Felkészülhet Ukrajna a területei átadására: kíméletlenül elmondta az igazságot Robert C. Castel (VIDEÓ)

A Front eheti adásában Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az orosz–ukrán háború aktuális fejleményeit elemezte.

Értékelése szerint több térségben fokozódnak a harcok, miközben az információk gyakran ellentmondásosak, ezért a helyzet megítélése bizonytalan. Beszélt az információs hadviselés szerepéről, az amerikai közvetítői pozícióról és a biztonsági garanciák kérdésköréről is.