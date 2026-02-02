Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
ukrajnai támogatás SPÖ Ukrajna közvélemény-kutatás NEOS zöldek Ausztria Harald Vilimsky FPÖ

Rossz hír Zelenszkijnek: már az osztrákok többsége is a magyar állásponttal ért egyet

2026. február 02. 15:49

Szerintük is épp elég támogatást kapott már Ukrajna.

2026. február 02. 15:49
null

Az osztrákok többsége ellenzi az Ukrajnának nyújtott további pénzügyi támogatásokat – derül ki a Heute megbízásából a Unique Research által készített friss közvélemény-kutatásból.

A felmérés szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

a megkérdezettek 58 százaléka ellenzi az újabb segélyeket, míg csupán 30 százalék támogatná a mértéktelen pénzpocsékolást.

A többség álláspontja szerint a forrásokat

inkább belföldön kellene felhasználni”.

Ezt is ajánljuk a témában

A lap beszámolója szerint különösen figyelemre méltó, hogy még Beate Meinl-Reisinger, a liberális NEOS külügyminiszterének pártszavazói körében sincs többsége az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatásoknak:

mindössze 44 százalékuk küldene további forrásokat Kijevnek.

Egyedül a Zöldek szavazói körében mutatható ki egyértelmű támogatás (67 százalék), míg a szociáldemokrata SPÖ esetében is csak hibahatárin belüli szűk többség (51 százalék) áll ki a kifizetések mellett.

Ezt is ajánljuk a témában

FPÖ: az ország végre leléphet a tévútról

A felmérés eredményeit az Orbán Viktor szövetségesének számító, jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) politikusai saját álláspontjuk megerősítéseként értékelik. A párt EP-delegációvezetője, Harald Vilimsky szerint az osztrák társadalom egyértelmű üzenetet küldött. Mint az osztrák kormánykoalícióra utalva fogalmazott:

Az emberek nemet mondanak a Brüsszelből érkező újabb milliárdok kifizetésére, de az Európai Bizottsága és a fekete–vörös–rózsaszín kormány nem hallgat rájuk.”

Vilimsky hangsúlyozta, hogy Ausztria az uniós hozzájárulások révén már mintegy hárommilliárd euróval járult hozzá az Ukrajnának nyújtott támogatásokhoz, miközben szerinte

nem ellenőrzik hatékonyan, hogy hová kerülnek ezek a pénzek”.

Állítása szerint a források egy része

a fronton ég, a többi pedig a korrupció mocsarában tűnik el”.

Az FPÖ különösen bírálja azt a döntést, amellyel a kormány hárommillió euróval megemelte az Ukrajnának szánt humanitárius segélyt az Auslandskatastrophenfonds – külföldi katasztrófák kezelésére szolgáló állami pénzalap – terhére. Vilimsky szerint pártja

az egyetlen politikai erő, amely elutasítja ezt a tévutat, és a végeláthatatlan uniós kifizetések helyett béketárgyalásokat követel”.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Leon Neal / POOL / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2026. február 02. 16:53
egyáltalán a 99 milliárdról (amit már lassan fizetnek is) tudnak??
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
•••
2026. február 02. 16:11 Szerkesztve
A BlackRock érdekeit csak a szarházi háborúpárti kommunisták védik. Ők valamiért még elhiszik ezt az " Ukrajna véd minket " c. mesét, amit Ursula nővér is ezerrel tol a képünkbe.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2026. február 02. 16:04
belbuda 2026. február 02. 15:52 Mese,mese meskete…by mandiner.ru" Persze, örül a közismerten praktikus osztrák, hogy milliárdokkal támogatja ukrajnát. Te tényleg ilyen hülye vagy, vagy csak ballibsi mivoltodat reklámozod?
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2026. február 02. 16:03
Németek, franciák, angolok is. Ezek kormányai a köv. választást ezért nagyon erősen bukják.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!