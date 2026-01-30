Ft
01. 30.
péntek
háború Háború Ukrajnában béke tűzszünet Ukrajna orosz-ukrán háború

Felkészülhet Ukrajna a területei átadására: kíméletlenül elmondta az igazságot Robert C. Castel (VIDEÓ)

2026. január 30. 18:36

Nagy bajban van Zelenszkij.

2026. január 30. 18:36
Robert C. Castel

A Front eheti adásában Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az orosz–ukrán háború aktuális fejleményeit elemezte.

Értékelése szerint több térségben fokozódnak a harcok, miközben az információk gyakran ellentmondásosak, ezért a helyzet megítélése bizonytalan. Beszélt az információs hadviselés szerepéről, az amerikai közvetítői pozícióról és a biztonsági garanciák kérdésköréről is.

Ukrajna súlyos dilemmával néz szembe: dönteniük kell a területek átadásáról egy darab papírért cserébe,

de a háború folytatására is fel kell készülniük.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

***

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

ügyvéd
2026. január 30. 19:20
Nem lettem nyugodtabb...
csulak
2026. január 30. 19:00
nem sajnalom azt a korrupt Orkrajnat
Nasi12
•••
2026. január 30. 18:59 Szerkesztve
Nem a zenebohóc van nagy bajban, hanem a szegény ukrán nép. Sajnos sokáig abban is marad. Mert bedőlt egy TV sorozatnak. Nehogy polpetivel is így járjon szegény magyar nép.
Héja
2026. január 30. 18:45
Robi ért hozzá. A többi "szakértő" csupán fecseg.
