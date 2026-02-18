Ilyet még nem látott a világ: repülő atomerőművet villantott az Egyesült Államok

A védelmi tárca álláspontja szerint az ilyen típusú reaktorok lehetővé tehetik, hogy a hadsereg ott jusson stabil áramforráshoz, ahol és amikor arra szükség van – például előretolt bázisokon, katasztrófa sújtotta térségekben vagy kiépített infrastruktúra nélküli területeken.

A program illeszkedik Donald Trump energiapolitikai elképzeléseihez. A kormányzat a kis, moduláris reaktorokat az amerikai energiatermelés bővítésének egyik kulcsfontosságú eszközeként kezeli, részben nemzetbiztonsági megfontolásokból, részben pedig a mesterséges intelligencia-ipar növekvő energiaigénye miatt. Az energiaügyi minisztérium már pénzügyi támogatásokat is biztosított a technológia fejlesztésének felgyorsítására.

A mikroreaktorok támogatói szerint ezek az egységek kiválthatják a nehezen megközelíthető helyszíneken alkalmazott dízelgenerátorokat, amelyek folyamatos üzemanyag-ellátást igényelnek, és katonai környezetben jelentős logisztikai terhet, illetve kockázatot jelentenek.

A kritikus hangok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a technológia gazdaságossága még nem bizonyított. Szakértők szerint még optimális működés mellett is drágább lehet az így előállított villamos energia, mint a nagy atomerőművek vagy a megújuló energiaforrások – például a szél- és napenergia – esetében.

A bemutatott mikroreaktor valamivel nagyobb egy személyautónál, és maximális teljesítményen akár 5 megawatt villamos energiát képes előállítani, ami körülbelül ötezer háztartás ellátására elegendő. A tervek szerint a nyár folyamán alacsony teljesítményen indul a próbaüzem, majd fokozatosan növelik a kapacitást.