Hegyezheti a fülét Zelenszkij: ezt soha nem fogja megengedni Orbán Ukrajnának

Kiszivárgott Von der Leyen valódi terve: ezt már Putyinnak és Trumpnak is komolyan kell vennie
Nagy fába vágta a fejszéjét az Európai Bizottság.
Egyenesen Brüsszelbe és Kijevbe küldték az üzenetet.
A kormány megvédi a magyar földet és a magyar gazdák érdekeit az elhibázott brüsszeli intézkedésekkel szemben – mondta az agrárminiszter hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten.
Nagy István szerint a magyar gazdák láthatják, hogy minden körülmények között számíthatnak állami segítségre, akár tavaszi faggyal, akár aszállyal, akár járványokkal vagy piaci nehézségekkel szembesülnek. A gazdáknak járó kártalanítások, hitelmoratóriumok vagy a megelőlegezett pályázati kifizetések egyaránt jelzik, hogy a kormány gyors választ ad a kihívásokra. A Közös Agrárpolitika stratégiai tervének utóbbi 2 éves végrehajtása során 60 felhívás jelent meg, több mint 103 ezer kérelem támogatásáról született döntés 2907 milliárd forint összegben – tette hozzá.
A tárcavezető idén is számít nehézségekre, Brüsszel ugyanis – tette hozzá – csaknem 20 százalékkal csökkentené az agrártámogatásokat,
hogy ebből finanszírozhassa az ukrajnai háborút, miközben az új szabadkereskedelmi egyezmények veszélyeztethetik az uniós piacot, a támogatási rendszer átalakítása pedig csődhullámot idézhet elő az agráriumban. Magyarország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az EU Közös Agrárpolitikájának különálló költségvetése legyen, mert a mezőgazdaság és az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, amit senki nem veszélyeztethet.
Brüsszellel szemben a magyar kormány fenntartja a határzárat az ukrán mezőgazdasági importtal szemben is, hogy megakadályozza a kétes eredetű élelmiszerek beözönlését,
emellett elutasítja a Mercosur-megállapodást, mert „kettős mérce” az, hogy az európai gazdáktól elvárják a fenntarthatóságot, de közben jöhetne Dél-Amerikából élelmiszer az EU-ba – tette hozzá.
Nagy István bizonyosnak tartja, hogy a magyar gazdák „egy brüsszeli bábkormánytól” se számíthatnának semmi jóra.
A Tisza Párt nem a magyar emberek érdekét képviseli, embereit a globális pénzvilágból küldték ide, Magyar Péter pedig pusztán „látszatember, aki csak a virtuális megjelenéssel foglalkozik”. A magyar gazdák ilyen politikusokra nem számíthatna, a nemzeti kormány viszont mindig mellettük fog állni, a támogatási rendszer pedig továbbra is stabil hátteret biztosít számukra – fogalmazott.
Számításai szerint a KAP Stratégiai Terv vidékfejlesztési keretéből a beruházási támogatások összege márciusban meghaladhatja az 1000 milliárd forintot, és idén sorra kezdődnek olyan fejlesztések, amelyek munkahelyeket és biztos jövőt jelentenek a vidéki Magyarországnak – mondta a miniszter.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy fába vágta a fejszéjét az Európai Bizottság.
(MTI)
Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Nem véletlenül kért fegyvereket az ukrán elnök.
Megkongatta a vészharangot a Rzeczpospolita.
Ukrán drónokat fognak gyártani a németek.