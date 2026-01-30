Felkészülhet Ukrajna a területei átadására: kíméletlenül elmondta az igazságot Robert C. Castel (VIDEÓ)

Felkészülhetünk a legrosszabbra: nyíltan bevallották Ukrajnában, innentől nem fogják kímélni Magyarországot
Mindenre kész az ukrán külügyminiszter.
Nagy bajban van Zelenszkij.
A Front eheti adásában Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az orosz–ukrán háború aktuális fejleményeit elemezte.
Értékelése szerint több térségben fokozódnak a harcok, miközben az információk gyakran ellentmondásosak, ezért a helyzet megítélése bizonytalan. Beszélt az információs hadviselés szerepéről, az amerikai közvetítői pozícióról és a biztonsági garanciák kérdésköréről is.
Ukrajna súlyos dilemmával néz szembe: dönteniük kell a területek átadásáról egy darab papírért cserébe,
de a háború folytatására is fel kell készülniük.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Ukrajnáról és az EU Ukrajna-politikájáról is beszélt Kaja Kallas, az EU külügyi főtárgyalója csütörtökön.
Az ukrán elnök arra hivatkozott, hogy a moszkvai találkozó „lehetetlen”.