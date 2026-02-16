„Európa vezetői háborúra készülnek. Valójában már nem is készülnek, abban vannak. De őrült eszmék vagy önző érdekek miatt kenyértörést akarnak Oroszországgal. Aminek eredménye csak még több szenvedés vagy teljes pusztulás lehet.

Mikor valaki ennek az elképzelésnek szurkol, vagy ezt bagatellizálja, érdemes felidézni a legelemibb, Wikipédia-szintű tényeket (makacs dolgok) az Ukrajnát megtámadó (igen, elítélendő) országról: