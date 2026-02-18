Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
repülő atomerőmű Egyesült Államok

Ilyet még nem látott a világ: repülő atomerőművet villantott az Egyesült Államok

2026. február 18. 10:30

Demonstrációként.

2026. február 18. 10:30
null

Az Egyesült Államok történetében először hajtottak végre nukleáris mikroreaktor légi szállítást. Az akció célja annak demonstrálása volt, hogy az új technológia gyorsan telepíthető, és rugalmasan alkalmazható katonai és polgári környezetben egyaránt – írta meg az InfoStart.

Az amerikai energiaügyi minisztérium és a Pentagon közös művelete során egy kisméretű atomreaktort szállítottak Kalifornia területéről Utah államba egy Boeing C-17 Globemaster III típusú katonai szállítógéppel. A demonstráció azt hivatott igazolni, hogy a jövőben rövid idő alatt, akár távoli vagy műveleti területeken is telepíthetők lesznek nukleáris energiatermelő egységek.

A Ward típusú mikroreaktort – amelyet egy kaliforniai fejlesztővállalat készített – fűtőanyag nélkül juttatták el a Hill légibázis területére. A repülőgépen utazott Chris Wright energiaügyi miniszter, valamint Michael Duffy, a védelmi minisztérium beszerzésekért és fenntarthatóságért felelős államtitkára is. A résztvevők áttörésként értékelték az eseményt az amerikai nukleáris ipar és katonai logisztika szempontjából.

A védelmi tárca álláspontja szerint az ilyen típusú reaktorok lehetővé tehetik, hogy a hadsereg ott jusson stabil áramforráshoz, ahol és amikor arra szükség van – például előretolt bázisokon, katasztrófa sújtotta térségekben vagy kiépített infrastruktúra nélküli területeken.

A program illeszkedik Donald Trump energiapolitikai elképzeléseihez. A kormányzat a kis, moduláris reaktorokat az amerikai energiatermelés bővítésének egyik kulcsfontosságú eszközeként kezeli, részben nemzetbiztonsági megfontolásokból, részben pedig a mesterséges intelligencia-ipar növekvő energiaigénye miatt. Az energiaügyi minisztérium már pénzügyi támogatásokat is biztosított a technológia fejlesztésének felgyorsítására.

A mikroreaktorok támogatói szerint ezek az egységek kiválthatják a nehezen megközelíthető helyszíneken alkalmazott dízelgenerátorokat, amelyek folyamatos üzemanyag-ellátást igényelnek, és katonai környezetben jelentős logisztikai terhet, illetve kockázatot jelentenek.

A kritikus hangok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a technológia gazdaságossága még nem bizonyított. Szakértők szerint még optimális működés mellett is drágább lehet az így előállított villamos energia, mint a nagy atomerőművek vagy a megújuló energiaforrások – például a szél- és napenergia – esetében.

A bemutatott mikroreaktor valamivel nagyobb egy személyautónál, és maximális teljesítményen akár 5 megawatt villamos energiát képes előállítani, ami körülbelül ötezer háztartás ellátására elegendő. A tervek szerint a nyár folyamán alacsony teljesítményen indul a próbaüzem, majd fokozatosan növelik a kapacitást.

A fejlesztő vállalat 2027-ben kísérleti jelleggel már értékesítene áramot, 2028-ra pedig kereskedelmi működést tervez. Ehhez azonban – közlésük szerint – elengedhetetlen a szövetségi kormány támogatása, különösen a nukleáris fűtőanyag-gyártás és az urándúsítás hazai kapacitásainak bővítése terén.

A program egyik legfontosabb, egyelőre megoldatlan kérdése a radioaktív hulladék kezelése. Noha a mikroreaktorok kisebb méretűek, működésük így is számottevő mennyiségű nukleáris hulladékot eredményez. Az energiaügyi minisztérium több szövetségi állammal tárgyalásokat folytat arról, hol lehetne a jövőben újrafeldolgozó vagy végleges tároló létesítményeket kialakítani.

A mostani légi szállítás technológiai mérföldkőnek tekinthető, ugyanakkor a széles körű alkalmazás előtt még számos gazdasági, ipari és környezetvédelmi kérdést kell rendezni.

Nyitókép: Leonardo Munoz / AFP

