02. 09.
hétfő
moszkva putyin lavrov orosz-ukrán háború nyugat európa

Putyin külügyminisztere riadót fújt: elindult az Oroszország elleni globális háború

2026. február 09. 10:10

Szergej Lavrov szerint Oroszország elsősorban a békés megoldásra törekszik.

2026. február 09. 10:10
null

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a News.ru beszámolója szerint azt állította, hogy a Nyugat átfogó, globális támadást indított Oroszország ellen. Megfogalmazása szerint jelenleg azon dolgoznak, hogy Moszkva nemzetközi partnereit Oroszország ellen hangolják, ezzel elszigetelve az országot.

„A Nyugat megpróbálja megbüntetni a partnereinket, azt akarják elérni, hogy ne kereskedjenek és ne működjenek együtt velünk a katonai-technikai szférában” – fogalmazott Lavrov.

Az orosz külügyminiszter szerint mindez egy szélesebb konfliktus része: 

úgy véli, jelenleg egy Oroszország elleni globális háború zajlik, amely nemcsak politikai és gazdasági, hanem az ország mindennapi működését is jelentősen megnehezítő következményekkel jár.

Lavrov ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Oroszország nem készül nyílt fegyveres összecsapásra a Nyugattal, és nem áll szándékában Európa megtámadása sem. Állítása szerint Moszkva nem az eszkalációra törekszik.

Beszédében arra is kitért, hogy a Nyugat valójában eszközként használja fel Ukrajnát arra, hogy károkat okozzon Oroszországnak, ezzel gyengítve annak pozícióját.

Nyitókép: Olesya KURPYAYEVA / AFP

pesti051
2026. február 09. 10:54
A nyugat gazdasági növekedéséhez nagyon jól jönnének az orosz nyersanyagok, energia... Évek óta csorgó nyállal nézik a hatalmas zsákmányt, jó lenne rátenni a kezüket. Igaz, esetleg, ha megállapodnak, akkor kerskedhetnének is az oroszokkal, csak azért fizetni kellene, azt meg nem szeretnének, sokkal jobb elrabolni, mint az évszázadok óta csinálta a nyugat...
Válasz erre
3
0
elcapo-2
2026. február 09. 10:53
A globális nyugat , az inkább az EU ! Nominális értéken: Az EU a világ harmadik legnagyobb gazdasága (Kína és az USA után), részesedése a világ GDP-jéből szintén ezen a 13-15%-os szinten mozog. Trend: Az EU részesedése a globális gazdaságból folyamatosan csökken az elmúlt évtizedekben: 1980-ban még 27,5% volt, 2030-ra pedig várhatóan 12,9%-ra mérséklődik. A BRICS-országok (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika, valamint a 2024-ben csatlakozott Egyiptom, Etiópia, Irán, Egyesült Arab Emírségek és a 2025-ben csatlakozott Indonézia) gazdasági súlya a világban folyamatosan növekszik, és vásárlóerő-paritáson (PPP) számolva már meghaladja a 40%-ot. Erről ennyit!
Válasz erre
2
0
auditorium
2026. február 09. 10:45
Az ukrán-orosz háború kezdetétől fogva az orosz álláspontot egyáltalán NEM közölte a nyugati média, történelmi előzményekről sem volt szó,t sőt még a nyugati országok Moszkvába kiküldött tudósitója sem kapott szót. Csak azt ismételgették a TV-hiradók, " az oroszok a támadók, az ukránok a megtámadottak". Kész. A MIÉRTet nem firtatták, a közvéleményt nem informálták. Csupán kb. 2 éve mutatják a moszkvai álláspontot is a TV-hiradókban , de előbb mindig az ukrán pusztitást, öldöklést és a rengeteg kárt láthatjuk. SEMMIT nem tudunk az orosz veszteségről, hány katonájuk esett áldozatul, hány fontos épületet vagy erőművet céloztak meg az ukránok orosz területen. Sok nyugati céget, fastfoodot, elegáns üzletet bezártak az orosz fővárosban és Sz.Pétervárott. Európában azonban nagyon hiányzik az olcsó és könnyebben szállitható orosz gáz. A nagy üzemek nyüglődnek, sok dolgózőt elbocsátanak a drága energia és a pangó piac miatt.
Válasz erre
4
0
Burg_kastL71-C
•••
2026. február 09. 10:43 Szerkesztve
Ez a terv - újratöltve - úgy húsz éve szökkent megint szárba, mikor demokrata oldalról valahogy úgy hangzott el, hogy, ... mégiscsak felháborító és tűrhetetlen, hogy egy ország ( Oroszország ) akkora legyen. Teljesen természetellenes. Erre rákontrázott egy magas rangú tábornok - aki fiatalon a Hanoi Hiltonban raboskodott - , hogy ... ideje felosztani kisebbekre ezt a nagy benzinkutat. Hát, innen lehet az eredő. Mikor Oroszország feldarabolásáról ábrándoznak, mindig eszembe jutnak a Trianon- katély gyülevész koncosai..
Válasz erre
5
0
