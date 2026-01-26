Elegük van az osztrákoknak: Orbán Viktor szövetségesei Ukrajna segélyezésének a leállítását sürgetik

Ukrajna már „rég egy feneketlen hordóvá vált,

ahová az ÖVP (Osztrák Néppárt), az SPÖ (Ausztria Szociáldemokrata Pártja) és NEOS alkalmatlan kudarckormánya meggondolatlanul milliárdokat önt.”

Ausztria „jó hagyományaihoz híven a közvetlen szomszédságában élő rászoruló embereken segít” – írta a külügyminiszter, utalva arra, hogy Ukrajnában „jelenleg több millió ember él mélyen fagypont alatti hőmérséklet mellett áram és fűtés nélkül”. Mindemellett az FPÖ-nek döntenie kell: emberek, akik ilyen körülmények között kénytelenek élni, azok útra kelnek.

Ha valóban hatékonyan akarjuk leküzdeni a migrációt, akkor a menekülés kiváltó okait is meg kell szüntetni

– hangoztatta.