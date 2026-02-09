Hegyezheti a fülét Zelenszkij: ezt soha nem fogja megengedni Orbán Ukrajnának

Brüsszellel szemben a magyar kormány fenntartja a határzárat az ukrán mezőgazdasági importtal szemben is, hogy megakadályozza a kétes eredetű élelmiszerek beözönlését,

emellett elutasítja a Mercosur-megállapodást, mert „kettős mérce” az, hogy az európai gazdáktól elvárják a fenntarthatóságot, de közben jöhetne Dél-Amerikából élelmiszer az EU-ba – tette hozzá.

Nagy István bizonyosnak tartja, hogy a magyar gazdák „egy brüsszeli bábkormánytól” se számíthatnának semmi jóra.

A Tisza Párt nem a magyar emberek érdekét képviseli, embereit a globális pénzvilágból küldték ide, Magyar Péter pedig pusztán „látszatember, aki csak a virtuális megjelenéssel foglalkozik”. A magyar gazdák ilyen politikusokra nem számíthatna, a nemzeti kormány viszont mindig mellettük fog állni, a támogatási rendszer pedig továbbra is stabil hátteret biztosít számukra – fogalmazott.

Számításai szerint a KAP Stratégiai Terv vidékfejlesztési keretéből a beruházási támogatások összege márciusban meghaladhatja az 1000 milliárd forintot, és idén sorra kezdődnek olyan fejlesztések, amelyek munkahelyeket és biztos jövőt jelentenek a vidéki Magyarországnak – mondta a miniszter.