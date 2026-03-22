Újabb önmerényletes álhírt terjeszt az ukránpárti propaganda – lelepleztük a botrányos cikk szerzőjét!
A drón akár 300 kilogramm terhet képes szállítani.
Az Unian arról ír, hogy Ukrajna teszteli vagy egyenesen harci bevetéseken alkalmaz amerikai gyártású tengeri drónokat. Az egyik irányíthatatlanná vált eszközt Törökország északi részén sodorta partra a tenger – a lap a török sajtóra hivatkozik.
A SavunmaSanayiST szerint az AEGIR–W típusú tengeri drónt,
amelyet az amerikai Sierra Nevada vállalat fejlesztett,
az Ordu tartományhoz tartozó Ünye körzetében találták meg a parton. A török hatóságok az eszközt szemle után a parttól két mérföldre megsemmisítik.
Mint kiderült, az AEGIR–W körülbelül 10 méter hosszú, maximális hatótávolsága 900 kilométer, sebessége pedig meghaladja a 46 kilométer/órát. A drón akár 300 kilogramm terhet képes szállítani, és önállóan, autonóm üzemmódban is működhet.
„Feltételezések szerint az említett drónt Ukrajna vetette be Oroszország ellen, és valamilyen okból a török partok felé sodródott”
– írják.
Ezt is ajánljuk a témában
Catherine Belton nagyon szívélyesen írt Soros György szervezeteiről.
Nyitókép: X
