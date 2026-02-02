Rossz hír Zelenszkijnek: már az osztrákok többsége is a magyar állásponttal ért egyet

A lap beszámolója szerint különösen figyelemre méltó, hogy még Beate Meinl-Reisinger, a liberális NEOS külügyminiszterének pártszavazói körében sincs többsége az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatásoknak:

mindössze 44 százalékuk küldene további forrásokat Kijevnek.

Egyedül a Zöldek szavazói körében mutatható ki egyértelmű támogatás (67 százalék), míg a szociáldemokrata SPÖ esetében is csak hibahatárin belüli szűk többség (51 százalék) áll ki a kifizetések mellett.