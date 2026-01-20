Norvégia után Romániában is a háborúra készítik a lakosságot

Románia lakosságának fel kell készülnie egy esetleges háborús helyzet támogatására – közölte a román vezérkari főnök, Gheorghita Vlad tábornok kedden a NATO európai szövetséges haderejének főparancsnokával, Alexus Grynkewich tábornokkal közös sajtótájékoztatóján Nagyszebenben. Az amerikai tábornok a nagyszebeni NATO-parancsnokságra és a nagysinki (Cincu) katona bázisra látogatott el.

A román vezérkari főnök újságírói kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy a román lakosságnak fel kell készülnie a háborús helyzetre, ahogy más különböző katasztrófákra – tűzvészre, földrengésre vagy árvízre is. Megjegyezte, az országos katasztrófavédelmi felügyelőséggel több felkészítő programot is terveznek.