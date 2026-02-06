Óriási eredmény: az amerikaiak és az oroszok lejjebb tekerték a világháborús veszélyt

Az Egyesült Államok és Oroszország megállapodott a katonai kommunikációs forródrótok újraindításában az Abu Dzabiban folytatott tárgyalásokat követően. A lépésre akkor kerül sor, amikor Washington fokozza diplomáciai erőfeszítéseit az ukrajnai háború befejezése érdekében, amely a negyedik évfordulójához közeledik – írja az Euronews.

Washington és Moszkva megállapodott abban, hogy több mint négy év után először újraindítja a magas szintű katonai párbeszédet,

ami a két ország közötti kapcsolatok enyhülésének újabb jele, mióta Donald Trump amerikai elnök visszatért az ovális irodába. A helyreállított kommunikációs csatornák „folyamatos katonai kapcsolatot biztosítanak, miközben a felek továbbra is a tartós béke felé dolgoznak” – áll az Egyesült Államok Európai Parancsnokságának közleményében.