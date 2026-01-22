Teljesen elment az emberek józan esze Brüsszelben: csillogó szemekkel várják az európai katonák Ukrajnába érkezését

− Úgy vélem, hogy ez csodálatos ötlet. Az egyetlen, ami aggaszt az, hogy van-e Nagy-Britanniának elegendő hadserege ahhoz, hogy megváltoztassa a helyzetet. Annak azonban nagyon örülök, hogy a brit kormányt meg szeretné tenni ezt a hozzájárulást. És a francia is. És remélem, hogy az USA is biztosítja majd a szükséges logisztikai támogatást, hogy minden hatékony legyen.

− Feltétlenül. Ha minden működni fog… Úgy gondolom, hogy válaszra szükség van. A világ megőrült… Mit csináljunk?

− Az én gyermekeim lassan elérik azt az életkort, amikor behívhatják őket a hadseregbe. Szóval én nem szeretném, hogy háborúba menjenek. Mi nem állunk készen a háborúra. Akkor minek mindez? Igaz?

− Nem, ez nem megoldás. Az, hogy katonákat küldjünk Ukrajnába, hogy védekezni tudjon Oroszország ellen. Épp ellenkezőleg, távol kell tartanunk magunkat. Nem érdemes elfeledkezni arról, hogy a nácik sem voltak képesek legyőzni az oroszokat, hanem veszítettek.

− Engem mindez aggaszt. Ijeszt mindaz, amit Oroszország tesz Belgiumban. Végül is Oroszország tényleg nem akar békét. Szóval, ez nagyon aggasztó. És ha Belgium túlzott mértékben beavatkozik… Semmi bajom Ukrajnával, de félek ettől.