Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország szlovákia európai unió magyarország ausztria ukrajna

Ukrajna bajban: a lengyeleknél is betelt a pohár, Magyarország mellé álltak – az Európai Unió vizsgálatot indít

2026. január 28. 05:44

Lengyelország is panasszal fordult az Európai Unió Mezőgazdasági Tanácsához, mert Magyarországhoz, Ausztriához és Szlovákiához hasonlóan védelmet követel az európai gazdáknak az ukrán mezőgazdasági import negatív hatásai miatt.

2026. január 28. 05:44
null

Az Európai Unió Mezőgazdasági Tanácsa kénytelen megvizsgálni az EU-Ukrajna mezőgazdasági együttműködését, miután Ausztria, Magyarország, Szlovákia után Lengyelország is panasszal fordult a Tanácshoz – írja az Ukrajinszka Pravda.

Az említett országok védelmet követelnek az európai gazdáknak az ukrán mezőgazdasági import negatív hatásai miatt.

A lengyel gazdák már évek óta blokkolják az ukrán határátkelőket kisebb-nagyobb szünetekkel. Szerintük az olcsó és ellenőrizhetetlen minőségű ukrán importáruk családok megélhetésének ezreit veszélyezteti.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Petras Malukas

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
•••
2026. január 28. 08:18 Szerkesztve
"Intel 2026. január 28. 06:29 • Szerkesztve Már évtizedekkel ezelőtt föl kellett volna ismerni, hogy a mezőgazdaság pénznyelőgép és sűrgősen föl kell számolni." Egy jó mezőgazdasági lehetőségekkel rendelkező országban? Grönlandon, vagy a Szaharában ez egy racionális döntés, de egy országban, ami önellátó lenne, ugyan mégis mi a büdös francért tennénk ilyet? Valaha megérjük, hogy ezt a komcsi faszságot többé nem böfögitek fel? Ha aszályosabb az időjárás, le kell ugrani a vízigényes kukoricáról! Az nyilván nem megoldás, hogy csakazértis bele a kukoricát a porba, és amit a belvíz meghagyott, kivégzi az aszály, de ide a segélyt! Azt kell termeszteni ami meg tud teremni!
Válasz erre
0
0
Tippmann-M4-223
2026. január 28. 07:59
"Intel" Mindazt a baromságot egyedül találtad ki, vagy volt segítség is hozzá?
Válasz erre
1
0
Tippmann-M4-223
2026. január 28. 07:55
Az a helyzet, hogy a mezőgazdasági termékekre vonatkozóan sokkal komolyabban az unió körmére kellene nézni, illetve tagállami szinten is a kereskedelmi láncok komolyabb felügyelete lenne szükséges, mert nem csak az ukrán, hanem pl. a dél-amerikai, izraeli, egyiptomi, vagy éppen eu tagállami termékek is komoly negatív hatást jelenthetnek. Pl. Burgonya válság Németországban, Lengyelországban. Mindkét államban rekord termés volt, és a gazdák kénytelenek voltak a földben hagyni, mert eladhatatlan lett. Ugyanakkor az üzletláncok polcai tele vannak izraeli és egyiptomi burgonyával. Ha már itt tartunk......Mit keres szlovák tej a magyar polcokon.......................??????????????????? A Benes dekrétumok ismételt szlovák parlameni elfogadása??????????????????????????????????
Válasz erre
3
0
piramis-2
2026. január 28. 07:17
Intel 2026. január 28. 06:29 • Szerkesztve Te, b+... Te teljesen hülye vagy.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!