Ukrajna bajban: a lengyeleknél is betelt a pohár, Magyarország mellé álltak – az Európai Unió vizsgálatot indít

Az Európai Unió Mezőgazdasági Tanácsa kénytelen megvizsgálni az EU-Ukrajna mezőgazdasági együttműködését, miután Ausztria, Magyarország, Szlovákia után Lengyelország is panasszal fordult a Tanácshoz – írja az Ukrajinszka Pravda.

Az említett országok védelmet követelnek az európai gazdáknak az ukrán mezőgazdasági import negatív hatásai miatt.

A lengyel gazdák már évek óta blokkolják az ukrán határátkelőket kisebb-nagyobb szünetekkel. Szerintük az olcsó és ellenőrizhetetlen minőségű ukrán importáruk családok megélhetésének ezreit veszélyezteti.