Ukrajna bajban: a lengyeleknél is betelt a pohár, Magyarország mellé álltak – az Európai Unió vizsgálatot indít

Botrány: Ukrajnára költötte a gazdák pénzét az Európai Unió – Nagy István a Mandinernek
A tárcavezetővel az újonnan elfogadott Mercosur-egyezmény és az azt övező utcai tiltakozások kapcsán beszélgettünk.
Lengyelország is panasszal fordult az Európai Unió Mezőgazdasági Tanácsához, mert Magyarországhoz, Ausztriához és Szlovákiához hasonlóan védelmet követel az európai gazdáknak az ukrán mezőgazdasági import negatív hatásai miatt.
Az Európai Unió Mezőgazdasági Tanácsa kénytelen megvizsgálni az EU-Ukrajna mezőgazdasági együttműködését, miután Ausztria, Magyarország, Szlovákia után Lengyelország is panasszal fordult a Tanácshoz – írja az Ukrajinszka Pravda.
Az említett országok védelmet követelnek az európai gazdáknak az ukrán mezőgazdasági import negatív hatásai miatt.
A lengyel gazdák már évek óta blokkolják az ukrán határátkelőket kisebb-nagyobb szünetekkel. Szerintük az olcsó és ellenőrizhetetlen minőségű ukrán importáruk családok megélhetésének ezreit veszélyezteti.
Ezt is ajánljuk a témában
A tárcavezetővel az újonnan elfogadott Mercosur-egyezmény és az azt övező utcai tiltakozások kapcsán beszélgettünk.
Nyitókép: AFP/Petras Malukas