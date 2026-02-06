Ft
02. 06.
péntek
Ukrajna Oroszország ukrajnai háború Egyesült Államok

Óriási eredmény: az amerikaiak és az oroszok lejjebb tekerték a világháborús veszélyt

2026. február 06. 08:45

Négy év után visszaállítják a katonai forródrótokat, amivel a legrosszabb forgatókönyv elkerülhetőbbé válik.

2026. február 06. 08:45
null

Az Egyesült Államok és Oroszország megállapodott a katonai kommunikációs forródrótok újraindításában az Abu Dzabiban folytatott tárgyalásokat követően. A lépésre akkor kerül sor, amikor Washington fokozza diplomáciai erőfeszítéseit az ukrajnai háború befejezése érdekében, amely a negyedik évfordulójához közeledik – írja az Euronews.

Washington és Moszkva megállapodott abban, hogy több mint négy év után először újraindítja a magas szintű katonai párbeszédet, 

ami a két ország közötti kapcsolatok enyhülésének újabb jele, mióta Donald Trump amerikai elnök visszatért az ovális irodába. A helyreállított kommunikációs csatornák „folyamatos katonai kapcsolatot biztosítanak, miközben a felek továbbra is a tartós béke felé dolgoznak” – áll az Egyesült Államok Európai Parancsnokságának közleményében.

A magas szintű katonai kommunikációt 2021 végén függesztették fel Washington és Moszkva között, mindössze néhány hónappal azelőtt, hogy a Kreml 2022 februárjában megkezdte teljes körű ukrajnai invázióját.

A mostani megállapodást azután jelentették be, hogy amerikai és orosz tisztviselők tárgyalásokat folytattak az emirátusi fővárosban, Abu Dzabiban, ahol Ukrajnát is érintő, a háború befejezését célzó háromoldalú tárgyalások zajlottak. A tárgyalások eredményeként új fogolycsere-megállapodás, valamint a jövőbeni tárgyalásokról szóló egyezség született.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször is kijelentette, hogy 

országának biztonsági garanciákra van szüksége az Egyesült Államoktól és Európától, hogy elrettentsen minden háború utáni orosz támadást. 

Az ukránoknak érezniük kell, hogy valódi előrelépés történt a béke felé, és „nem egy olyan forgatókönyv felé, amelyben az oroszok mindent a saját előnyükre fordítanak, és folytatják a csapásaikat” – írta Zelenszkij a közösségi médiában.

Fotó: Olesya KURPYAYEVA / AFP

 

falcatus-2
2026. február 06. 09:02
"országának biztonsági garanciákra van szüksége az Egyesült Államoktól és Európától, hogy elrettentsen minden háború utáni orosz támadást...." 1./ Ukrajna mióta az "Ő" országa? 2./ az "Ő" személye a biztonsági garancia arra, hogy a háború addig folytatódjon, amíg ő, Ukrajnát az országának tekintheti
