126 drónnal támadtak az oroszok: lángba borult Harkiv megye, romokban a kulcsfontosságú ukrán város

Az ukrán deszant – és rohamcsapatok 7. gyorsreagálású hadteste a Telegramon arról számolt be, hogy „megtisztították az orosz megszállóktól” a Donyeck megyei Pokrovszk mellett fekvő Hrisine keleti részét. Közzétettek egy videófelvételt is, amelyen drónok csapásai láthatók az orosz állások ellen a településen.

Vladiszlav Volosin, az ukrán déli erők szóvivője egy interjúban kijelentette:

értesülései szerint az orosz csapatok azt a parancsot kapták, hogy február 24-ig, a háború kezdetének negyedik évfordulójáig több mint tíz ukrán település elfoglalását mutassák fel.

Kifejtette, hogy hírszerzési jelentések szerint az orosz egységeknek az a parancsuk, hogy hatoljanak be a megjelölt településekre, ott orosz zászlókat tűzzenek ki, dokumentálják ezt videón vagy fényképen, majd hagyják el a területet.