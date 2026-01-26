Ft
korrupció ukrajnai korrupció osztrák szabadságpárt orosz-ukrán háború ausztria ukrajna orbán viktor

Elegük van az osztrákoknak: Orbán Viktor szövetségesei Ukrajna segélyezésének a leállítását sürgetik

2026. január 26. 06:08

Az Osztrák Szabadságpárt nem adná egy korrupt rendszernek az osztrákok pénzét.

2026. január 26. 06:08
null

Ukrajna segélyezésének azonnali leállítását sürgette vasárnap Michael Schnedlitz, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára, hevesen bírálva az osztrák külügyminisztérium korábbi bejelentését, miszerint további három millió euróval növelik a humanitárius támogatást.

„Egy euró sem folyhat tovább”

 – hangsúlyozta az FPÖ főtitkára, aki egyben Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter, az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) politikusának lemondását is követelte.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban
Tovább a cikkhezchevron

Aki – dacára a válságnak – az osztrákok zsebéből húzza ki a pénzt, hogy azt egy korrupt rendszernek adományozza, annak le kell mondania – szögezte le Schnedlitz. Mint mondta, 

Ukrajna már „rég egy feneketlen hordóvá vált, 

ahová az ÖVP (Osztrák Néppárt), az SPÖ (Ausztria Szociáldemokrata Pártja) és NEOS alkalmatlan kudarckormánya meggondolatlanul milliárdokat önt.”

Ausztria „jó hagyományaihoz híven a közvetlen szomszédságában élő rászoruló embereken segít” – írta a külügyminiszter, utalva arra, hogy Ukrajnában „jelenleg több millió ember él mélyen fagypont alatti hőmérséklet mellett áram és fűtés nélkül”. Mindemellett az FPÖ-nek döntenie kell: emberek, akik ilyen körülmények között kénytelenek élni, azok útra kelnek. 

Ha valóban hatékonyan akarjuk leküzdeni a migrációt, akkor a menekülés kiváltó okait is meg kell szüntetni

 – hangoztatta.

Az osztrák külügyminisztérium csütörtökön jelentette be, hogy további három millió euróval emelik Ukrajna humanitárius segélyezését. 

A három millió euróból egy-egy millió jutna a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC), az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF), valamint az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR). „Az ICRC, az UNICEF és az UNHCR biztosítanak téli szükségszállásokat, valamint a fűtőrendszerek javítását és karbantartását. Ezen felül áramfejlesztőket és fűtőolajat is biztosítanak enyhítve a súlyos pusztítás következményeit” – tette hozzá a tárca.

(MTI)

Nyitókép: HELMUT FOHRINGER / APA / AFP

 

Dixtroy
2026. január 26. 07:37
"Ukrajna már „rég egy feneketlen hordóvá vált, ahová az ÖVP (Osztrák Néppárt), az SPÖ (Ausztria Szociáldemokrata Pártja) és NEOS alkalmatlan kudarckormánya meggondolatlanul milliárdokat önt.”" Mit mondanak a jamaikaiak, mikor elfogy a fű? "Mi ez a szar zene?"
Bitrex®
2026. január 26. 07:08 Szerkesztve
"Az osztrák külügyminisztérium csütörtökön jelentette be, hogy további három millió euróval emelik Ukrajna humanitárius segélyezését." Nekünk az háromnapi bírság, mert nem vesszük át a migráncsokat. Sehr großzügig....
Chekke-Faint
2026. január 26. 06:52 Szerkesztve
Elveszett kis államok egyike... Ahol a liberalizmus már annyira féreg, hogy átette magát olyanon is, hogy a győztes párt nem alakíthat kormányt sem...
nyafika
2026. január 26. 06:46
Bezzeg a muszlim nigger migránsoknak mehet a lóvé...
