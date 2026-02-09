Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
ukrán gabona Háború Ukrajnában Brüsszel mezőgazdaság Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Nagy István Volodimir Zelenszkij Európai Unió

Hegyezheti a fülét Zelenszkij: ezt soha nem fogja megengedni Orbán Ukrajnának

2026. február 09. 13:32

Egyenesen Brüsszelbe és Kijevbe küldték az üzenetet.

2026. február 09. 13:32
null

A kormány megvédi a magyar földet és a magyar gazdák érdekeit az elhibázott brüsszeli intézkedésekkel szemben – mondta az agrárminiszter hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten.

Nagy István szerint a magyar gazdák láthatják, hogy minden körülmények között számíthatnak állami segítségre, akár tavaszi faggyal, akár aszállyal, akár járványokkal vagy piaci nehézségekkel szembesülnek. A gazdáknak járó kártalanítások, hitelmoratóriumok vagy a megelőlegezett pályázati kifizetések egyaránt jelzik, hogy a kormány gyors választ ad a kihívásokra. A Közös Agrárpolitika stratégiai tervének utóbbi 2 éves végrehajtása során 60 felhívás jelent meg, több mint 103 ezer kérelem támogatásáról született döntés 2907 milliárd forint összegben – tette hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án
Tovább a cikkhezchevron

A tárcavezető idén is számít nehézségekre, Brüsszel ugyanis – tette hozzá – csaknem 20 százalékkal csökkentené az agrártámogatásokat,

hogy ebből finanszírozhassa az ukrajnai háborút, miközben az új szabadkereskedelmi egyezmények veszélyeztethetik az uniós piacot, a támogatási rendszer átalakítása pedig csődhullámot idézhet elő az agráriumban. Magyarország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az EU Közös Agrárpolitikájának különálló költségvetése legyen, mert a mezőgazdaság és az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, amit senki nem veszélyeztethet.

Brüsszellel szemben a magyar kormány fenntartja a határzárat az ukrán mezőgazdasági importtal szemben is, hogy megakadályozza a kétes eredetű élelmiszerek beözönlését,

emellett elutasítja a Mercosur-megállapodást, mert „kettős mérce” az, hogy az európai gazdáktól elvárják a fenntarthatóságot, de közben jöhetne Dél-Amerikából élelmiszer az EU-ba – tette hozzá.

Nagy István bizonyosnak tartja, hogy a magyar gazdák „egy brüsszeli bábkormánytól” se számíthatnának semmi jóra.

A Tisza Párt nem a magyar emberek érdekét képviseli, embereit a globális pénzvilágból küldték ide, Magyar Péter pedig pusztán „látszatember, aki csak a virtuális megjelenéssel foglalkozik”. A magyar gazdák ilyen politikusokra nem számíthatna, a nemzeti kormány viszont mindig mellettük fog állni, a támogatási rendszer pedig továbbra is stabil hátteret biztosít számukra – fogalmazott.

Számításai szerint a KAP Stratégiai Terv vidékfejlesztési keretéből a beruházási támogatások összege márciusban meghaladhatja az 1000 milliárd forintot, és idén sorra kezdődnek olyan fejlesztések, amelyek munkahelyeket és biztos jövőt jelentenek a vidéki Magyarországnak – mondta a miniszter.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sozlib_abschaum
2026. február 09. 13:56
Szurkolok Putyinnak, hogy csináljon ebből a náci pöcegödörből (hoholia) egy tenger nélküli lettországnyi országocskát és következő 100 évre csend van!
Válasz erre
1
0
lazar-janos
2026. február 09. 13:43
Az egész választási kampány Zelenszkijről, Ukrajnáról, Ursula von der Leyen-ről, Brüsszelről, Putyin háborújáról, Trump-ról fog szólni? A magyar gazdasági, oktatási, egészségügyi, szociális, demográfiai helyzetről meg semmi, maximum egy két elejtett hazug lózung vagy Szalai Piroska vagy Francesca Riboflavinoli a mandineren majd megmagyarázza? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
3
alenka
2026. február 09. 13:42
Minden ukiiiikiiikriiiijniii ocsmány termék biológiai fegyver!... Egyék meg maguk, ha még maradnak ott emberek!
Válasz erre
2
0
pollip
2026. február 09. 13:38
Egyetértek a miniszterrel! Hajrá, támogatom!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!