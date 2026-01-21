Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kettős állampolgárság Ukrajna Románia

Ez nem jött be: Románia azt kapta jutalmul Ukrajnától, amit hazánk büntetésből

2026. január 21. 11:25

Új ukrán állampolgársági törvény borzolja a kedélyeket Kárpátalján, miután Kijev meghatározta, mely országokkal engedélyezi a kettős állampolgárságot. A döntés azért különösen érzékeny, mert Románia nem került fel arra a listára, amelyen több nyugati szövetséges igen, annak ellenére sem, hogy Bukarest jelentős támogatást nyújtott Ukrajnának.

2026. január 21. 11:25
null

Az Ukrajnában élő román közösség körében komoly elégedetlenséget váltott ki az az új jogszabály, amely január 16-án lépett hatályba, és szabályozza a többes állampolgárság megszerzésének és megtartásának feltételeit. A törvény értelmében Románia nem szerepel azon országok között, amelyekkel Ukrajna elfogadja a kettős állampolgárság intézményét.

Románia hiába támogatta Ukrajnát, Kijev kizárta a kettős állampolgárságot engedélyező országok közül.
Románia hiába támogatta Ukrajnát, Kijev kizárta a kettős állampolgárságot engedélyező országok közül.
Forrás: Daniel MIHAILESCU / AFP

A kijevi hatóságok mindössze öt államot vettek fel a listára: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron
  • Németországot, 
  • Csehországot, 
  • Lengyelországot, 
  • az Egyesült Államokat 
  • és Kanadát. 

Ezen országok esetében az ukrán állampolgárok úgy vehetnek fel második állampolgárságot, hogy nem kell lemondaniuk az ukránról, valamint az ott élő ukrán etnikumú személyek is egyszerűsített eljárásban juthatnak ukrán állampolgársághoz.

Románia kimaradása különösen fájó

Az ukrán–román származású ügyvéd, Eugen Pătraș szerint a döntés egyértelmű üzenetet hordoz. Úgy véli, a lista szűkítése Románia alábecsülését jelenti Kijev részéről.

Azt vártuk volna, hogy az Európai Unió valamennyi országa, amely feltétel nélkül támogatja Ukrajnát a jelenlegi konfliktusban, szerepeljen ezen a listán. Emellett érthető az Egyesült Államok és Kanada jelenléte is. Úgy gondolom, hogy az Európai Unióhoz tartozó országokat diszkriminatívan kezelik. Különösen Romániát. Az oroszok után a román közösség a második legnagyobb lélekszámú, és figyelembe véve azt a feltétel nélküli támogatást, amelyet Románia Ukrajnának nyújt a jelenlegi konfliktusban, valamint azt a több száz román nemzetiségű embert, akik elesetek az orosz–ukrán fronton, normális, természetes és elvárható lett volna, hogy Románia is szerepeljen ezen a listán

– nyilatkozta az ügyvéd. A többes állampolgárság intézményéről szóló törvényt tavaly júliusban hirdette ki Volodimir Zelenszkij, a végrehajtáshoz szükséges országlistát azonban az ukrán kormány csak 2025. november 5-én fogadta el. Az ukrán külügyminisztérium akkor azt közölte:

 Elsősorban azok az országok élveznek prioritást, amelyek Ukrajna legközelebbi és legmegbízhatóbb szövetségesei közé tartoznak.

A tárca szerint a döntés során több szempontot is figyelembe vettek, köztük az uniós vagy G7-tagságot, az Oroszország elleni szankciókat, Ukrajna szuverenitásának támogatását, valamint a pénzügyi segítség mértékét is. Mindezek fényében a román közösség számára különösen nehezen érthető, hogy Románia miért maradt le a listáról, miközben a kritériumok jelentős részének megfelel. A döntés így nemcsak jogi, hanem politikai és közösségi szinten is komoly csalódást okozott.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Stephanie Lecocq / POOL / AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rezeda-kazmer
2026. január 21. 16:45
Ha a számokat nézzük, Mo. sokkal nagyobb támogatást nyújtott. Románia verbálisan mindig remek, de arra azért vigyáztak, hogy túl sok pénzt ne költsenek el.
Válasz erre
0
0
zrx8
2026. január 21. 16:44
"A kijevi hatóságok mindössze öt államot vettek fel a listára: Németországot, Csehországot, Lengyelországot, az Egyesült Államokat és Kanadát. " Izraelt csak azért nem, mert az magától értetődik..
Válasz erre
1
0
packó_
2026. január 21. 15:31
Két csinált ország.
Válasz erre
0
0
packó_
2026. január 21. 15:31
Az egyik a gödör, a másik a gödörben a lyuk.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!