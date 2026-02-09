Elfogyott Zelenszkij türelme: bosszút esküdött és brutális lépéseket jelentett be
Ukrajna szerint Oroszország külföldi gyártókkal kerüli ki a nyugati szankciókat.
Szergej Lavrov szerint Oroszország elsősorban a békés megoldásra törekszik.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a News.ru beszámolója szerint azt állította, hogy a Nyugat átfogó, globális támadást indított Oroszország ellen. Megfogalmazása szerint jelenleg azon dolgoznak, hogy Moszkva nemzetközi partnereit Oroszország ellen hangolják, ezzel elszigetelve az országot.
„A Nyugat megpróbálja megbüntetni a partnereinket, azt akarják elérni, hogy ne kereskedjenek és ne működjenek együtt velünk a katonai-technikai szférában” – fogalmazott Lavrov.
Az orosz külügyminiszter szerint mindez egy szélesebb konfliktus része:
úgy véli, jelenleg egy Oroszország elleni globális háború zajlik, amely nemcsak politikai és gazdasági, hanem az ország mindennapi működését is jelentősen megnehezítő következményekkel jár.
Lavrov ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Oroszország nem készül nyílt fegyveres összecsapásra a Nyugattal, és nem áll szándékában Európa megtámadása sem. Állítása szerint Moszkva nem az eszkalációra törekszik.
Beszédében arra is kitért, hogy a Nyugat valójában eszközként használja fel Ukrajnát arra, hogy károkat okozzon Oroszországnak, ezzel gyengítve annak pozícióját.
