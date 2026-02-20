Ft
Németország szólásszabadság internet Friedrich Merz

Épül a német rendőrállam: Merzék tudni akarják annak a nevét, aki kritizálja a kormányukat

2026. február 20. 09:55

A rendőrség hajnalban rontott olyan polgárokra, akik azt merték írni egy kommentben, hogy „Annalena Baerbock a valaha volt legrosszabb külügyminiszter”.

2026. február 20. 09:55
null

Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy véget akar vetni a névtelenségnek az interneten, mondván, a felhasználóknak kötelezővé kellene tenni a valódi nevük használatát, ami szerinte a liberális társadalmat védené – írja a RMX News.

Valódi neveket akarok látni az interneten. Szeretném tudni, hogy kik szólalnak meg” 

– mondta Merz egy trieri politikai rendezvényen, hozzátéve: „A politikában is konfliktusba kerülünk a valódi nevünkkel és a nyílt tekintetünkkel. Ugyanezt várom el mindenki mástól is, aki kritikusan viszonyul országunkhoz és társadalmunkhoz.”

A kancellár kiemelte, az internetes névtelenséget szorgalmazók „gyakran olyan emberek, akik a lehető legnagyobb átláthatóságot követelik meg másoktól az anonimitás árnyékában”.

A RMX News közben arról ír: az internet felemelkedése és az a képessége, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára a hatalom és a társadalmi erkölcsök megkérdőjelezését az elmúlt két évtizedben, vitathatatlanul a szólásszabadság legnagyobb ajándéka volt az évszázadok óta. A polgárok közvetlenül, valós időben elmondhatják véleményüket Friedrich Merznek és más világvezetőknek a különböző közösségi média platformok hozzászólási szekciójában, mindezt anélkül, hogy felfednék kilétüket a hatóságok előtt, ami megtorlásokhoz vezethetne. Ennek megszüntetése a nyugati társadalom egyik fő demokratizáló elemének megszüntetését jelentené – írja a lap.

A történelem megtanította nekünk, hogy a hatalom elleni felszólalásnak gyakran súlyos ára van. A náci és a Stasi-korszakban az anonimitás és a nyitott internet minden bizonnyal ajándék lett volna a status quót megkérdőjelezni kívánó kritikusok számára.

A valóság az, hogy az illegális cselekmények esetében Németországban vagy más nyugati országokban már nincs anonimitás. 

Ha a hatóságok meg akarnak találni, megtehetik. Németországban már illegális egy politikust „kövér disznónak” nevezni, vagy megalázó módon sértegetni. Merz is már számos internetfelhasználót beperelt. Egyes esetekben a rendőrség kora reggel megjelent valakinél, hogy házkutatásokat tartson olyan megjegyzések miatt, amelyeket sok kritikus ártalmatlannak tart, például Annalena Baerbockot „valaha volt legrosszabb külügyminiszternek” nevezték, vagy Robert Habecket „idiótának”. 

Amint látható, még az enyhe kritika és sértések is indokolhatják az állami megtorlás legagresszívabb és legtolakodóbb formáját Németországban.

A RMX News szerint az is figyelemre méltó, hogy Friedrich Merz – akinek a nyugati vezetők közül az egyik legnagyobb a népszerűtlensége – a névtelenség megszüntetését szorgalmazza egy olyan időszakban, amikor a rendszerellenes jobboldali pártok szárnyalnak. Úgy tűnik, hogy a nyugati establishment pártoknak – mint például Merz kereszténydemokratáinak (CDU) – már nincs más megoldásuk, mint fellépni a másként gondolkodók ellen és célba venni az anonim felhasználókat.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

