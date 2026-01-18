Botrány: Ukrajnára költötte a gazdák pénzét az Európai Unió – Nagy István a Mandinernek

Az Európai Unió új szabadkereskedelmi megállapodást kötött Ukrajnával, ebben növekedő termésmennyiségek szerepelnek, amelyek beáramolhatnak a közös piacra. Mindeközben a tagállamok képviselői jóváhagyták az EU és a Mercosur közti szabadkereskedelmi alkut. A kettő együtt hatalmas veszélyt jelent, mert ellenőrizetlen termelési körülmények közül származó élelmiszerek árasztanák el az Európai Uniót. Brüsszel ezzel minden polgárát kiteszi egyebek mellett az itthon már régen betiltott növényvédő szerek veszélyének. Arról nem is beszélve, mennyire képmutató ez a viselkedés: míg mi ökológiai lábnyomot vizsgálunk, újabb és újabb állatjóléti és élelmiszer-biztonsági követelményeket írunk elő, addig egyáltalán nem nézzük, mi történik Brazíliában, Argentínában, Uruguayban vagy éppen Ukrajnában. Az EU–Mercosur-megállapodás azért káros az európai gazdákra, mert olcsó, lazábban szabályozott dél-amerikai mezőgazdasági termékeket engedne be az uniós piacra, ezáltal a jóval magasabb költségekkel dolgozó európai termelők versenyhátrányba kerülnek. Csökkennek a felvásárlási árak, veszélybe kerülnek a vidéki munkahelyek, és nő az importfüggőség.

A Mercosur-megegyezés, Brüsszel és Kijev szabadkereskedelmi paktuma és az uniós agrártámogatások csökkentése együtt az európai mezőgazdaság kivégzését jelentené.

Miért lenne érdekük az európai intézményeknek az önpusztító agrárpolitika?

Az EU pénzét elköltötték Ukrajánra, de ezt nem akarják bevallani, és azt sem, hogy csökkentett büdzsével megy az Európai Unió, ezért nem jut pénz a gazdáknak. Összevonnak forrásokat, összevonnak célokat, ezzel zavaros helyzetet idéznek elő, hogy elfedjék, a hiányzó pénzek Kijevbe mennek. A háborút és az újjáépítést ugyanis finanszírozni kell. Brüsszel egész politikáját arra építette fel, hogy Ukrajna győzni fog, ezért segíteni kell. Azt nem meri kimondani, hogy ezt a háborút az európai polgárok finanszírozzák, és ezért nincs gazdasági növekedés; az őszinteségnél egyszerűbb neki a ködösítés.