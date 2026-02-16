Komoly csata robbant ki Bilzenben: Orbán Viktor szerint csak Magyarország tud nemet mondani
A miniszterelnök szerint a választás tétje, hogy mekkora lesz hazánkban a „brüsszeli háborúpárti és ukránpárti politikusok” befolyása.
Nem az volna a glóbuszon mindenki érdeke, hogy a konfliktusban közvetlenül érintett és azt kívülről manipuláló felek végre tárgyalóasztal mellett keressenek racionális keretek között, de főképp humanitárius megfontolások miatt megoldást erre a háborúra?
„Európa vezetői háborúra készülnek. Valójában már nem is készülnek, abban vannak. De őrült eszmék vagy önző érdekek miatt kenyértörést akarnak Oroszországgal. Aminek eredménye csak még több szenvedés vagy teljes pusztulás lehet.
Mikor valaki ennek az elképzelésnek szurkol, vagy ezt bagatellizálja, érdemes felidézni a legelemibb, Wikipédia-szintű tényeket (makacs dolgok) az Ukrajnát megtámadó (igen, elítélendő) országról:
- a Föld legnagyobb területű állama
- a lakható szárazföldi területek egynyolcadát foglalja el
- területe tizenegy időzónára terjed ki
- nyersanyagkészletei valószínűleg a legnagyobbak a világon
- a világ egyik vezető kőolaj- és földgázkitermelője
- atomhatalom, amely az egyik legnagyobb tömegpusztító fegyverkészlettel és a Föld egyik legerősebb haderejével rendelkezik
- épp most szövetségre van ítélve Kínával
- régi kultúra
- fegyelmezett, büszke és sértett nép
Nem az volna a glóbuszon mindenki érdeke, hogy a konfliktusban közvetlenül érintett és azt kívülről manipuláló felek végre tárgyalóasztal mellett keressenek racionális keretek között, de főképp humanitárius megfontolások miatt megoldást erre a háborúra?”
Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP