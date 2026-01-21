Ez nem jött be: Románia azt kapta jutalmul Ukrajnától, amit hazánk büntetésből

Az Ukrajnában élő román közösség körében komoly elégedetlenséget váltott ki az az új jogszabály, amely január 16-án lépett hatályba, és szabályozza a többes állampolgárság megszerzésének és megtartásának feltételeit. A törvény értelmében Románia nem szerepel azon országok között, amelyekkel Ukrajna elfogadja a kettős állampolgárság intézményét.

Románia hiába támogatta Ukrajnát, Kijev kizárta a kettős állampolgárságot engedélyező országok közül.

Forrás: Daniel MIHAILESCU / AFP

A kijevi hatóságok mindössze öt államot vettek fel a listára: