Norvégia után Romániában is a háborúra készítik a lakosságot

Most lett kritikus a helyzet: háborúra készül Norvégia, súlyos bejelentéssel sokkolták a lakosságot
Lefoglalják a lakosság vagyontárgyait.
A román vezérkari főnök szerint a lakosságnak fel kell készülnie egy háborús erőfeszítés támogatására.
Románia lakosságának fel kell készülnie egy esetleges háborús helyzet támogatására – közölte a román vezérkari főnök, Gheorghita Vlad tábornok kedden a NATO európai szövetséges haderejének főparancsnokával, Alexus Grynkewich tábornokkal közös sajtótájékoztatóján Nagyszebenben. Az amerikai tábornok a nagyszebeni NATO-parancsnokságra és a nagysinki (Cincu) katona bázisra látogatott el.
A román vezérkari főnök újságírói kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy a román lakosságnak fel kell készülnie a háborús helyzetre, ahogy más különböző katasztrófákra – tűzvészre, földrengésre vagy árvízre is. Megjegyezte, az országos katasztrófavédelmi felügyelőséggel több felkészítő programot is terveznek.
Kiemelte, a román hadsereg az elkövetkező évben 1-2 ezer önkéntes fiatalt szeretne katonai kiképzésben részesíteni, de akár évi 10 ezer fiatal kiképzésére is van lehetőség.
Beszélt arról is, hogy a Romániához tartozó fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetre nem terjed ki a NATO ötödik cikkelyének védőernyője, így Bukarestnek kell gondoskodnia a tenger alatti energetikai és távközlési vezetékek vagy a Neptun Deep gázmező védelméről. Ehhez elmondása szerint a haditengerészet fejlesztésére is szükség van.
Korábban a Mandiner is megírta, hogy Norvégiában több mint tízezer levelet küldtek ki a lakosságnak, amelyben arról tájékoztatták az embereket, hogy háború esetén a hadsereg lefoglalhatja bizonyos vagyontárgyaikat.
