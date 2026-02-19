Bajban Magyar Péter szövetségese: széteshet Donald Tuskék kormánya Lengyelországban

A szakadás azonban komoly bizonytalanságot okoz a koalíció jövőjét illetően, különösen a közelgő, kulcsfontosságú parlamenti választások fényében.

Tusk kormánya eddig is nehezen tudta keresztülvinni reformjait az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt ellenállása és az elnöki vétók miatt.

A Polska 2050 már korábban is komoly népszerűségvesztéssel küzdött: hónapok óta mindössze 2–3 százalékos támogatottságot mérnek neki, ami jóval a parlamenti bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöb alatt van. A párt válsága a 2025-ös elnökválasztás után mélyült el, amikor Hołownia gyenge eredményt ért el, és ezzel megingott a párt politikai súlya is.

Donald Tusk igyekezett bagatellizálni a történteket, „turbulenciának” nevezve a konfliktust,

és hangsúlyozta, hogy a felek továbbra is lojálisak a kormányhoz.