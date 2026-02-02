Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Ukrajna elnök orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij elnökválasztás

Alaposan megizzasztották Zelenszkijt: csak hebegett-habogott az ukrán elnök

2026. február 02. 14:04

Pedig csak egy kézenfekvő kérdést tettek fel neki.

2026. február 02. 14:04
null

„Indul-e másodszor is az elnökválasztáson?” – tették fel a kézenfekvő kérdést Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, aki azt válaszolta, hogy minden egyetlen feltételtől függ, írja az Unian.

Az államfő egyelőre csak annyit erősített meg, hogy gondolkodik azon, induljon-e ismét az elnökválasztáson, amint a háború befejezése után a körülmények ezt lehetővé teszik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy egyelőre nem tudja biztosan, pályázik-e egy második elnöki ciklusra. Ez attól függ majd, milyen módon ér véget Oroszország Ukrajna elleni háborúja.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Néha gondolkodom rajta. Néha úgy gondolom, hogy igen”

hangsúlyozta Zelenszkij.

Megkérdezték tőle azt is, van-e valamilyen személyes kívánsága arra vonatkozóan, mivel szeretne foglalkozni a háború után. „Néha csak arra vágyom, hogy egy kicsit többet lehessek a gyermekeimmel. És őszintén szólva, ma már mindegy, hol”mondta Ukrajna elnöke.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Darthvader
2026. február 02. 15:36
“Ma már mindegy hol”. És mára már válogathat is: Florida, Monaco, Toszkána, francia Riviéra, Egyiptom, hogy csak a jelentősebb birtokait említsük. Másoknak a temető… “Kinek mit intézett a kormánya.”
Válasz erre
0
0
hlaci83
2026. február 02. 15:14
Sok lesz az unióból érkező ukrán levélszavazat, szóval marad….
Válasz erre
1
0
oberennsinnen49
•••
2026. február 02. 15:02 Szerkesztve
Én is ezt mondanám a helyében. Elvégre, ha a halálba küldök 1 millió keresztény férfit, - köztük célzottan kárpátaljai magyart (kell a hely másoknak), és elüldözöm a lakosságom felét, akkor mi mást is mondhatnék? Az egész csak félreértés volt, és aki félreért, annak ne legyenek már jogai... Így: ezért mindegy, hogy hol... Logikus, nem? Igaz, az Újszövetséggel nem vág össze, még a szóközökben sem, de talán mással - igen... Pl. Kol Nidre.
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2026. február 02. 14:56
Mire a háború véget ér, már ukrajna sem fog létezni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!