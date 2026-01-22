Teljesen elment az emberek józan esze Brüsszelben: csillogó szemekkel várják az európai katonák Ukrajnába érkezését

Elszólta magát az ukrán külügyminiszter: Magyarországtól csak kapnak, mégsem hálásak
Őszinteségi rohama volt.
„Nincs más választás” – vélekedett az egyik megkérdezett.
A Radio Szvoboda megkérdezte Brüsszelben az európaiakat, támogatják-e, hogy országaik katonákat küldjenek Ukrajnába a béke fenntartására abban az esetben, ha Ukrajna és Oroszország között békemegállapodás születik.
„Támogatja-e azt, hogy többek között Franciaországból haderőt küldjenek Ukrajna számára, hogy garantálják azt, hogy a béke megkötése után Oroszország nem támadja meg ismét Ukrajnát?” – tette fel a kérdést a riporter.
A kérdésre a következő válaszok érkeztek:
− Igen, én azt mondanám, hogy igen. Legalábbis ez az erős béke garanciája lesz.
− Úgy vélem, hogy ez csodálatos ötlet. Az egyetlen, ami aggaszt az, hogy van-e Nagy-Britanniának elegendő hadserege ahhoz, hogy megváltoztassa a helyzetet. Annak azonban nagyon örülök, hogy a brit kormányt meg szeretné tenni ezt a hozzájárulást. És a francia is. És remélem, hogy az USA is biztosítja majd a szükséges logisztikai támogatást, hogy minden hatékony legyen.
− Feltétlenül. Ha minden működni fog… Úgy gondolom, hogy válaszra szükség van. A világ megőrült… Mit csináljunk?
− Az én gyermekeim lassan elérik azt az életkort, amikor behívhatják őket a hadseregbe. Szóval én nem szeretném, hogy háborúba menjenek. Mi nem állunk készen a háborúra. Akkor minek mindez? Igaz?
− Nem, ez nem megoldás. Az, hogy katonákat küldjünk Ukrajnába, hogy védekezni tudjon Oroszország ellen. Épp ellenkezőleg, távol kell tartanunk magunkat. Nem érdemes elfeledkezni arról, hogy a nácik sem voltak képesek legyőzni az oroszokat, hanem veszítettek.
− Engem mindez aggaszt. Ijeszt mindaz, amit Oroszország tesz Belgiumban. Végül is Oroszország tényleg nem akar békét. Szóval, ez nagyon aggasztó. És ha Belgium túlzott mértékben beavatkozik… Semmi bajom Ukrajnával, de félek ettől.
− Abban reménykedem, hogy az európai hadsereg jelenléte ott majd segít stabilizálni a helyzetet, és nem fordítva.
− Mi természetesen aggódunk az európai katonákért. Azonban ez az egyetlen járható út. Ha van hadsereg azon az oldalon, akkor itt is kell legyen. Tehát nincs más választás.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Philippe TURPIN / Photononstop / Photononstop via AFP
