem Putyint is, hogy nem megy bele ilyen-olyan cselszövős békébe. Annyika, hogy Ukrajna le lesz radírozva, igaz ehhez még kell pár év, de egyszercsak elfogynak a katonák és akkor összeomlik Ukrajna. De nem vagyok embertelen, az egy pont nullás ukránokat tényleg sajnálom...
alenka
2026. március 22. 09:02
Másodsorban: a törökök igen, erre pontosan fel voltak készülve....ezért zutty le a drónocska!
Dixtroy
•••
2026. március 22. 09:01 Szerkesztve
"Feltételezések szerint az említett drónt Ukrajna vetette be Oroszország ellen" Hogyne. Vagy a török áramlatot akarták felrobbantani.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!