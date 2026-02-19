Ft
lengyelország kormány donald tusk koalíció konfliktus

Bajban Magyar Péter szövetségese: széteshet Donald Tuskék kormánya Lengyelországban

2026. február 19. 12:45

Mintegy 15 képviselő hagyta ott a koalíciót.

2026. február 19. 12:45
null

Súlyos belső konfliktus következtében kettészakadt a lengyel kormánykoalíció egyik centrista pártja, a Polska 2050 – számolt be a Politico

A párton belüli vezetési harc a januári tisztújítást követően éleződött ki, amikor a televíziós műsorvezetőből lett politikus, Szymon Hołownia utódját, Katarzyna Pełczyńska-Nałęczt választották új vezetőnek.

 A vereséget szenvedett frakció szerint az új vezetés elfojtja a kritikát, ezért mintegy 15 képviselő kilépett a pártból.

A lázadó politikusok Paulina Hennig-Kloska vezetésével új parlamenti csoportot hoztak létre Centrum néven, ugyanakkor jelezték: továbbra is támogatják Donald Tusk miniszterelnök kormánykoalícióját. 

A szakadás azonban komoly bizonytalanságot okoz a koalíció jövőjét illetően, különösen a közelgő, kulcsfontosságú parlamenti választások fényében. 

Tusk kormánya eddig is nehezen tudta keresztülvinni reformjait az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt ellenállása és az elnöki vétók miatt.

A Polska 2050 már korábban is komoly népszerűségvesztéssel küzdött: hónapok óta mindössze 2–3 százalékos támogatottságot mérnek neki, ami jóval a parlamenti bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöb alatt van. A párt válsága a 2025-ös elnökválasztás után mélyült el, amikor Hołownia gyenge eredményt ért el, és ezzel megingott a párt politikai súlya is.

Donald Tusk igyekezett bagatellizálni a történteket, „turbulenciának” nevezve a konfliktust, 

és hangsúlyozta, hogy a felek továbbra is lojálisak a kormányhoz. 

A politikai realitás azonban az, hogy a koalíció egyik pillérének meggyengülése újabb kihívást jelent a lengyel kormány számára egy olyan időszakban, amikor a belpolitikai verseny és az uniós elvárások egyaránt komoly nyomást helyeznek Varsóra.

Nyitókép: Marek Antoni Iwanczuk / AFP

