Putyin külügyminisztere riadót fújt: elindult az Oroszország elleni globális háború

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a News.ru beszámolója szerint azt állította, hogy a Nyugat átfogó, globális támadást indított Oroszország ellen. Megfogalmazása szerint jelenleg azon dolgoznak, hogy Moszkva nemzetközi partnereit Oroszország ellen hangolják, ezzel elszigetelve az országot.

„A Nyugat megpróbálja megbüntetni a partnereinket, azt akarják elérni, hogy ne kereskedjenek és ne működjenek együtt velünk a katonai-technikai szférában” – fogalmazott Lavrov.