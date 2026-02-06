Óriási eredmény: az amerikaiak és az oroszok lejjebb tekerték a világháborús veszélyt

A mostani megállapodást azután jelentették be, hogy amerikai és orosz tisztviselők tárgyalásokat folytattak az emirátusi fővárosban, Abu Dzabiban, ahol Ukrajnát is érintő, a háború befejezését célzó háromoldalú tárgyalások zajlottak. A tárgyalások eredményeként új fogolycsere-megállapodás, valamint a jövőbeni tárgyalásokról szóló egyezség született.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször is kijelentette, hogy
országának biztonsági garanciákra van szüksége az Egyesült Államoktól és Európától, hogy elrettentsen minden háború utáni orosz támadást.
Az ukránoknak érezniük kell, hogy valódi előrelépés történt a béke felé, és „nem egy olyan forgatókönyv felé, amelyben az oroszok mindent a saját előnyükre fordítanak, és folytatják a csapásaikat” – írta Zelenszkij a közösségi médiában.