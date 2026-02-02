Alaposan megizzasztották Zelenszkijt: csak hebegett-habogott az ukrán elnök

„Indul-e másodszor is az elnökválasztáson?” – tették fel a kézenfekvő kérdést Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, aki azt válaszolta, hogy minden egyetlen feltételtől függ, írja az Unian.

Az államfő egyelőre csak annyit erősített meg, hogy gondolkodik azon, induljon-e ismét az elnökválasztáson, amint a háború befejezése után a körülmények ezt lehetővé teszik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy egyelőre nem tudja biztosan, pályázik-e egy második elnöki ciklusra. Ez attól függ majd, milyen módon ér véget Oroszország Ukrajna elleni háborúja.