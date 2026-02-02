Rossz hír Zelenszkijnek: már az osztrákok többsége is a magyar állásponttal ért egyet

A magyarok döntésétől hangos Oroszország – és Ausztria még csak most lendült bele
Nem támogatják Ursula von der Leyen tervét.
Szerintük is épp elég támogatást kapott már Ukrajna.
Az osztrákok többsége ellenzi az Ukrajnának nyújtott további pénzügyi támogatásokat – derül ki a Heute megbízásából a Unique Research által készített friss közvélemény-kutatásból.
A felmérés szerint
a megkérdezettek 58 százaléka ellenzi az újabb segélyeket, míg csupán 30 százalék támogatná a mértéktelen pénzpocsékolást.
A többség álláspontja szerint a forrásokat
inkább belföldön kellene felhasználni”.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem támogatják Ursula von der Leyen tervét.
A lap beszámolója szerint különösen figyelemre méltó, hogy még Beate Meinl-Reisinger, a liberális NEOS külügyminiszterének pártszavazói körében sincs többsége az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatásoknak:
mindössze 44 százalékuk küldene további forrásokat Kijevnek.
Egyedül a Zöldek szavazói körében mutatható ki egyértelmű támogatás (67 százalék), míg a szociáldemokrata SPÖ esetében is csak hibahatárin belüli szűk többség (51 százalék) áll ki a kifizetések mellett.
Ezt is ajánljuk a témában
Ausztria és Szlovákia már korábban így tett.
A felmérés eredményeit az Orbán Viktor szövetségesének számító, jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) politikusai saját álláspontjuk megerősítéseként értékelik. A párt EP-delegációvezetője, Harald Vilimsky szerint az osztrák társadalom egyértelmű üzenetet küldött. Mint az osztrák kormánykoalícióra utalva fogalmazott:
Az emberek nemet mondanak a Brüsszelből érkező újabb milliárdok kifizetésére, de az Európai Bizottsága és a fekete–vörös–rózsaszín kormány nem hallgat rájuk.”
Vilimsky hangsúlyozta, hogy Ausztria az uniós hozzájárulások révén már mintegy hárommilliárd euróval járult hozzá az Ukrajnának nyújtott támogatásokhoz, miközben szerinte
nem ellenőrzik hatékonyan, hogy hová kerülnek ezek a pénzek”.
Állítása szerint a források egy része
a fronton ég, a többi pedig a korrupció mocsarában tűnik el”.
Az FPÖ különösen bírálja azt a döntést, amellyel a kormány hárommillió euróval megemelte az Ukrajnának szánt humanitárius segélyt az Auslandskatastrophenfonds – külföldi katasztrófák kezelésére szolgáló állami pénzalap – terhére. Vilimsky szerint pártja
az egyetlen politikai erő, amely elutasítja ezt a tévutat, és a végeláthatatlan uniós kifizetések helyett béketárgyalásokat követel”.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Osztrák Szabadságpárt nem adná egy korrupt rendszernek az osztrákok pénzét.
***
Fotó: Leon Neal / POOL / AFP