Ft
Ft
1°C
-3°C
Ft
Ft
1°C
-3°C
01. 23.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 23.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Európa Háború Ukrajnában Brüsszel Ukrajna Franciaország orosz-ukrán háború Oroszország katona Európai Unió

Teljesen elment az emberek józan esze Brüsszelben: csillogó szemekkel várják az európai katonák Ukrajnába érkezését

2026. január 22. 21:27

„Nincs más választás” – vélekedett az egyik megkérdezett.

2026. január 22. 21:27
null

A Radio Szvoboda megkérdezte Brüsszelben az európaiakat, támogatják-e, hogy országaik katonákat küldjenek Ukrajnába a béke fenntartására abban az esetben, ha Ukrajna és Oroszország között békemegállapodás születik.

„Támogatja-e azt, hogy többek között Franciaországból haderőt küldjenek Ukrajna számára, hogy garantálják azt, hogy a béke megkötése után Oroszország nem támadja meg ismét Ukrajnát?” – tette fel a kérdést a riporter.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
Tovább a cikkhezchevron

A kérdésre a következő válaszok érkeztek:

− Igen, én azt mondanám, hogy igen. Legalábbis ez az erős béke garanciája lesz.

− Úgy vélem, hogy ez csodálatos ötlet. Az egyetlen, ami aggaszt az, hogy van-e Nagy-Britanniának elegendő hadserege ahhoz, hogy megváltoztassa a helyzetet. Annak azonban nagyon örülök, hogy a brit kormányt meg szeretné tenni ezt a hozzájárulást. És a francia is. És remélem, hogy az USA is biztosítja majd a szükséges logisztikai támogatást, hogy minden hatékony legyen.

− Feltétlenül. Ha minden működni fog… Úgy gondolom, hogy válaszra szükség van. A világ megőrült… Mit csináljunk? 

− Az én gyermekeim lassan elérik azt az életkort, amikor behívhatják őket a hadseregbe. Szóval én nem szeretném, hogy háborúba menjenek. Mi nem állunk készen a háborúra. Akkor minek mindez? Igaz?

− Nem, ez nem megoldás. Az, hogy katonákat küldjünk Ukrajnába, hogy védekezni tudjon Oroszország ellen. Épp ellenkezőleg, távol kell tartanunk magunkat. Nem érdemes elfeledkezni arról, hogy a nácik sem voltak képesek legyőzni az oroszokat, hanem veszítettek.

− Engem mindez aggaszt. Ijeszt mindaz, amit Oroszország tesz Belgiumban. Végül is Oroszország tényleg nem akar békét. Szóval, ez nagyon aggasztó. És ha Belgium túlzott mértékben beavatkozik… Semmi bajom Ukrajnával, de félek ettől.

− Abban reménykedem, hogy az európai hadsereg jelenléte ott majd segít stabilizálni a helyzetet, és nem fordítva.

− Mi természetesen aggódunk az európai katonákért. Azonban ez az egyetlen járható út. Ha van hadsereg azon az oldalon, akkor itt is kell legyen. Tehát nincs más választás.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: Philippe TURPIN / Photononstop / Photononstop via AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 23. 10:43
BARMI segitseg ukrajnanak CSAK onkentesen lehetseges, NEM kotelezoen ! Bruszelnek nincs joga kotelezni barmely tagallamot arra, hogy eg ynem EU-s orszagnak kuldjon barmilyen segitseget !
Válasz erre
0
0
justiceforhungary
2026. január 23. 07:28
mennyi idióta aranybudi támogató
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. január 23. 07:10
Ez a Radio Szvoboda SZER ukrán tagozata, csak szólok...
Válasz erre
0
0
lacika-985
2026. január 23. 06:44
A pincsikutyák csoportokba verődve ugatnak , de ha megjeleik egy mondjuk Roti akkor fejvesztve menekülnek , lásd azok a csapatok akiket Amerika megfélemlitésre küldtek Grönelandra .. Egy lövés eld9rdülése nélkül hány napot is birt ki a német sereg ??? Kettőt ??? És az oroszokat nem olyan fából faragták mint az amcsikat .. Ha beleköpnek a levesükbe ezek nem orosz ajkúak akik miatt csak óvatosan , őket féltve kellett előre nyomulniuk . Ha ezek maradnak csak akkor elsöprik mint egy lapát szemetet .
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!