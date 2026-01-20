Ft
01. 21.
szerda
Norvégia után Romániában is a háborúra készítik a lakosságot

2026. január 20. 21:50

A román vezérkari főnök szerint a lakosságnak fel kell készülnie egy háborús erőfeszítés támogatására.

2026. január 20. 21:50
Románia lakosságának fel kell készülnie egy esetleges háborús helyzet támogatására – közölte a román vezérkari főnök, Gheorghita Vlad tábornok kedden a NATO európai szövetséges haderejének főparancsnokával, Alexus Grynkewich tábornokkal közös sajtótájékoztatóján Nagyszebenben. Az amerikai tábornok a nagyszebeni NATO-parancsnokságra és a nagysinki (Cincu) katona bázisra látogatott el.

A román vezérkari főnök újságírói kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy a román lakosságnak fel kell készülnie a háborús helyzetre, ahogy más különböző katasztrófákra – tűzvészre, földrengésre vagy árvízre is. Megjegyezte, az országos katasztrófavédelmi felügyelőséggel több felkészítő programot is terveznek.

Kiemelte, a román hadsereg az elkövetkező évben 1-2 ezer önkéntes fiatalt szeretne katonai kiképzésben részesíteni, de akár évi 10 ezer fiatal kiképzésére is van lehetőség.

Beszélt arról is, hogy a Romániához tartozó fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetre nem terjed ki a NATO ötödik cikkelyének védőernyője, így Bukarestnek kell gondoskodnia a tenger alatti energetikai és távközlési vezetékek vagy a Neptun Deep gázmező védelméről. Ehhez elmondása szerint a haditengerészet fejlesztésére is szükség van.

Korábban a Mandiner is megírta, hogy Norvégiában több mint tízezer levelet küldtek ki a lakosságnak, amelyben arról tájékoztatták az embereket, hogy háború esetén a hadsereg lefoglalhatja bizonyos vagyontárgyaikat.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

 


 

 

jan36
2026. január 21. 15:10
Azért sokatmodó, hogy az un. NATO-parancsnokságukat az erdélyi Nagyszebenbe helyezték, és most is (mint hajdanán) az onnan nem messze található (az ország legnagyobb) gyakorlótere Nagysinken (Cincu) van. Hogy földrengés rohasztaná el, mert basztattak ott eleget! Úgy tudom, hogy az Aranyosgyéresi repülős-bázisra is betették a patáikat. Egyszóval: a Kárpátok gyűrűje plusz védelmi vonal a seggüknek.
Tippmann-M4-223
2026. január 21. 09:43
Felkészítés a pontosan időzített szövetségesek elárulása, hátba szúrása és az átállás feltételeinek a kidolgozása. Úgy ahogyan az a románoknál lenni szokott.
iphone-13
2026. január 21. 08:32
KRETÉN ELMEBETEG ROMÁN CSÜRHE
borsos-2
2026. január 21. 05:07
Ha a román háborúra készül, akkor nekünk nagyon résen kell lenni!! Hátha megint rossz felé mutat az iránytűjük!
