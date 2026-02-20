Épül a német rendőrállam: Merzék tudni akarják annak a nevét, aki kritizálja a kormányukat

A RMX News közben arról ír: az internet felemelkedése és az a képessége, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára a hatalom és a társadalmi erkölcsök megkérdőjelezését az elmúlt két évtizedben, vitathatatlanul a szólásszabadság legnagyobb ajándéka volt az évszázadok óta. A polgárok közvetlenül, valós időben elmondhatják véleményüket Friedrich Merznek és más világvezetőknek a különböző közösségi média platformok hozzászólási szekciójában, mindezt anélkül, hogy felfednék kilétüket a hatóságok előtt, ami megtorlásokhoz vezethetne. Ennek megszüntetése a nyugati társadalom egyik fő demokratizáló elemének megszüntetését jelentené – írja a lap.

A történelem megtanította nekünk, hogy a hatalom elleni felszólalásnak gyakran súlyos ára van. A náci és a Stasi-korszakban az anonimitás és a nyitott internet minden bizonnyal ajándék lett volna a status quót megkérdőjelezni kívánó kritikusok számára.

A valóság az, hogy az illegális cselekmények esetében Németországban vagy más nyugati országokban már nincs anonimitás.

Ha a hatóságok meg akarnak találni, megtehetik. Németországban már illegális egy politikust „kövér disznónak” nevezni, vagy megalázó módon sértegetni. Merz is már számos internetfelhasználót beperelt. Egyes esetekben a rendőrség kora reggel megjelent valakinél, hogy házkutatásokat tartson olyan megjegyzések miatt, amelyeket sok kritikus ártalmatlannak tart, például Annalena Baerbockot „valaha volt legrosszabb külügyminiszternek” nevezték, vagy Robert Habecket „idiótának”.