Alaposan megizzasztották Zelenszkijt: csak hebegett-habogott az ukrán elnök

Felkészülhet Ukrajna a területei átadására: kíméletlenül elmondta az igazságot Robert C. Castel (VIDEÓ)
Nagy bajban van Zelenszkij.
Pedig csak egy kézenfekvő kérdést tettek fel neki.
„Indul-e másodszor is az elnökválasztáson?” – tették fel a kézenfekvő kérdést Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, aki azt válaszolta, hogy minden egyetlen feltételtől függ, írja az Unian.
Az államfő egyelőre csak annyit erősített meg, hogy gondolkodik azon, induljon-e ismét az elnökválasztáson, amint a háború befejezése után a körülmények ezt lehetővé teszik.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy egyelőre nem tudja biztosan, pályázik-e egy második elnöki ciklusra. Ez attól függ majd, milyen módon ér véget Oroszország Ukrajna elleni háborúja.
Néha gondolkodom rajta. Néha úgy gondolom, hogy igen”
Megkérdezték tőle azt is, van-e valamilyen személyes kívánsága arra vonatkozóan, mivel szeretne foglalkozni a háború után. „Néha csak arra vágyom, hogy egy kicsit többet lehessek a gyermekeimmel. És őszintén szólva, ma már mindegy, hol” – mondta Ukrajna elnöke.
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
